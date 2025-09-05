Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Nam tài xế suýt liệt vì căn bệnh đang ngày càng trẻ hóa

Vân Sơn
TPO - Nhiều năm đối mặt với những cơn đau lưng âm ỉ, nam tài xế cho rằng là do ngồi nhiều, anh tự mua thuốc giảm đau, dán cao. Gần đây, cơn đau lan xuống chân trái, khiến anh không thể ngồi lái xe quá 30 phút. Tại bệnh viện các bác sĩ đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật để tránh nguy cơ liệt cho người bệnh.

Đó là trường hợp anh N.T.C. (38 tuổi, ngụ Tây Ninh) vừa được Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận, điều trị. Ngày 5/9 BS Nguyễn Thế Thuần – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh- Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng những cơn đau nhức dữ dội lan từ lưng xuống mông, đùi, cẳng chân, bàn chân, kèm cảm giác tê bì, kiến bò.

phau-thuat.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi lấy nhân đĩa đệm thoát vị cho người bệnh

Bệnh nhân làm nghề lái xe đường dài nhưng thời gian gần đây những cơn đau khiến anh không thể ngồi lái xe quá 30 phút, bên cạnh đó, sức cơ của chân trái có dấu hiệu suy yếu. Theo bệnh sử, anh C. đã xuất hiện những cơn đau lưng từ nhiều năm trước nhưng anh cho rằng tình trạng đau là do ngồi nhiều nên tự ý mua thuốc uống.

Qua kết quả chụp MRI, bác sĩ phát hiện người bệnh bị thoát vị đĩa đệm L4-L5, chèn ép nặng vào rễ thần kinh. “Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ teo cơ hoặc liệt vận động do chèn ép thần kinh kéo dài” – BS Thuần cho biết.

Sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ Ngoại Thần kinh đã quyết định phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm thoát vị cho người bệnh. Các bác sĩ đã loại bỏ phần đĩa đệm lồi, giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép cho bệnh nhân. Ca mổ diễn ra thuận lợi, ngay ngày đầu hậu phẫu, bệnh nhân đã bước đi nhẹ nhàng, không còn bị cơn đau hành hạ.

Bác sĩ cho biết, thoát vị đĩa đệm xảy ra khi nhân nhầy đĩa đệm trượt khỏi vị trí bình thường, chèn ép thần kinh và tủy sống. Người bệnh thường đau thắt lưng, tê yếu tay chân, nặng có thể liệt hoặc rối loạn đại tiểu tiện. Thống kê cho thấy khoảng 30% dân số mắc bệnh, tỷ lệ ngày càng trẻ hóa, không chỉ ở người lao động nặng mà cả dân văn phòng, lái xe, học sinh – sinh viên thường xuyên ngồi sai tư thế.

benh-nhan.jpg
Thoát vị đĩa đệm là căn bệnh đang ngày càng trẻ hóa do lối sống, ngồi nhiều, ngồi sai tư thế

BS Thuần khuyến cáo: “Người lao động cần giữ đúng tư thế khi làm việc, hạn chế mang vật nặng quá sức. Nếu xuất hiện các triệu chứng đau lưng kèm tê bì, khó đứng ngồi, nên đến bệnh viện để được thăm khám sớm, tránh nguy cơ biến chứng nặng nề”.

Theo các bác sĩ, thoát vị đĩa đệm có thể điều trị bằng thuốc, vật lý trị liệu, tiêm giảm đau hoặc phẫu thuật tùy mức độ. Bảo vệ cột sống từ sớm bằng cách vận động đúng tư thế, duy trì lối sống khoa học và khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phòng ngừa bệnh, giảm nguy cơ tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vân Sơn
