Phát động Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025

TPO - Sáng 8/9, Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động “Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025”, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.

Giải thưởng hướng tới việc phản ánh sinh động công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên nhiều lĩnh vực: từ tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc, điều trị cho đến hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Đây cũng là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cũng như các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ phát động, TS. Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh: “Báo chí giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Thông qua những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, báo chí có thể phá bỏ rào cản kỳ thị, lan tỏa thông tin chính xác và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hành động. Giải thưởng này không chỉ tôn vinh tác giả mà còn là lời kêu gọi toàn dân chung tay chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030”.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục giảm cả ba chỉ tiêu quan trọng: số người mới nhiễm HIV, số ca chuyển sang AIDS và số tử vong liên quan. Tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng được kiểm soát dưới 0,3%. Hiện có 95% người nhiễm HIV được bao phủ bảo hiểm y tế, gần 90% người điều trị ARV được chi trả từ quỹ Bảo hiểm y tế và hơn 95% số người điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế. Để đạt mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực với cách tiếp cận mới và giải pháp truyền thông mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh phát động giải thưởng năm nay”.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chia sẻ: “Mỗi tác phẩm báo chí là một khao khát cống hiến thầm lặng của người làm báo cho công tác truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, phản ánh sự vận động chính sách trong và ngoài nước về HIV/AIDS. Đây cũng là những câu chuyện xúc động chỉ người trong cuộc mới có thể kể”.

Bà Hương khẳng định Hội đồng Giám khảo sẽ làm việc công tâm, khách quan và trách nhiệm cao nhất, lựa chọn kĩ lưỡng qua nhiều vòng thảo luận để tìm ra những tác phẩm thực sự nổi bật.

Ban Tổ chức kì vọng thông qua cuộc thi sẽ có thêm nhiều tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi miền đất nước đang nỗ lực trên mặt trận phòng, chống HIV/AIDS. Những câu chuyện về sự tận tâm trong tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc, điều trị hay hỗ trợ người nhiễm HIV và nhóm dễ bị tổn thương không chỉ tôn vinh sự cống hiến mà còn góp phần xóa bỏ kỳ thị, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng.

CÁCH THỨC DỰ THI

Gửi hồ sơ trực tuyến qua website chính thức: https://giaibaochi2025.skds.vn

Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày phát động đến hết ngày 20/11/2025.

Hồ sơ dự thi gồm: Thông tin tác giả/nhóm: Họ tên, bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, giới tính.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ thường trú, số điện thoại, email; Đơn vị công tác (nếu có). Sơ yếu lí lịch ngắn gọn (200 – 300 chữ), kèm ảnh chân dung (khuyến khích).

Dữ liệu tác phẩm kèm theo: Báo điện tử: đường link bài báo; Truyền hình: file âm thanh/hình ảnh kèm kịch bản hoặc lời dẫn; Ảnh báo chí: file ảnh gốc độ phân giải cao, kèm chú thích đầy đủ.

Giải thưởng "Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025" bao gồm tiền mặt, giấy chứng nhận và biểu trưng của cuộc thi.

Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào dịp Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12/2025).