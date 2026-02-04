‘Đường lên phía trước’ lan tỏa niềm tin và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

TPO - Không chỉ là bản hòa ca nghệ thuật nhìn lại chặng đường lịch sử và đổi mới của đất nước, chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước” còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về vai trò, trách nhiệm và khát vọng dấn thân của thế hệ trẻ trong việc viết tiếp hành trình phát triển của Việt Nam.

Đường lên phía trước do báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), tối 3/2. Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật nhìn lại hành trình gần 40 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới kể từ Đại hội VI của Đảng, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây cũng là chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật Đường lên phía trước.

Không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng, Đường lên phía trước còn gửi gắm thông điệp về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước, về trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với 3 phần: Con đường đã chọn, Dấu ấn hôm nay và Đường lên phía trước, chương trình đã tái hiện hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, tương lai của đất nước. Phần 1 - Con đường đã chọn đưa khán giả trở về thời điểm lịch sử trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khi dân tộc đứng trước yêu cầu bức thiết phải tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Đường lên phía trước được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), tối 3/2.

Thông qua các tiết mục: Dấu chân phía trước, Người là niềm tin tất thắng, Niềm tin dâng Đảng, hoạt cảnh Ánh sáng con đường hay các ca khúc... đã khẳng định sự ra đời của Đảng là bước ngoặt mang tính quyết định, mở ra con đường cách mạng tất yếu của lịch sử và lòng dân.

Những tiết mục ở phần 2 - Dấu ấn hôm nay góp phần khắc họa bức tranh toàn cảnh về đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong phần này, ê-kíp sáng tạo của chương trình thông qua clip đồ họa về những thành tựu nổi bật sau gần 40 năm đổi mới cùng các tiết mục Đất nước hôm nay, Sống như những đóa hoa, Thênh thang đường mới... đã khắc họa nên bức tranh toàn cảnh về những chuyển biến sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam có cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Với 3 phần: Con đường đã chọn, Dấu ấn hôm nay và Đường lên phía trước, chương trình đã tái hiện hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, tương lai của đất nước.

Khép lại chương trình, phần 3 - Đường lên phía trước nhấn mạnh vai trò của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối lý tưởng cách mạng và viết tiếp câu chuyện phát triển của đất nước. Những tiết mục mang khí thế thời đại như mashup Hào khí Việt Nam - Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Kỷ nguyên hòa ca, Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi... đã lan tỏa tinh thần lạc quan, khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội. Đây cũng là hoạt động nhằm khắc họa hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, giàu khát vọng, sẵn sàng dấn thân và cống hiến.

Đường lên phía trước không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, mà còn truyền đi thông điệp về niềm tin, khát vọng cống hiến tới thế hệ trẻ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 - cho biết “sống đẹp” không phải là danh hiệu mà là sự lựa chọn mỗi ngày, thể hiện ở việc người trẻ biết sử dụng tri thức, tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

"Sự cống hiến không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà được hình thành từ các hành động nhỏ, bền bỉ và có ý nghĩa. Quan trọng hơn, giới trẻ hôm nay không thờ ơ hay đứng ngoài các vấn đề nóng của xã hội, mà chủ động chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Sống đẹp chính là sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với tương lai của đất nước”, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nói.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, Đường lên phía trước không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, mà còn truyền đi thông điệp về niềm tin, khát vọng cống hiến tới thế hệ trẻ.