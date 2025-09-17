91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - 91 tác phẩm báo chí thuộc 4 thể loại: 30 tác phẩm báo in, 35 tác phẩm báo điện tử, 16 tác phẩm truyền hình, 10 tác phẩm phát thanh được lựa chọn vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V xem xét, chấm xếp hạng giải: Đặc biệt (nếu có), A, B, C và Khuyến khích.

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025 vừa tổ chức họp Hội đồng Chung khảo dưới sự chủ trì của bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PV.



Theo ông Vũ Văn Tiến, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức giải đã nhận được 1.110 tác phẩm dự thi hợp lệ của 4 thể loại báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của gần 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Sau hai tuần tiến hành chấm bài độc lập, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, các thành viên Hội đồng Sơ khảo đã phân tích, trao đổi, đánh giá toàn diện đối với từng tác phẩm và đi đến thống nhất lựa chọn các tác phẩm vào chấm chung khảo.

Kết quả, Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 91 tác phẩm thuộc 4 thể loại: 30 tác phẩm báo in, 35 tác phẩm báo điện tử, 16 tác phẩm truyền hình, 10 tác phẩm phát thanh vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xem xét, chấm xếp hạng giải: Đặc biệt (nếu có), A, B, C và Khuyến khích.

Ông Vũ Văn Tiến, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: PV.



Theo nhận xét, các tác phẩm báo chí vào chung khảo không chỉ tập trung phản ánh về đề tài phòng chống, tham nhũng, tiêu cực mà còn tập trung tuyên truyền, phản ánh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, phê phán, lên án mạnh mẽ những hành vi lãng phí; tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; phản ánh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm”, tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 sẽ trao 44 giải thưởng, gồm: Giải Đặc biệt (nếu có), 4 Giải A, 10 Giải B, 12 Giải C và 18 Giải Khuyến khích.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV.



Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quy tụ những cây viết giỏi ở các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương. Kết quả đánh giá của Hội đồng Sơ khảo cho thấy sự đa dạng, phong phú, nhiều chiều trong các tác phẩm. Chất lượng các tác phẩm tham dự Giải qua mỗi năm đều được nâng lên rõ rệt.

Bà Hà Thị Nga đề nghị, Hội đồng Chung khảo cần bám sát căn cứ, tiêu chí, thể lệ Giải trong quá trình bình xét, chấm điểm các tác phẩm báo chí, trên tinh thần khách quan, toàn diện và chính xác, từ đó lựa chọn những tác phẩm xứng đáng, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.