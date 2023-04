Mở trại sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống’

TPO - Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, kỳ vọng gặt hái được nhiều tác phẩm chất lượng. Trại sáng tác đầu tiên khai mạc chiều 8/4 tại Quảng Ninh.

Lễ khai mạc trại sáng tác cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V giai đoạn 2022-2025 diễn ra chiều 8/4 tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) (Bộ Công an) Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong điểm lại từ năm 1999, Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức thành công 4 cuộc thi, để lại nhiều dấu ấn cả về số lượng cây viết và tác phẩm chất lượng.

Trong số này có thể kể đến Đêm yên tĩnh của Hữu Mai, Yêu tinh của Hồ Phương, Một thế giới không có đàn bà của Bùi Anh Tấn, Hồ sơ một tử tù của Nguyễn Đình Tú, Trại hoa đỏ của Di Li, Sát thủ online của Nguyễn Xuân Thủy, Đơn tuyến của Phạm Quang Đẩu, Bão ngầm của Đào Trung Hiếu, Rễ người của Đoàn Hữu Nam...

"Bạn đọc trong cả nước được tiếp xúc với mảng văn học vô cùng hấp dẫn, khai thác về đề tài an ninh trật tự, trong đó nổi bật là hình tượng người chiến sĩ công an từng thu hút độc giả từ những năm 80, 90 của thế kỷ 20. Từ những cuộc thi này, có nhiều cây bút thành danh lại thêm nổi tiếng, nhiều cây viết mới đã được đông đảo bạn đọc đón nhận, nhiều tác giả trẻ nay đã trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam”, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nói.

Trong cuộc thi lần thứ V này, Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà văn sáng tác. Với vai trò là đơn vị thường trực cuộc thi, Cục Truyền thông CAND, Nhà Xuất bản CAND phối hợp cùng các đơn vị công an trên địa bàn Quảng Ninh tổ chức cho các nhà văn được tiếp xúc thực tế với những đơn vị chiến đấu, những cá nhân điển hình với nhiều chiến công trong quá trình công tác của lực lượng công an.

Trại sáng tác diễn ra từ 8-21/4, dịp này các tác giả được đi thực tế tại trại giam Quảng Ninh, tham quan Khu di tích lịch sử Bạch Đằng, quần thể di tích Lăng các vua Trần tại huyện Đông Triều.

Phó Cục trưởng Cục X04, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Công an nhân dân đại tá Trần Cao Kiều nêu bật những nội dung trung tâm trong các sáng tác.

Đó là những chiến công của lực lượng CAND, phản ánh hình tượng người chiến sĩ CAND Việt Nam và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phản ánh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong đó phản ánh đậm nét về công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

“Ban tổ chức khuyến khích các tác giả viết về những vấn đề mới đặt ra trong tình hình hiện nay, những vấn đề nóng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống: vấn đề an ninh môi trường, an ninh con người, an ninh mạng, an ninh lương thực, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố… Chúng tôi sẵn sàng cung cấp tư liệu, đồng hành cùng các nhà văn trong quá trình sáng tác”, Đại tá Trần Cao Kiều nêu.

Trại sáng tác lần thứ V quy tụ được 35 nhà văn, tác giả đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Nhà văn Nguyễn Đức Hạnh thay mặt cho nhiều tác giả dự trại viết giãi bày những trăn trở, mong mỏi. “Đối với người viết, để thành công đề tài nào cũng khó, riêng đề tài vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, hình tượng người CAND khó hơn cả. Bởi đối với các hình tượng khác nhà văn có thể nhập vai, còn hình tượng CAND gần như không thể”, nhà văn Nguyễn Đức Hạnh nói.

Ông cho rằng đằng sau những chiến công là số phận, cuộc đời, tâm tư không kém dằn vặt, khó khăn và cũng đầy những đau đớn của người chiến sĩ. Các nhà văn có cơ hội đào sâu vào số phận con người, góc khuất để viết được những tác phẩm thành công, sự thành công không chỉ chứng minh bằng giải thưởng mà còn ở sự đón nhận của độc giả.

Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo cuộc thi - cho rằng trong niềm vui xuất hiện nhiều nhân vật mới, BCH Hội Nhà văn Việt Nam nhận thấy người tốt đang ngày càng vắng bóng, thưa thớt dần trong tác phẩm văn học. Đây là điều cần phải suy nghĩ. “Người tốt cần quay trở lại vị trí trung tâm trong lĩnh vực văn học”, nhà văn Nguyễn Bình Phương nói.

Trong tình thế hội nhập sâu rộng, vấn đề an ninh càng phải đề cao. Ông hy vọng sau cuộc thi có thêm nhiều tác phẩm đặc sắc, đặc biệt là nhiều nhân vật người tốt trong bối cảnh mới, hình tượng chiến sĩ CAND được đưa vào tác phẩm văn học một cách gần gũi, sinh động.

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa xuất bản hoặc chưa in trọn vẹn trên các báo, tạp chí. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, hạn cuối gửi trước 15/4/2025. Ở thể loại tiểu thuyết, BTC dự kiến trao 3 giải A, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, bên cạnh đó có 4 giải B, 5 giải C và 7 giải khuyến khích. Ở thể loại truyện và ký, dự kiến tìm ra 2 giải A, trị giá 40 triệu đồng cùng các giải B, C và khuyến khích.