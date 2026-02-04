Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phố đồ Tết lớn nhất Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Những ngày cận Tết Bính Ngọ, con phố Lê Huân (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) được “nhuộm màu” đỏ rực với hàng nghìn sản phẩm trang trí, tấp nập người mua sắm.

Video: “Phố đồ Tết” lớn nhất Nghệ An tấp nập người mua sắm.
tp-15.jpg
Cận Tết Bính Ngọ,﻿ dọc hai bên đường Lê Huân, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An ngập tràn sản phẩm trang trí Tết. Đây là một trong những địa điểm bán đồ trang trí Tết lớn nhất ở Nghệ An. Hàng năm, mỗi độ Tết đến xuân về con đường này ngập trong sắc đỏ, người mua kẻ bán tấp nập.
tp-8.jpg﻿
tp-5.jpg﻿
﻿﻿tp-13.jpg
tp-3.jpg﻿
Các loại đồ trang trí Tết truyền thống như hoa mai, đào, đèn lồng, tràng pháo, bao lì xì, câu đối đỏ, bánh chưng, dưa hấu giả... được bày bán dọc con đường. Người bán cho biết giá các mặt hàng năm nay nhìn chung không biến động nhiều so với năm trước. Những món nhỏ như bao lì xì, dây treo trang trí có giá chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng. Các bộ tiểu cảnh, mô hình lớn hơn có thể lên đến vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng, tùy chất liệu và độ cầu kỳ.
tp-2.jpg
Bà Lê Thị Tuyết Lan (tiểu thương) cho biết từ tháng 11 âm lịch bắt đầu nhập hàng trang trí về bán. Ngoài ra, mỗi cửa hàng sẽ tự làm thêm một vài sản phẩm thủ công để trở thành nét riêng thu hút khách. “Khoảng hơn một tháng trước Tết là bắt đầu đông rồi, nhưng càng sát Tết thì càng không có lúc nào ngơi tay. Có ngày bán từ sáng tới tối mịt, khách ra vào liên tục”, bà Lan nói.
tp-20.jpg
tp-9.jpg
tp-12.jpg
Năm nay là năm Bính Ngọ, vì vậy một số món đồ có in hình linh vật ngựa với nhiều kiểu dáng, mang màu đỏ, vàng chủ đạo, biểu hiện cho sự may mắn, phát tài.
tp-10.jpg
Những chiếc quạt giấy đỏ﻿ là mặt hàng bán chạy, có giá từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng. Các sản phẩm này đều làm thủ công, có nhiều kích thước, cách trang trí khác nhau. “Tôi mua chiếc quạt giấy đỏ này với giá 350.000 đồng để về trang trí nhà ngày Tết, vừa đẹp mắt lại tạo điểm nhấn cho phòng khách”, chị Lê Hạnh (trú phường Trường Vinh, bìa phải) chia sẻ.
tp-17.jpg
tp-4.jpg
Không chỉ đông khách mua, chợ Lê Huân những ngày này còn là “điểm hẹn” của các chủ sạp từ khắp nơi trong tỉnh. Nhiều tiểu thương cho biết, họ phải nhập hàng sớm từ các đầu mối lớn để kịp phục vụ mùa cao điểm.
tp-14.jpg
Anh Trần Văn Đức (chủ một quán cà phê ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), cho biết năm nào cũng ra đây chọn đồ. Theo anh Đức, chỉ cần đi một vòng là có thể mua đủ đồ cho cả quán mà không phải chạy nhiều nơi. “Ở đây gần như có đủ mọi thứ cần cho trang trí Tết, từ lớn đến nhỏ. Mẫu mã cập nhật nhanh, giá cả cũng dễ lựa chọn theo túi tiền”, anh Đức cho hay.
tp-23.jpg
tp-22.jpg
Mặt hàng hoa giả cũng nhộn nhịp người mua. Theo tiểu thương, nhiều khách chuộng hoa giả vì màu sắc, kiểu dáng bắt mắt, không kém hoa thật, lại có thể trưng bày nhiều năm, tiện lợi và tiết kiệm chi phí.
tp-7.jpg
tp-1.jpg
Sức mua được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới, khi nhu cầu mua sắm, trang trí nhà cửa đón Tết của người dân bước vào cao điểm. Với tín hiệu thị trường sôi động ngay từ đầu mùa, lượng khách đến tham quan, mua sắm ngày một đông, các tiểu thương kỳ vọng một vụ kinh doanh Tết khởi sắc, bù đắp chi phí và mang lại thêm thu nhập, để có thể đón một cái Tết ấm no, đủ đầy.
Thu Hiền
