Phố đồ Tết lớn nhất Nghệ An

TPO - Những ngày cận Tết Bính Ngọ, con phố Lê Huân (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) được “nhuộm màu” đỏ rực với hàng nghìn sản phẩm trang trí, tấp nập người mua sắm.
Các loại đồ trang trí Tết truyền thống như hoa mai, đào, đèn lồng, tràng pháo, bao lì xì, câu đối đỏ, bánh chưng, dưa hấu giả... được bày bán dọc con đường. Người bán cho biết giá các mặt hàng năm nay nhìn chung không biến động nhiều so với năm trước. Những món nhỏ như bao lì xì, dây treo trang trí có giá chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng. Các bộ tiểu cảnh, mô hình lớn hơn có thể lên đến vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng, tùy chất liệu và độ cầu kỳ.
Năm nay là năm Bính Ngọ, vì vậy một số món đồ có in hình linh vật ngựa với nhiều kiểu dáng, mang màu đỏ, vàng chủ đạo, biểu hiện cho sự may mắn, phát tài.
Không chỉ đông khách mua, chợ Lê Huân những ngày này còn là “điểm hẹn” của các chủ sạp từ khắp nơi trong tỉnh. Nhiều tiểu thương cho biết, họ phải nhập hàng sớm từ các đầu mối lớn để kịp phục vụ mùa cao điểm.
Mặt hàng hoa giả cũng nhộn nhịp người mua. Theo tiểu thương, nhiều khách chuộng hoa giả vì màu sắc, kiểu dáng bắt mắt, không kém hoa thật, lại có thể trưng bày nhiều năm, tiện lợi và tiết kiệm chi phí.
Sức mua được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới, khi nhu cầu mua sắm, trang trí nhà cửa đón Tết của người dân bước vào cao điểm. Với tín hiệu thị trường sôi động ngay từ đầu mùa, lượng khách đến tham quan, mua sắm ngày một đông, các tiểu thương kỳ vọng một vụ kinh doanh Tết khởi sắc, bù đắp chi phí và mang lại thêm thu nhập, để có thể đón một cái Tết ấm no, đủ đầy.