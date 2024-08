Bộ Công an phát động giải báo chí 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

TPO - Bộ Công an phát động giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", giai đoạn 2023 - 2025 với ý nghĩa khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa Công an nhân dân với quần chúng nhân dân...

Cụ thể, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Bộ Công an chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khẳng định vai trò và tầm quan trọng của báo chí trong việc kết nối Công an nhân dân với quần chúng nhân dân. Mục tiêu là nâng cao công tác tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, nhấn mạnh vai trò và những đóng góp quan trọng của lực lượng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như giữ gìn trật tự và an toàn xã hội.

Các tác phẩm dự thi cần thể hiện rõ nét truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, bao gồm những hình ảnh đẹp về sự cống hiến và chiến đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ cách mạng. Nội dung tuyên truyền cũng nên phản ánh kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, cần ghi nhận các thành tích, khó khăn và thách thức mà lực lượng Công an nhân dân đối mặt trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự xã hội.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 80 triệu đồng; 5 giải nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 10 giải nhì, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 15 giải ba, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và một số giải thưởng khác.

Để nâng cao chất lượng và hưởng ứng Giải báo chí, Cục Truyền thông CAND đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát động và phổ biến thông tin về thể lệ Giải Báo chí trên các phương tiện truyền thông. Mục tiêu là lan tỏa rộng rãi thông tin về Giải Báo chí, khuyến khích và động viên các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn quốc tham gia với các tác phẩm báo chí về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Các tác phẩm phải được đăng tải hoặc phát sóng trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) theo quy định của Điều lệ Giải.

Tất cả các bài dự thi phải được gửi về Cục Truyền thông CAND trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 theo dấu bưu điện. Địa chỉ: Phòng 3, Số 1 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (SĐT: 0904149596; 0902821791).