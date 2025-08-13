Báo Tiền Phong giành giải B Giải báo chí toàn quốc 'Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

TPO - Tối 13/8, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 - 2025. Báo Tiền Phong giành giải B với loạt bài 5 kỳ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tham dự chương trình, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Trưởng Ban tổ chức Giải; Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Giải Báo chí toàn quốc về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 có gần 1.300 tác phẩm dự thi, 152 tác phẩm vào vòng chung khảo, 72 tác phẩm đạt giải, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thiết thực kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Tôi thực sự xúc động khi biết, nhiều nhà báo, nhóm tác giả đã không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao và với tình cảm sâu nặng với lực lượng Công an nhân dân để ra đời những tác phẩm giá trị, truyền tải thông điệp, sứ mệnh, khát vọng cao cả của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và nhân dân ta về một đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng, thật sự an ninh, an toàn, bình yên hạnh phúc”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được gần 1.300 tác phẩm với nội dung phong phú, chất lượng, phản ánh sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan báo chí, các nhà báo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là minh chứng cho chất lượng, tâm huyết, sức sáng tạo của đội ngũ người làm báo thầm lặng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống yên bình của Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Trưởng Ban tổ chức Giải phát biểu tại chương trình.

Các tiết mục văn nghệ công phu tái hiện lại những nhiệm vụ trong gian khó của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Phát huy vai trò của lực lượng chính trị - tư tưởng đặc biệt

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” ngày càng lan toả sâu rộng, không chỉ cổ vũ, biểu dương, tiếp thêm động lực cho những người làm báo, mà còn khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Qua từng mùa giải, cho thấy sự đổi mới, đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện, nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh chính trị vững vàng, thái độ khách quan, trách nhiệm của báo chí đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước nói chung và vấn đề an ninh, trật tự nói riêng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, mỗi bài báo chân thực, mỗi khuôn hình lay động, mỗi câu chuyện dấn thân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc tôn vinh hôm nay, không chỉ là tác phẩm nghề nghiệp, mà là “viên gạch” xây đắp thành trì chính nghĩa, là “ngọn đuốc” soi sáng con đường để Nhân dân vững tin tiến bước.

“Khi “lá chắn thép” của lực lượng Công an nhân dân được tiếp sức bởi “ngòi bút thép” của báo chí cách mạng, chúng ta sẽ dựng nên một pháo đài kiên cố, nơi niềm tin được xây đắp, công lý được bảo vệ, lẽ phải và lòng nhân ái được lan tỏa, và thắp sáng khát vọng về một Việt Nam - hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong giai đoạn mới đặt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực chuyển biến rất nhanh, phức tạp chưa từng có.

Những vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh con người… là những thách thức lớn. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tung tin giả, xuyên tạc, hạ thấp uy tín tổ chức Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Trong bối cảnh đó, vai trò của lực lượng Công an nhân dân và báo chí ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng. Lực lượng Công an là nòng cốt, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn thép”. Báo chí là lực lượng chính trị - tư tưởng đặc biệt, là lực lượng xung kích, tiên phong, “tai mắt” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ Nhân dân”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Các tác đạt giải A Giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 - 2025.

Báo Tiền Phong giành giải B với loạt bài 5 kỳ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Anh Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thời sự, Báo Tiền Phong tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả.

Từ thực tiễn sinh động và yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, ông Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, nhất là những “người cầm bút” viết về đề tài an ninh, trật tự phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và lương tâm nghề nghiệp để phản ánh toàn diện, khách quan, kịp thời những nỗ lực và thành tựu của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với tinh thần “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Tác phẩm báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, có chiều sâu, đề cao yếu tố phản biện xã hội tích cực, đậm đà tính nhân văn, giá trị giáo dục sâu sắc. Khơi dậy tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân, để mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng trở thành “lá chắn” bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Đặc biệt, cần tích cực phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những mô hình hay, tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân rộng tinh thần chủ động, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ngay từ cơ sở. Kiên trì, quyết liệt trong đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, lừa đảo xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, tệ nạn xã hội.

“Phát huy sức mạnh hệ thống báo chí “đa nền tảng” để tạo thành “hệ sinh thái thông tin” đồng bộ, lan tỏa nhanh chóng và sâu rộng. Chuyển đổi số không chỉ giúp báo chí nhanh hơn, hấp dẫn hơn, mà còn đi trước một bước trong phát hiện, cảnh báo, định hướng dư luận về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, tiến bộ, văn minh, an toàn, củng cố niềm tin của nhân dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay trên không gian mạng”, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.