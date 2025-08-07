Giải báo chí 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' 2023-2025: Số tác phẩm dự thi tăng gấp 3, chất lượng đột phá

TPO - Giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” không chỉ là sân chơi nghề nghiệp cho các nhà báo, mà còn là nơi tôn vinh hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân, lan tỏa giá trị nhân văn, chính nghĩa và góp phần xây dựng niềm tin xã hội vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự. Ban tổ chức cho biết đã có gần 1.300 tác phẩm dự thi, gấp 3 lần mùa giải trước, khẳng định sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng lớn của giải.

Số lượng tăng gần gấp 3 lần, chất lượng ngày càng nâng cao

Giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an chủ trì tổ chức, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam. Giải được tổ chức lần đầu vào năm 1995, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/1995). Đến nay, Giải thưởng đã trở thành hoạt động thường kỳ có uy tín, được tổ chức 2 năm một lần.

Năm 2025, Giải thưởng mang ý nghĩa quan trọng: là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Ngay sau khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, Công an các đơn vị, địa phương, các Cục nghiệp vụ, Học viện, Trường CAND, cùng hàng nghìn nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, tất cả 34/34 Công an tỉnh, thành phố và 64 cơ quan báo chí trên cả nước đã gửi tác phẩm tham dự, trong đó có các đơn vị báo chí chủ lực như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân…

Tính đến ngày 03/6/2025, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 1.300 tác phẩm, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí - gấp gần 3 lần so với mùa giải trước, khẳng định sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng lớn của giải thưởng.

Sau quá trình rà soát, thẩm định và đánh giá kỹ lưỡng, Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” 2023-2025 đã lựa chọn 152 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Sơ khảo và kinh nghiệm tổ chức các mùa giải trước, Ban Tổ chức quyết định mở rộng cơ cấu giải thưởng, nhằm khích lệ kịp thời các tác giả, tác phẩm chất lượng, đồng thời lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị và uy tín của Giải.

Theo đó, mặc dù không cơ cấu Giải Đặc biệt, nhưng ban tổ chức đã tăng số lượng giải chính thức, cụ thể: 6 tác phẩm đoạt Giải A; 12 tác phẩm đoạt Giải B; 19 tác phẩm đoạt Giải C; 35 tác phẩm Khuyến khích.

Tác phẩm vào vòng Chung khảo sẽ được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tác giả trong việc lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an và những giá trị vì bình yên cuộc sống.

Ban tổ chức và các tác giả có các tác phẩm đoạt giải tại Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019 - 2020. Ảnh: CAND.

Nhiều tác phẩm dự Giải năm nay được đầu tư công phu, phản ánh chân thực và sinh động cuộc chiến đấu thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Một số địa phương có tác phẩm nổi bật như: Công an TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Sơn La, Quảng Ngãi, Điện Biên, Khánh Hòa…

Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân

Giải báo chí “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” không chỉ là sân chơi nghề nghiệp cho các nhà báo, mà còn là nơi tôn vinh hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân, lan tỏa giá trị nhân văn, chính nghĩa và góp phần xây dựng niềm tin xã hội vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự.

Các tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 đã bám sát chủ đề, thể hiện chiều sâu nội dung, khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì sự bình yên của Nhân dân.

Nhiều tác phẩm phản ánh sinh động những chiến công thầm lặng, đồng thời làm nổi bật vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đất nước phát triển nhanh và hội nhập sâu rộng.

Bên cạnh những tác phẩm viết về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, một số tuyến bài đã thể hiện rõ sự đổi mới trong xây dựng lực lượng CAND tinh gọn, chính quy, hiện đại, cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa Công an với Quân đội, các ngành, các cấp và Nhân dân. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện cao, tập trung phân tích những thách thức an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia... từ đó đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Báo điện tử gây ấn tượng với các sản phẩm đa phương tiện, tôn vinh và lan tỏa hình ảnh chiến sĩ CAND.

Các thể loại báo chí như báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí đều có tác phẩm nổi bật. Trong đó, báo điện tử gây ấn tượng với các sản phẩm đa phương tiện; phát thanh và truyền hình thể hiện rõ tính sáng tạo, gần gũi và cảm xúc; ảnh báo chí tuy số lượng ít nhưng chất lượng cao, thể hiện sinh động hình ảnh người chiến sĩ CAND.

Các tác phẩm dự thi Giải thưởng năm nay cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo và tâm huyết của tác giả. Qua đó lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn và góp phần củng cố niềm tin, sự đồng hành của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.