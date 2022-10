Khai mạc Trại sáng tác 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên Cuộc sống'

TPO - Sáng 11/10, tại Nhà triển lãm Ngô Quyền (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức tổng kết, trao thưởng và khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật lần thứ 4 năm 2022 với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên Cuộc sống”.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cùng các thành viên ban giám khảo, đại diện khách mời và các tác giả tham dự.

Trại sáng tác Mỹ thuật lần thứ 4 có đối tượng tham gia là các họa sĩ, nhà điêu khắc gắn bó lâu dài với đề tài mỹ thuật trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND), nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng tác mỹ thuật trong CAND, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, góp phần xây môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; cổ động trực quan chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và lực lượng CAND.

Kết thúc thời gian sáng tác, có 75 tác phẩm, trong đó có 65 tác phẩm sơn dầu, 6 tranh lụa và 4 tác phẩm điêu khắc.

Các tác phẩm phản ánh cuộc sống sinh hoạt, chiến đấu, rèn luyện, học tập của cán bộ, chiến sĩ CAND với những nhân tố mới, những tấm gương điển hình tiên tiến, những hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an như: “Giúp dân vùng lũ”, “Làm căn cước công dân nơi bản xa”…

Một số tác phẩm còn thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các đơn vị cơ sở như “Công an chính quy về bản”, “Vì sự bình yên của nhân dân”…

Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn có một số hạn chế như chất liệu sáng tác chủ yếu là sơn dầu, nhiều tác phẩm có bố cục chưa rõ ràng.

Do đó, trong thời gian tới, ban tổ chức tiếp tục mở trại sáng tác mỹ thuật để các họa sĩ, chiến sĩ tiếp tục gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm bổ ích về văn hóa nghệ thuật.

Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các tác giả tham dự. Đồng thời để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Trại sáng tác nghệ thuật, Ban tổ chức đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân.