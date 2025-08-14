1.110 tác phẩm dự giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025, cho biết, đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm hợp lệ của hơn 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương dự giải.

Chiều 14/8, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp của Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025.

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Sau gần 2 năm phát động, đến nay, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025, đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm hợp lệ của hơn 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Trong đó, báo in có 376 tác phẩm, báo điện tử có 622 tác phẩm, truyền hình có 63 tác phẩm, phát thanh có 49 tác phẩm. Số lượng tác phẩm dự giải lần thứ V nhiều hơn giải lần thứ IV 42 tác phẩm.

Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV.



Tại cuộc họp, ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị các thành viên trong hội đồng phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao của các nhà báo đã có nhiều năm gắn bó, đồng hành với giải báo chí của MTTQ và tham gia chấm ở các giải báo chí quốc gia, tập trung đánh giá, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng vào chấm chung khảo, đảm bảo khách quan, đề cao chất lượng, cơ cấu tác phẩm phù hợp.

Theo ông Vũ Văn Tiến, công tác chấm sơ khảo lựa chọn các tác phẩm vào chung khảo cần bám sát các tiêu chí, điều kiện trong thể lệ giải và quy định trong quy chế chấm giải của Hội đồng giám khảo. Chú trọng lựa chọn các tác phẩm báo chí có hình thức thể hiện công phu, sáng tạo và đổi mới. Nội dung mang tính thời sự, đề cập, phản ánh sâu, có sức lan tỏa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Những bài viết chuyên sâu mang giá trị lý luận và thực tiễn cao về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, theo ông Vũ Văn Tiến, cần lựa chọn những tác phẩm phản ánh công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước; triển khai quy định kiểm soát quyền lực; lên án bệnh sợ trách nhiệm; biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; những tác phẩm báo chí kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các tác phẩm phản ánh vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.