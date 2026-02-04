Tử vi tuổi Sửu 2026: Giai đoạn nhiều biến động

TPO - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động đối với người tuổi Sửu khi nhiều trở ngại âm ỉ, kéo dài, dễ khiến bản mệnh hao tổn tinh thần và công sức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các cát tinh vẫn mở ra cơ hội xoay chuyển tình thế, giúp người tuổi Sửu vượt khó nếu biết kiên nhẫn và đi đúng hướng.

Tổng quan tử vi tuổi Sửu năm 2026

Nhìn chung, năm 2026 là một năm “thử lửa” với tuổi Sửu. Hung vận có xu hướng lấn át cát vận, kéo theo nhiều áp lực về công việc, tài chính và các mối quan hệ. Dễ gặp tình trạng bị hiểu lầm, cản trở ngầm hoặc tiểu nhân quấy phá, khiến nỗ lực cá nhân khó được ghi nhận ngay lập tức.

Dù vậy, đây cũng là năm bản lề quan trọng, buộc người tuổi Sửu phải thay đổi cách ứng xử, linh hoạt hơn trong tư duy và hành động. Nếu giữ được sự bền bỉ, thận trọng và tận dụng tốt sự trợ giúp của quý nhân, cuối năm vẫn có thể gặt hái những kết quả tích cực, mang tính bền vững.

Sự nghiệp

Sự nghiệp là phương diện chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của tuổi Sửu trong năm 2026. Người tuổi Sửu dễ rơi vào tình thế “làm nhiều nhưng công ít”, gặp bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Một số kế hoạch tưởng chừng thuận lợi lại phát sinh trục trặc vào phút chót do yếu tố con người hoặc thủ tục.

Tuy nhiên, tuổi Sửu có cơ hội phát huy thế mạnh về chuyên môn, tư duy logic và sự trách nhiệm. Nếu tập trung làm tốt phần việc của mình, hạn chế tranh cãi và kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn, bạn vẫn có cơ hội được cấp trên tin tưởng, trao thêm trọng trách. Nửa cuối năm là giai đoạn thuận lợi hơn để điều chỉnh hướng đi hoặc mở ra bước tiến mới.

Tài lộc

Vận tài chính năm 2026 của tuổi Sửu mang tính thu - chi đan xen. Thu nhập chính nhìn chung vẫn duy trì ở mức ổn định, nhưng phát sinh nhiều khoản chi bất ngờ, từ sửa chữa, chăm sóc gia đình đến các chi phí ngoài dự tính.

Năm nay không phù hợp để đầu tư mạo hiểm hay chạy theo các xu hướng làm giàu nhanh. Chiến lược an toàn là quản lý chặt dòng tiền, ưu tiên tích lũy và xây dựng quỹ dự phòng. Nửa cuối năm, tài vận có xu hướng cải thiện nhẹ nếu bản mệnh giữ được sự tỉnh táo trong chi tiêu.

Tình duyên - gia đạo

Áp lực công việc và tâm lý dễ khiến người tuổi Sửu vô tình xao nhãng chuyện tình cảm. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ, nhưng khó toàn tâm toàn ý cho một mối quan hệ lâu dài nếu tinh thần chưa ổn định.

Với người đã có gia đình hoặc đang trong mối quan hệ nghiêm túc, mâu thuẫn chủ yếu đến từ thiếu giao tiếp. Nếu không kịp thời lắng nghe và chia sẻ, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Năm nay, tuổi Sửu cần học cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Sức khỏe

Sức khỏe là điểm bản mệnh không nên chủ quan trong năm 2026. Áp lực tinh thần tích tụ lâu ngày dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ, hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Người tuổi Sửu nên điều chỉnh nhịp sinh hoạt, tránh làm việc quá sức, đồng thời duy trì chế độ ăn uống thanh đạm, nghỉ ngơi hợp lý.

Các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn giải tỏa căng thẳng tinh thần hiệu quả.

Tử vi tuổi Sửu năm 2026 theo từng tuổi nạp âm

Tân Sửu (1961): Vận trình tương đối ổn định, thích hợp nghỉ ngơi, dưỡng sức. Tài chính không biến động lớn, chú ý sức khỏe xương khớp và tiêu hóa.

Quý Sửu (1973): Năm có nhiều áp lực công việc nhưng cũng là cơ hội khẳng định kinh nghiệm. Thu nhập có cải thiện, song cần kiểm soát chi tiêu và chú ý sức khỏe tim mạch.

Ất Sửu (1985): Giai đoạn sự nghiệp nhiều thách thức, dễ phát sinh tranh chấp hoặc rắc rối pháp lý. Không nên mạo hiểm đầu tư lớn, ưu tiên giữ ổn định và bảo toàn tài sản.

Đinh Sửu (1997): Có cơ hội bứt phá nếu chủ động thay đổi và linh hoạt trong công việc. Tài chính khá, tình cảm có tín hiệu tích cực với người độc thân.

Kỷ Sửu (2009): Năm quan trọng cho học tập và định hướng tương lai. Áp lực thi cử cao, cần giữ tinh thần ổn định và nghe theo sự định hướng của gia đình, thầy cô.

*Mọi thông tin trong bài chỉ có tính chất tham khảo!