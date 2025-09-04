Bé trai thủng ruột 8 lỗ vì món đồ chơi nhiều trẻ thích mê mẩn

TPO - Bé trai 5 tuổi ở TP.HCM phải nhập viện khẩn cấp, bác sĩ phát hiện ruột non thủng đến 8 lỗ do nuốt 20 viên nam châm. Đây là món đồ chơi quen thuộc được hầu hết trẻ yêu thích nhưng đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 4/9, BS Nguyễn Minh Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi L.T.P. (5 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM) trong tình trạng đau bụng dữ dội, ói liên tục, mệt lả.

Nuốt nam châm dẫn tới thủng ruột là tai nạn đặc biệt nguy hiểm nhiều trẻ đã phải nhập viện

Trước đó, trong hai ngày đầu trẻ có triệu chứng đau bụng, ói nhưng được gia đình cho uống thuốc mà không thuyên giảm. Đến ngày thứ ba, trẻ ói ra dịch xanh rêu, đi khom lưng vì quá đau, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa cấp cứu, trẻ biểu hiện đau bụng nhiều, quấy khóc, có dấu hiệu đề kháng thành bụng. Kết quả X-quang phát hiện dị vật nằm thành chuỗi trong ruột non, siêu âm ghi nhận viêm phúc mạc. Bệnh nhi lập tức được hội chẩn liên khoa và tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng.

Ca mổ cho thấy ruột non bị thủng 8 lỗ, mỗi lỗ khoảng 2–3 mm, trải dài từ van hồi manh tràng lên trên khoảng 150 cm. Bác sĩ lấy ra 20 viên nam châm xếp thành 2 chuỗi, trong đó nhiều viên đã rỉ sét, gây tổn thương ruột nghiêm trọng. Các lỗ thủng được khâu vá thành công.

Sau phẫu thuật 5 ngày, sức khỏe bé ổn định, hết đau bụng, hết ói, đã có thể ăn uống trở lại và được theo dõi thêm về chức năng tiêu hóa.

Các viên nam châm hít vào nhau xuyên qua thành ruột tạo thành nhiều lỗ thủng trong đường tiêu hóa của bệnh nhi

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, số nam châm trẻ nuốt phải lấy từ món đồ chơi ghép khối. Trẻ bóc nắp nhựa, lấy viên nam châm bên trong rồi cho vào miệng nuốt. Khi nhiều viên nam châm cùng đi vào đường tiêu hóa, chúng sẽ “hít nhau” xuyên qua thành ruột, gây thủng, xoắn ruột, thậm chí tắc ruột, nguy hiểm đến tính mạng.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ nhỏ chơi đồ chơi có chứa nam châm hoặc pin. Với trẻ dưới 5 tuổi, đồ chơi phải có kích thước lớn (đường kính tối thiểu >5 cm) để hạn chế nguy cơ nuốt phải. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh cần đưa đi bệnh viện ngay, không chần chừ vì tổn thương có thể tiến triển rất nhanh và gây hậu quả nặng nề.