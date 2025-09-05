Chóng mặt, tê bì tay chân: Cảnh giác với hội chứng thần kinh hiếm gặp đe dọa tính mạng

TPO - Chóng mặt, tê bì tay chân, mất thăng bằng… nhiều người dễ cho rằng chỉ là rối loạn tiền đình quen thuộc, nhưng thực tế đó có thể là dấu hiệu cảnh báo hội chứng Guillain–Barré – căn bệnh thần kinh tự miễn hiếm gặp, tiến triển nhanh và có thể gây tử vong nếu chẩn đoán chậm trễ.

Chiều 5/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết vừa cứu sống một nữ bệnh nhân 63 tuổi mắc hội chứng Guillain–Barré (GBS) – căn bệnh thần kinh tự miễn hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với rối loạn tiền đình.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng, tê bì tay chân, đi lại loạng choạng kéo dài hai ngày. Dữ liệu ban đầu khiến bác sĩ nghĩ nhiều đến hội chứng tiền đình, vốn phổ biến và ít nguy hiểm. Người bệnh được điều trị theo phác đồ tiền đình nhưng sau hai ngày tình trạng không cải thiện, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cũng bình thường.

Đến ngày thứ ba, các triệu chứng thần kinh mới xuất hiện rõ rệt: tê bì tăng ở tứ chi, yếu cơ khiến bệnh nhân không thể tự ngồi dậy, kèm nhìn mờ và nói khó. Khám kỹ hơn, bác sĩ phát hiện sụp mi, liệt vận nhãn và yếu cơ đối xứng hai bên – gợi ý tổn thương thần kinh.

BSCKII Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết khi khai thác kỹ tiền sử, bệnh nhân nhớ lại khoảng 10 ngày trước có sốt nhẹ, đau mỏi toàn thân. Chi tiết này cùng với diễn biến bất thường khiến các bác sĩ đặt nghi ngờ hội chứng Guillain–Barré. Kết quả chọc dịch não tủy và đo điện cơ sau đó xác nhận chẩn đoán.

Theo chuyên gia, GBS là bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm vào các dây thần kinh ngoại biên, gây yếu liệt cơ tiến triển nhanh. Bệnh có thể ảnh hưởng đến cơ hô hấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm. Do hiếm gặp và dễ nhầm lẫn với bệnh phổ biến, việc chẩn đoán thường rất khó khăn.

Ở ca bệnh này, nhờ chẩn đoán chính xác, bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương – phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay. Sau 10 ngày, người bệnh có thể tự đi lại, các triệu chứng yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện rõ rệt.

Các bác sĩ khuyến cáo, không phải mọi cơn chóng mặt đều do tiền đình. Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, rối loạn thần kinh hiếm gặp, rối loạn chuyển hóa hoặc biến chứng sau nhiễm trùng. Vì vậy, khi có các dấu hiệu như chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nói khó, nhìn mờ… người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Với hội chứng Guillain–Barré, các loại thuốc điều trị thông thường hầu như không mang lại hiệu quả. Phương pháp tối ưu hiện nay là các liệu pháp miễn dịch, đặc biệt là thay huyết tương (plasmapheresis) nhằm loại bỏ những kháng thể bất thường đang tấn công hệ thần kinh.

Từ một tình trạng có nguy cơ đe dọa tính mạng, nữ bệnh nhân 63 tuổi đã được cứu sống ngoạn mục. Chỉ trong vòng 10 ngày, nhờ chẩn đoán chính xác và phác đồ điều trị kịp thời, bà không chỉ thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà còn có thể tự đi lại, trở về với cuộc sống thường ngày. Ca bệnh là minh chứng rõ ràng cho giá trị của sự nhạy bén, quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ cũng như tầm quan trọng của việc lắng nghe từng triệu chứng, chi tiết nhỏ từ người bệnh.