Tổng thống Mỹ Trump phản bác ý kiến đóng cửa trụ sở Liên Hợp Quốc

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tự nhận mình là vị cứu tinh của Liên Hợp Quốc (LHQ) khi tổ chức này đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, với khả năng thuyết phục các thành viên trả khoản phí chưa đóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Mar-a-Lago, ngày 1/2. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn Politico ngày 1/2, Tổng thống Trump từ chối trả lời liệu Mỹ có thực hiện nghĩa vụ đóng hàng tỷ đô la mà nước này nợ LHQ hay không.

Phát biểu từ Florida, Tổng thống Trump cho biết ông không biết Mỹ đang chậm trễ trong việc thực hiện cam kết với LHQ, nhưng ông chắc chắn rằng mình có thể “giải quyết vấn đề rất dễ dàng” và thuyết phục các quốc gia khác đóng tiền nếu LHQ yêu cầu.

“Nếu họ đến gặp tổng thống Mỹ và nói với ông ấy, tôi sẽ khiến mọi người trả tiền, giống như tôi đã khiến NATO trả tiền. Tất cả những gì tôi phải làm là gọi cho các quốc gia này… họ sẽ gửi séc trong vòng vài phút”, Tổng thống Trump nói.

Phát biểu được đưa ra sau khi bài báo của New York Times cho biết các quan chức cấp cao của LHQ cảnh báo tổ chức này có thể buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động, hoặc thậm chí đóng cửa trụ sở chính tại New York nếu hết tiền.

Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ ý kiến ​​này ngay lập tức.

“Tôi không nghĩ điều đó là phù hợp. Liên Hợp Quốc sẽ không rời New York, và cũng không rời khỏi Mỹ, bởi vì Liên Hợp Quốc có tiềm năng to lớn”, Tổng thống Trump nói. Điều này trái ngược với những phát biểu chỉ trích trước đây của ông với LHQ.

Ngày 30/1, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã gửi thư tới toàn bộ 193 quốc gia thành viên, trong đó cảnh báo tổ chức này đang đối mặt với khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ tài chính trong thời gian tới.

LHQ từ chối bình luận về những phát biểu của Tổng thống Trump ngày 1/2.

Nhà lãnh đạo Mỹ đang thực hiện theo học thuyết “Nước Mỹ trên hết”, với cuộc tấn công Venezuela bắt Tổng thống Nicolás Maduro, đe dọa tấn công Iran và giành lấy Greenland từ tay Đan Mạch. Ông cũng đã rút khỏi nhiều thể chế đa phương trong cả nhiệm kỳ đầu tiên và nhiệm kỳ thứ hai. Gần đây nhất, vào tháng 1 vừa qua, ông đã ký sắc lệnh về việc rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban, bao gồm cả cơ quan dân số của LHQ và hiệp ước của LHQ về khí hậu.

Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm hàng trăm triệu đô la viện trợ nước ngoài và giải tán USAID, thường xuyên gọi các tổ chức quốc tế là công cụ để các quốc gia khác lợi dụng Mỹ.

Trong bối cảnh đó, việc Tổng thống Trump bảo vệ LHQ có vẻ là sự đảo chiều.

Mặc dù ông khẳng định tổ chức này không thực hiện lời hứa, nhưng tổng thống Mỹ vẫn coi nó là một thể chế không thể thiếu, đặc biệt là khi vai trò của ông trên trường quốc tế cuối cùng sẽ kết thúc.

“Khi tôi không còn ở đây để giải quyết các cuộc chiến tranh, Liên Hợp Quốc có thể làm điều đó. Nó có tiềm năng to lớn. To lớn”, Tổng thống Trump nói và thừa nhận rằng ông không phải lúc nào cũng là người can thiệp vào các cuộc xung đột toàn cầu.