Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

‘Đường lên phía trước’ lan tỏa niềm tin và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không chỉ là bản hòa ca nghệ thuật nhìn lại chặng đường lịch sử và đổi mới của đất nước, chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước” còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về vai trò, trách nhiệm và khát vọng dấn thân của thế hệ trẻ trong việc viết tiếp hành trình phát triển của Việt Nam.

Đường lên phía trước do báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), tối 3/2. Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật nhìn lại hành trình gần 40 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới kể từ Đại hội VI của Đảng, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây cũng là chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

ctnt7.jpg
Đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật Đường lên phía trước.

Không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng, Đường lên phía trước còn gửi gắm thông điệp về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước, về trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với 3 phần: Con đường đã chọn, Dấu ấn hôm nayĐường lên phía trước, chương trình đã tái hiện hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, tương lai của đất nước. Phần 1 - Con đường đã chọn đưa khán giả trở về thời điểm lịch sử trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khi dân tộc đứng trước yêu cầu bức thiết phải tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

﻿ctnt14.jpg
ctnt9.jpg
﻿ctnt15.jpg
﻿ctnt4.jpg﻿
Đường lên phía trước được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), tối 3/2.

Thông qua các tiết mục: Dấu chân phía trước, Người là niềm tin tất thắng, Niềm tin dâng Đảng, hoạt cảnh Ánh sáng con đường hay các ca khúc... đã khẳng định sự ra đời của Đảng là bước ngoặt mang tính quyết định, mở ra con đường cách mạng tất yếu của lịch sử và lòng dân.

Những tiết mục ở phần 2 - Dấu ấn hôm nay góp phần khắc họa bức tranh toàn cảnh về đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong phần này, ê-kíp sáng tạo của chương trình thông qua clip đồ họa về những thành tựu nổi bật sau gần 40 năm đổi mới cùng các tiết mục Đất nước hôm nay, Sống như những đóa hoa, Thênh thang đường mới... đã khắc họa nên bức tranh toàn cảnh về những chuyển biến sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam có cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

ctnt1.jpg
ctnt3.jpg
ctnt6.jpg
ctnt10.jpg
Với 3 phần: Con đường đã chọn, Dấu ấn hôm nay và Đường lên phía trước, chương trình đã tái hiện hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, tương lai của đất nước.

Khép lại chương trình, phần 3 - Đường lên phía trước nhấn mạnh vai trò của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối lý tưởng cách mạng và viết tiếp câu chuyện phát triển của đất nước. Những tiết mục mang khí thế thời đại như mashup Hào khí Việt Nam - Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Kỷ nguyên hòa ca, Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi... đã lan tỏa tinh thần lạc quan, khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội. Đây cũng là hoạt động nhằm khắc họa hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, giàu khát vọng, sẵn sàng dấn thân và cống hiến.

ctnt12.jpg
Đường lên phía trước không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, mà còn truyền đi thông điệp về niềm tin, khát vọng cống hiến tới thế hệ trẻ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 - cho biết “sống đẹp” không phải là danh hiệu mà là sự lựa chọn mỗi ngày, thể hiện ở việc người trẻ biết sử dụng tri thức, tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

"Sự cống hiến không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà được hình thành từ các hành động nhỏ, bền bỉ và có ý nghĩa. Quan trọng hơn, giới trẻ hôm nay không thờ ơ hay đứng ngoài các vấn đề nóng của xã hội, mà chủ động chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Sống đẹp chính là sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với tương lai của đất nước”, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nói.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, Đường lên phía trước không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, mà còn truyền đi thông điệp về niềm tin, khát vọng cống hiến tới thế hệ trẻ.

Gia Linh
#Chương trình nghệ thuật #Đường lên phía trước #Đảng Cộng sản Việt Nam #lịch sử #thế hệ trẻ #TP Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục