Ong vò vẽ đốt mẹ tử vong, con 3 tuổi nhập viện

TPO - Hai mẹ con mang cơm chiều cho chồng ăn ở nơi làm, khi về không may bị bầy ong vò vẽ đốt khiến người mẹ tử vong, con trai 3 tuổi nhập viện với với hơn 50 vết đốt khắp người.

UBND xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ong vò vẽ đốt khiến 1 người tử vong, 1 người nhập viện. Trước đó, chiều 6/9, chị D.T.Q. (SN 1990, ngụ xã Khánh Lâm) dẫn theo con trai T.V.P. (3 tuổi) đưa cơm tối cho chồng ở nơi làm, khi 2 mẹ con trở về không may bị ong vò vẽ đốt.

Hai mẹ con ở Cà Mau bị ong vò vẽ đốt. Ảnh minh hoạ.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân lập tức đưa 2 mẹ con chị Q. đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tới tối cùng ngày, chị Q. tử vong. Cháu P. được chuyển điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau với hơn 50 vết ong đốt, hiện sức khỏe đã tạm ổn định.

Được biết, gia đình chị Q. thuộc diện khó khăn, chính quyền xã Khánh Lâm đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.