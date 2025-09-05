Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Chóng mặt, tê bì tay chân: Cảnh giác với hội chứng thần kinh hiếm gặp đe dọa tính mạng

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chóng mặt, tê bì tay chân, mất thăng bằng… nhiều người dễ cho rằng chỉ là rối loạn tiền đình quen thuộc, nhưng thực tế đó có thể là dấu hiệu cảnh báo hội chứng Guillain–Barré – căn bệnh thần kinh tự miễn hiếm gặp, tiến triển nhanh và có thể gây tử vong nếu chẩn đoán chậm trễ.

Chiều 5/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết vừa cứu sống một nữ bệnh nhân 63 tuổi mắc hội chứng Guillain–Barré (GBS) – căn bệnh thần kinh tự miễn hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với rối loạn tiền đình.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng, tê bì tay chân, đi lại loạng choạng kéo dài hai ngày. Dữ liệu ban đầu khiến bác sĩ nghĩ nhiều đến hội chứng tiền đình, vốn phổ biến và ít nguy hiểm. Người bệnh được điều trị theo phác đồ tiền đình nhưng sau hai ngày tình trạng không cải thiện, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cũng bình thường.

Đến ngày thứ ba, các triệu chứng thần kinh mới xuất hiện rõ rệt: tê bì tăng ở tứ chi, yếu cơ khiến bệnh nhân không thể tự ngồi dậy, kèm nhìn mờ và nói khó. Khám kỹ hơn, bác sĩ phát hiện sụp mi, liệt vận nhãn và yếu cơ đối xứng hai bên – gợi ý tổn thương thần kinh.

img-6942.jpg

BSCKII Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết khi khai thác kỹ tiền sử, bệnh nhân nhớ lại khoảng 10 ngày trước có sốt nhẹ, đau mỏi toàn thân. Chi tiết này cùng với diễn biến bất thường khiến các bác sĩ đặt nghi ngờ hội chứng Guillain–Barré. Kết quả chọc dịch não tủy và đo điện cơ sau đó xác nhận chẩn đoán.

Theo chuyên gia, GBS là bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm vào các dây thần kinh ngoại biên, gây yếu liệt cơ tiến triển nhanh. Bệnh có thể ảnh hưởng đến cơ hô hấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm. Do hiếm gặp và dễ nhầm lẫn với bệnh phổ biến, việc chẩn đoán thường rất khó khăn.

Ở ca bệnh này, nhờ chẩn đoán chính xác, bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương – phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay. Sau 10 ngày, người bệnh có thể tự đi lại, các triệu chứng yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện rõ rệt.

Các bác sĩ khuyến cáo, không phải mọi cơn chóng mặt đều do tiền đình. Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, rối loạn thần kinh hiếm gặp, rối loạn chuyển hóa hoặc biến chứng sau nhiễm trùng. Vì vậy, khi có các dấu hiệu như chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nói khó, nhìn mờ… người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Với hội chứng Guillain–Barré, các loại thuốc điều trị thông thường hầu như không mang lại hiệu quả. Phương pháp tối ưu hiện nay là các liệu pháp miễn dịch, đặc biệt là thay huyết tương (plasmapheresis) nhằm loại bỏ những kháng thể bất thường đang tấn công hệ thần kinh.

Nhờ được chẩn đoán chính xác và áp dụng phác đồ thay huyết tương kịp thời, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục. Chỉ sau 10 ngày điều trị, bà có thể tự đi lại, các triệu chứng yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện rõ rệt.

Từ một tình trạng có nguy cơ đe dọa tính mạng, nữ bệnh nhân 63 tuổi đã được cứu sống ngoạn mục. Chỉ trong vòng 10 ngày, nhờ chẩn đoán chính xác và phác đồ điều trị kịp thời, bà không chỉ thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà còn có thể tự đi lại, trở về với cuộc sống thường ngày. Ca bệnh là minh chứng rõ ràng cho giá trị của sự nhạy bén, quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ cũng như tầm quan trọng của việc lắng nghe từng triệu chứng, chi tiết nhỏ từ người bệnh.

Hà Minh
#Tiền đình #GBS #bệnh viện Thanh Nhàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục