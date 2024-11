Kỳ 5: Không để ai bị bỏ lại phía sau

TPO - Không chỉ ‘thần tốc’ trong việc giúp đỡ bà con vùng lũ tái thiết cuộc sống, Bộ Công an còn nêu gương, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tích cực tham gia phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025". Hàng nghìn căn nhà đã được Bộ Công an khánh thành, trao tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn … .

Năm 2024, các tỉnh phía Bắc đã phải hứng chịu 3 cơn bão lớn, gây lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề cho 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, khiến 329 người chết, mất tích, gần 2.000 người bị thương; hơn 234.700 căn nhà, 1.500 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại.

Xót xa trước cảnh mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Văn phòng Bộ thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt các tỉnh phía Bắc rà soát, thống kê tình hình để chủ động làm nhà cho người dân, không thể để người dân không có nhà ở, rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất. Từ chỉ đạo của Bộ trưởng, ngay trong đợt mưa lũ tháng 7 vừa qua, Bộ Công an đã vận động nguồn lực, hỗ trợ xây dựng 118 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở đất cho các hộ dân thuộc 10 địa phương; hiện đang tiếp tục triển khai hỗ trợ xây mới 466 căn bị sập đổ do hậu quả cơn bão số 3 tại Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang.

Xuất phát từ chủ trương nhân văn, ý nghĩa của Bộ Công an, việc thực thi quyết liệt, kịp thời của Công an các địa phương và chính quyền, các lực lượng chức năng xây dựng những ngôi nhà theo tiêu chuẩn "3 cứng", "2 ổn định" (nền cứng, mái cứng, thân cứng và đất ổn định, nơi ở ổn định) đã giúp nhiều hộ dân có nơi ở an toàn, vững chắc, sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an, cho biết Công an tỉnh Bắc Kạn là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất trong giai đoạn đầu của chương trình. Bắc Kạn cũng là địa phương đầu tiên trong các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3 chủ động triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho đồng bào gặp khó khăn (đã hoàn thành 4/5 căn nhà theo đúng tiến độ trước thời hạn). Mỗi căn nhà được hoàn thiện trong thời gian từ 5 đến 7 ngày, vượt tiến độ đề ra và được bàn giao ngay cho các hộ dân sử dụng. Những căn nhà này được thiết kế kiểu lắp ghép ba gian theo mẫu chuẩn của Bộ Công an, bảo đảm các tiêu chuẩn "3 cứng" và "2 ổn định". Lực lượng Công an tỉnh cũng đã thực hiện rất quyết liệt và sáng tạo trong công tác hỗ trợ, thể hiện vai trò nòng cốt trong việc vận động các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc.

Ông Vũ Quảng (ở thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới) xúc động gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn và chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà mới. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có được một ngôi nhà kiên cố như thế này. Cơn bão đã cuốn đi tất cả, chỉ còn lại những đống đổ nát. Nhưng khi biết tin Công an sẽ giúp xây dựng nhà, tôi như bừng tỉnh. Cả đêm tôi không ngủ được, chờ đợi ngày được nhận căn nhà mới. Khi các anh, các chị đến và đặt nền móng cho ngôi nhà, tôi không thể kìm được nước mắt. Những gì tôi nhận được không chỉ là một mái ấm, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia từ những người cán bộ, chiến sỹ công an” – ông Quảng chia sẻ.

Ông Lý Văn Vang, một hộ gia đình khác (ở thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới), nơi bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão số 3, xúc động khi căn nhà mới của gia đình được hoàn thiện: “Chúng tôi không biết làm thế nào để cảm ơn cán bộ chiến sỹ công an. Trước đây, nhà cửa của chúng tôi bị sập hoàn toàn sau cơn bão, tài sản thì bị cuốn trôi hết. Chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ phải sống trong cảnh đói rét suốt mùa đông này. Nhưng khi các anh đến, không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn mang lại cho chúng tôi sự động viên lớn lao về tinh thần. Giờ đây, ngôi nhà này không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, chia sẻ giữa con người với con người”.

Không chỉ ‘thần tốc’ trong việc giúp đỡ bà con vùng lũ tái thiết cuộc sống, Bộ Công an còn nêu gương, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tích cực tham gia phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bám sát chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Tổng Bí thư, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, Bộ Công an đã phối hợp một số bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chiến lược về an ninh, quốc phòng. Đến nay, Bộ Công an đã huy động được trên 700 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa 16.781 ngôi nhà.

Những căn nhà tình nghĩa của Bộ Công an đã phát huy hiệu quả, giúp người dân có nơi ở ổn định, góp phần thực hiện công cuộc xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Mới đây, tại lễ khánh thành, trao tặng 1.300 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con ở Trà Vinh, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định, việc triển khai Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vận động của Bộ Công an và đối ứng của tỉnh không chỉ thể hiện sự chung tay của lực lượng Công an cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng Công an.

“Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực và là nguồn động viên tinh thần to lớn để các hộ nghèo tiếp tục vượt khó, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững” - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đơn vị ủng hộ đã giúp tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Vào ngày 17/11 vừa qua, phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) và Tổng kết Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, bà con nhân dân để 1.200 hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có được ngôi nhà mới kiên cố, khang trang hơn.

Cùng với đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn và tin tưởng, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, ngân hàng và địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chung tay, ủng hộ, cùng lực lượng CAND phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, về an ninh trật tự, sớm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau, để trong thời gian tới, với mỗi người dân Việt Nam mỗi ngày đều là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an sẽ tiếp tục gương mẫu, đi đầu thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025”, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xóa 153.000 nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.