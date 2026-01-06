Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lo ngại tác động từ hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela

TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang bất ổn tại Venezuela sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/1, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết "vô cùng lo ngại các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng".

Trong một tuyên bố được đọc trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres nhấn mạnh, rằng luật pháp quốc tế cung cấp nền tảng cho việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Đồng thời ông cũng cảnh báo những hệ lụy có thể phát sinh từ việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores.

"Tôi lo ngại nguy cơ leo thang bất ổn trong nước Venezuela, tác động tiềm tàng đến khu vực và tiền lệ mà nó có thể tạo ra đối với cách thức xử lý mối quan hệ giữa các quốc gia", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nhấn mạnh.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại cuộc họp ở New York, ngày 5/1.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng lưu ý rằng, Venezuela đã trải qua nhiều thập kỷ bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, nền dân chủ bị suy yếu và hàng triệu người dân phải rời bỏ đất nước. Theo ông, tình hình hiện nay rất đáng lo ngại, song vẫn còn cơ hội ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng và gây hậu quả nghiêm trọng hơn.

"Trong những tình huống hỗn loạn và phức tạp như hiện nay, điều quan trọng là phải tuân thủ các nguyên tắc", Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng luật pháp quốc tế đã có sẵn các cơ chế để xử lý những vấn đề như buôn bán ma túy xuyên quốc gia, tranh chấp tài nguyên và vi phạm nhân quyền, đồng thời kêu gọi các bên lựa chọn con đường đối thoại và hợp tác.

Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên họp khẩn vào ngày 5/1 để thảo luận về những diễn biến căng thẳng tại Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong một chiến dịch quân sự diễn ra tại thủ đô Caracas hôm 3/1.