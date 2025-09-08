Hi hữu, bệnh nhân có tim nằm bên phải và nội tạng đảo ngược

TPO - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho một bệnh nhân nam 63 tuổi (trú tại Hà Nội) có trái tim nằm bên phải và dị tật bẩm sinh đảo ngược phủ tạng hoàn toàn.

Đây là trường hợp hiếm gặp khi toàn bộ cơ quan trong ổ bụng và lồng ngực được sắp xếp ngược vị trí so với người bình thường, khiến việc chẩn đoán và phẫu thuật trở nên đặc biệt phức tạp.

Theo bác sĩ, ThS. Nguyễn Khắc Điệp, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, đảo ngược phủ tạng là dị tật bẩm sinh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, với tỉ lệ chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy khu vực. Các cơ quan nội tạng trong cơ thể được sắp xếp như hình ảnh “phản chiếu qua gương” so với cấu trúc bình thường. Dù không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, dị tật này lại gây nhiều khó khăn trong chẩn đoán và điều trị, bởi các dấu hiệu lâm sàng cũng như hình ảnh giải phẫu bị đảo ngược.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội vùng thượng vị lệch trái, sốt cao 39 độ kèm vàng da, vàng mắt tăng dần. Khi nhập viện, người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng đường mật, tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ trên nền dị tật đảo ngược phủ tạng hoàn toàn.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ lấy sỏi mật cho bệnh nhân có nội tạng đảo ngược.

Nhận thấy tính chất phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện E đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa (Phẫu thuật tiêu hóa, Cấp cứu, Hồi sức tích cực…) để đưa ra phương án điều trị tối ưu. Ban đầu, bệnh nhân được chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) nhằm lấy sỏi qua đường nội soi, một phương pháp ít xâm lấn, giúp hồi phục nhanh. Tuy nhiên, do yếu tố giải phẫu bất thường và kích thước sỏi lớn, ê-kíp đã quyết định chuyển hướng sang phẫu thuật mở.

Bác sĩ, TS. Hữu Hoài Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa cho biết: “Trong quá trình phẫu thuật, toàn bộ dạ dày, tá tràng, gan, túi mật và đường mật của bệnh nhân đều ở vị trí đảo ngược. Điều này buộc phẫu thuật viên phải thực hiện các thao tác ngược hoàn toàn so với phẫu thuật thường quy. Ca mổ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, sự phối hợp nhuần nhuyễn và kinh nghiệm dày dặn của ê-kíp”.

Sau khi xử lí viêm gan cấp và kiểm soát nhiễm trùng, các bác sĩ đã tiến hành mở ống mật chủ lấy sỏi, đồng thời nội soi đường mật toàn bộ để kiểm tra. Nhờ chuẩn bị kĩ lưỡng và thao tác chính xác, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, an toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Thành công của ca bệnh này khẳng định năng lực làm chủ kĩ thuật ngoại khoa phức tạp của Bệnh viện E, đồng thời cho thấy sự sẵn sàng ứng phó với những trường hợp hiếm gặp.

Các bác sĩ khuyến cáo, sỏi mật là bệnh lí phổ biến và có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng vùng hạ sườn, sốt cao, vàng da, vàng mắt…, người dân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để thăm khám và xử trí, tránh nguy hiểm tính mạng.