Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bé trai thủng ruột 8 lỗ vì món đồ chơi nhiều trẻ thích mê mẩn

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bé trai 5 tuổi ở TP.HCM phải nhập viện khẩn cấp, bác sĩ phát hiện ruột non thủng đến 8 lỗ do nuốt 20 viên nam châm. Đây là món đồ chơi quen thuộc được hầu hết trẻ yêu thích nhưng đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 4/9, BS Nguyễn Minh Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi L.T.P. (5 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM) trong tình trạng đau bụng dữ dội, ói liên tục, mệt lả.

nam-cham-2.jpg
Nuốt nam châm dẫn tới thủng ruột là tai nạn đặc biệt nguy hiểm nhiều trẻ đã phải nhập viện

Trước đó, trong hai ngày đầu trẻ có triệu chứng đau bụng, ói nhưng được gia đình cho uống thuốc mà không thuyên giảm. Đến ngày thứ ba, trẻ ói ra dịch xanh rêu, đi khom lưng vì quá đau, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa cấp cứu, trẻ biểu hiện đau bụng nhiều, quấy khóc, có dấu hiệu đề kháng thành bụng. Kết quả X-quang phát hiện dị vật nằm thành chuỗi trong ruột non, siêu âm ghi nhận viêm phúc mạc. Bệnh nhi lập tức được hội chẩn liên khoa và tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng.

Ca mổ cho thấy ruột non bị thủng 8 lỗ, mỗi lỗ khoảng 2–3 mm, trải dài từ van hồi manh tràng lên trên khoảng 150 cm. Bác sĩ lấy ra 20 viên nam châm xếp thành 2 chuỗi, trong đó nhiều viên đã rỉ sét, gây tổn thương ruột nghiêm trọng. Các lỗ thủng được khâu vá thành công.

Sau phẫu thuật 5 ngày, sức khỏe bé ổn định, hết đau bụng, hết ói, đã có thể ăn uống trở lại và được theo dõi thêm về chức năng tiêu hóa.

nam-cham-1.jpg
Các viên nam châm hít vào nhau xuyên qua thành ruột tạo thành nhiều lỗ thủng trong đường tiêu hóa của bệnh nhi

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, số nam châm trẻ nuốt phải lấy từ món đồ chơi ghép khối. Trẻ bóc nắp nhựa, lấy viên nam châm bên trong rồi cho vào miệng nuốt. Khi nhiều viên nam châm cùng đi vào đường tiêu hóa, chúng sẽ “hít nhau” xuyên qua thành ruột, gây thủng, xoắn ruột, thậm chí tắc ruột, nguy hiểm đến tính mạng.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ nhỏ chơi đồ chơi có chứa nam châm hoặc pin. Với trẻ dưới 5 tuổi, đồ chơi phải có kích thước lớn (đường kính tối thiểu >5 cm) để hạn chế nguy cơ nuốt phải. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh cần đưa đi bệnh viện ngay, không chần chừ vì tổn thương có thể tiến triển rất nhanh và gây hậu quả nặng nề.

Vân Sơn
#bé trai nuốt nam châm #thủng ruột trẻ em #đồ chơi nguy hiểm cho trẻ nhỏ #biến chứng nuốt dị vật #phẫu thuật nội soi ruột #nguy hiểm của nam châm chơi trẻ em #cảnh báo đồ chơi có nam châm #đau bụng trẻ nhỏ do nuốt dị vật #tác hại của nam châm trong đồ chơi #khuyến cáo phụ huynh về an toàn đồ chơi

Xem thêm

Cùng chuyên mục