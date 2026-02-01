Tổng thống Trump tin Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Cuba

TPO - Tổng thống Donald Trump bày tỏ niềm tin rằng Mỹ sẽ “đạt được thỏa thuận” về vấn đề Cuba, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Cuba đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Những bình luận của Tổng thống Mỹ Trump được đưa ra vài ngày sau khi ông dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.

“Đó không nhất thiết phải là một cuộc khủng hoảng nhân đạo”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. “Tôi nghĩ họ có lẽ sẽ đến gặp chúng ta và muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đang đối mặt với một tình huống khó khăn”.

Năm 2025, Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Cuba, đáp ứng khoảng một phần ba nhu cầu hằng ngày của hòn đảo này.

Tuy nhiên, nguồn cung từ Venezuela đã giảm sau lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các chuyến hàng từ nước này, thậm chí trước cả khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Hồi tháng 1, Reuters đưa tin Mexico - một nhà cung cấp dầu khác cho Cuba - đang xem xét liệu có nên tiếp tục gửi dầu hay không trong bối cảnh lo ngại có thể phải đối mặt với sự trả đũa từ Washington.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc và Ấn Độ vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

“Trung Quốc được hoan nghênh và sẽ đạt được một thỏa thuận tuyệt vời về dầu mỏ”, ông Trump nói.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang làm việc với Ấn Độ về một thỏa thuận mua dầu của Venezuela.

“Ấn Độ sẽ mua dầu của Venezuela, thay vì mua từ Iran”, ông nói. “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, phần khung của thỏa thuận”.

Hồi đầu tuần, tổng thống lâm thời của Venezuela đã ký duyệt những thay đổi lịch sử đối với chính sách dầu mỏ của nước này.

Ngay sau đó, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép mở rộng quyền của các công ty Mỹ trong việc xuất khẩu, bán và tinh chế dầu thô từ Venezuela.

Từ khi Mỹ trở thành nước nhận dầu mỏ lớn nhất từ ​​Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt, các chuyến hàng từ Venezuela đến Trung Quốc - vốn đạt trung bình 400.000 thùng mỗi ngày vào năm 2025 - đã giảm xuống bằng 0 trong tháng 1/2026.

Phần lớn lượng dầu nhập khẩu từ Venezuela vào Mỹ là thông qua Chevron Corp, công ty nắm giữ giấy phép bán dầu thô Venezuela.

Khoảng 20% ​​được nhập khẩu thông qua Trafigura Group và Vitol Group, những công ty được chính quyền Tổng thống Trump lựa chọn để tham gia bán 50 triệu thùng dầu sau khi ông Maduro bị bắt.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, Vitol và Trafigura đang nhập khẩu 14 triệu thùng dầu thô Venezuela. Phần lớn số dầu này nằm trên các tàu ban đầu hướng đến Trung Quốc và đã được chất hàng trước tháng 1.