Sức khỏe

Google News

Cụ bà ngừng tim, phải thở máy vì nhiễm khuẩn từ vết bé tý do ong đốt

TS. BS Hoàng Công Tình - Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình

TPO - Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình vừa điều trị thành công một bệnh nhân sau ngừng tim do sốc nhiễm khuẩn/ suy đa tạng. Vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn/ suy đa tạng là tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus), xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân qua vết thương do ong đốt ở vùng cẳng chân.

Bệnh nhân là Bùi Thị Th, 79 tuổi (xã Dũng Tiến-Phú Thọ). Trước đó vài ngày, người bệnh bị ong đốt 2 nốt ở vùng khoeo và cẳng chân phải. Sau đó vết thương do ong đốt xuất hiện sưng nóng đỏ đau và hoá mủ. Kèm theo bệnh nhân có sốt cao liên tục, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và nôn.

20210717-232307-552542-15-max-1800x1800-jpg-6c2d030cd5.jpg
Trước đó vài ngày, người bệnh bị ong đốt 2 nốt ở vùng khoeo và cẳng chân phải. Sau đó vết thương do ong đốt xuất hiện sưng nóng đỏ đau và hoá mủ. Kèm theo bệnh nhân có sốt cao liên tục, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và nôn. Ảnh minh họa: Internet

Theo người nhà bệnh nhân, ngay sau khi thấy những dấu hiệu bất thường từ vết ong đốt và từ người bệnh, bệnh nhân đã được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi và được hộ tống đến Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.

Bệnh nhân nhập viện với vết thương do ong đốt có mủ màu vàng, thể trạng nhiễm trùng-nhiễm độc nặng, phải dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, phải hỗ trợ bằng thở máy, kết quả xét nghiệm có tình trạng suy đa tạng. Sau đó bệnh nhân xuất hiện rung thất và ngừng tim, huyết áp tụt, suy hô hấp, vết thương do ong đốt đang hoá mủ. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy bệnh nhân có tình trạng suy đa phủ tạng, rối loạn điện giải và các dấu hiệu (marker) nhiễm khuẩn tăng cao.

530891416-1993678478040870-2038443101322048924-n.jpg
Bệnh nhân nhập viện với vết thương do ong đốt có mủ màu vàng, thể trạng nhiễm trùng-nhiễm độc nặng, phải dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, phải hỗ trợ bằng thở máy, kết quả xét nghiệm có tình trạng suy đa tạng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Các bác sỹ nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn và sốc điện để khử rung thất, đưa nhịp tim về nhịp bình thường. Đồng thời, người bệnh được hỗ trợ bằng thở máy, lọc máu liên tục, dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch. Sau khi lấy bệnh phẩm để cấy máu, cấy mủ vết thương, người bệnh được sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Kết quả cấy máu và cấy mủ vết thương phân lập được vi khuẩn tụ cầu vàng, có tên khoa học là Staphylococcus Aureus. Các thầy thuốc nhanh chóng điều chỉnh kháng sinh đặc hiệu với tụ cầu vàng dưới hướng dẫn của kháng sinh đồ.

531990321-1993678504707534-2555728275697536948-n.jpg
Sau 2 tuần điều trị, người bệnh đã thoát sốc, cai được máy thở, các tạng suy đã hồi phục, tỉnh táo hoàn toàn, được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà...Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Sau 2 tuần điều trị, người bệnh đã thoát sốc, cai được máy thở, các tạng suy đã hồi phục, tỉnh táo hoàn toàn, được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà...

Ngừng tim ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn/ suy đa tạng, tiên lượng rất xấu vì ngay cả khi cấp cứu có nhịp tim trở lại thì bệnh nhân thường đáp ứng kém với các thuốc nâng huyết áp và xuất hiện các cơn ngừng tim tiếp theo do các tạng của bệnh nhân lúc này đã bị suy. Thành công tuyệt vời nhất của bệnh nhân sau cấp cứu ngừng tim là bệnh nhân khi xuất viện trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, không có di chứng.

TS. BS Hoàng Công Tình - Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình
