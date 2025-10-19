Báo Tiền Phong đoạt giải C Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh 2025

TPO - Tại lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII năm 2025, Báo Tiền Phong vinh dự nhận giải C với tác phẩm: Lột xác cho phố đi bộ Hà Nội: Động lực thúc đẩy kinh tế đêm.

Tối 19/10, lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII năm 2025 được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long (TP Hà Nội).

Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025); chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hướng tới Đại hội XIV của Đảng; đồng thời góp phần tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 352 tác phẩm của 35 đơn vị, trong đó có 7 cơ quan báo chí Hà Nội và 28 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành, địa phương.

Nhóm tác giả nhận giải A tại lễ trao giải

Giải A năm nay được trao cho 3 tác phẩm “Thủ đô Hà Nội - Những dấu son còn mãi” (VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam); tác phẩm “Văn hóa là nền tảng, động lực cho hành trình chuyển mình lịch sử” (Báo Kinh tế & Đô thị) và tác phẩm “Hà Nội xây hình mẫu mới trong kỷ nguyên vươn mình” (Báo Hà Nội mới).

Cùng với đó, Ban tổ chức trao 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích cho các nhóm tác giả.

Các nhóm tác giả đạt giải C

Báo Tiền Phong vinh dự nhận giải C với tác phẩm: Lột xác cho phố đi bộ Hà Nội: Động lực thúc đẩy kinh tế đêm của nhóm tác giả: Hạnh Đỗ, Việt Khôi, Toan Toan, Kiều Tú, Công Hướng.

Tác phẩm: Hà Nội sẽ là thành phố đáng sống của nhóm tác giả: Công Hùng, Trọng Đảng, Trường Phong, Trần Hoàng, Thanh Hiếu vào vòng chung khảo.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII, năm 2025 cho biết: Nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ Thành phố vừa qua đã xác định phát huy truyền thống văn hiến Thăng Long Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa và con người Việt Nam. Coi văn hóa và con người là trụ cột phát triển bền vững của Thủ đô. Đây vừa là mục tiêu, vừa là định hướng chiến lược trong tiến trình phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.

Vì vậy, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển văn hóa Thủ đô, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu trước mắt và tầm nhìn lâu dài, vừa kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa khuyến khích đổi mới, sáng tạo và hội nhập sâu rộng, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Qua 8 lần tổ chức, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ngày càng thu hút được đông đảo phóng viên, cơ quan báo chí tham gia, từ đó phát huy được trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.