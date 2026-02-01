Lan tỏa niềm vui từ những phiên chợ Tết yêu thương

TPO - Những ngày giáp Tết, khi nhiều người thong thả dạo phố, chụp ảnh xuân, thì ở TPHCM hàng loạt phiên chợ Tết đặc biệt dành cho công nhân, người lao động và những hoàn cảnh khó khăn vẫn lặng lẽ diễn ra. Ở đó, người đi chợ không cần tiền mặt, mà thanh toán bằng những “tem phiếu yêu thương” mang giá trị sẻ chia nhiều hơn cả vật chất.

Đi chợ không lo giá

Chiều cuối tuần, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM), bà Nguyễn Thị Tuyết (65 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn) xúc động cầm trên tay những phiếu mua hàng vừa được trao để bước vào siêu thị mini 0 đồng. Trước mắt bà là những kệ hàng đầy ắp nhu yếu phẩm: từ gạo, đường, dầu ăn đến bánh kẹo, mứt Tết, nước ngọt… Tất cả đều được trợ giá, nhiều mặt hàng giảm tới 50%.

Hơn 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và người lao động khó khăn tại TPHCM được tặng phiếu mua sắm tại siêu thị mini 0 đồng

Chỉ trong thời gian ngắn, giỏ hàng của bà Tuyết đã đầy. Không giấu được xúc động, bà chia sẻ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bệnh tật triền miên nên nhiều năm nay không dám nghĩ đến chuyện sắm sửa Tết.

“Biết hoàn cảnh của tôi, địa phương luôn quan tâm hỗ trợ. Khi hay tin mình có tên trong danh sách được đi siêu thị mini 0 đồng, tôi bất ngờ lắm. Lần đầu tiên đi mua sắm mà không phải lo nghĩ đến giá cả, lại có đủ thực phẩm để đón Tết. Mong rằng sẽ còn nhiều người khó khăn khác cũng được hưởng niềm vui này”, bà Tuyết nói.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM thăm hỏi, trò chuyện cùng người dân đi siêu thị mini 0 đồng trước Tết

Siêu thị mini 0 đồng được tổ chức ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đối tượng thụ hưởng là các hộ cận nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, người dân được tự do lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Cầm trên tay phiếu mua hàng, chị Thu Hà (ngụ phường Bình Thới) cho biết chị ưu tiên mua nước mắm, đường, dầu ăn, nếu còn sẽ chọn thêm bột giặt.

Hàng trăm mặt hàng được bán với giá 0 đồng cho người lao động khó khăn được mua sắm Tết

“400.000 đồng là số tiền rất ý nghĩa với gia đình tôi lúc này. Những phiếu mua hàng không chỉ giúp bớt gánh nặng chi tiêu ngày Tết mà còn khiến chúng tôi cảm thấy được sẻ chia, được quan tâm”, chị Hà bày tỏ.

Cùng thời điểm, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM (phường Bến Thành), hàng nghìn đoàn viên, người lao động hào hứng tham gia Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức. Nhiều mặt hàng chất lượng được bán với giá ưu đãi, phần lớn dưới 100.000 đồng/món, giúp công nhân tiết kiệm đáng kể chi phí sắm Tết.

Thay vì được nhận quà, TPHCM đã chọn cách tặng phiếu mua hàng, để ai cũng được lựa chọn sản phẩm theo ý mình

Lần đầu tham gia phiên chợ, chị Phạm Thị Thuận (công nhân may, quê Nghệ An) cho biết đây là hoạt động rất ý nghĩa với công nhân xa quê.

“Tôi được tặng phiếu mua hàng để mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Đặc biệt, gia đình 4 người còn được hỗ trợ vé tàu về quê ăn Tết. Đây là sự động viên rất lớn để chúng tôi yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”, chị Thuận nói.

Không chỉ tại các phiên chợ tập trung, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM như Công ty Pouyuen, Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu… cũng tổ chức chương trình mua sắm 0 đồng hoặc bán hàng giá rẻ cho người lao động. Các phần quà gồm gạo, cá khô, nước mắm, dầu ăn, đường, bánh kẹo, cà phê… được trao tận tay công nhân.

Nhiều người lần đầu được mời đi mua sắm "0 đồng" không giấu được niềm vui xen lẫn hạnh phúc, xúc động

Chủ tịch công đoàn cơ sở một doanh nghiệp cho biết, thời gian gần đây một số đơn vị gặp khó khăn, đơn hàng giảm, người lao động không có tăng ca, thu nhập eo hẹp trong khi chi tiêu dịp Tết lại tăng.

“Vì vậy, công ty và công đoàn tổ chức các chương trình mua sắm 0 đồng, giá rẻ không chỉ cho công nhân trong doanh nghiệp mà cả những lao động khó khăn bên ngoài, với mong muốn chia sẻ và lan tỏa yêu thương”, vị này chia sẻ.

Hành trình sẻ chia bền bỉ

Năm nay, chương trình Siêu thị mini 0 đồng có tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, dự kiến chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và người lao động khó khăn tại TPHCM. Đây là năm thứ 5 chương trình được triển khai và ngày càng mở rộng.

Những phiên chợ Tết ý nghĩa giúp ấm lòng người dân TPHCM mỗi dịp Tết đến Xuân về

Trong tổng số 15.000 suất, ban tổ chức bố trí 3.950 suất tại ba cụm siêu thị chính: phường Bình Thới (1.500 suất – khu vực Đầm Sen), phường Phú Lợi (1.350 suất – Bình Dương cũ) và phường Bà Rịa (1.100 suất – Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Số còn lại được phân bổ tại 47 cửa hàng Co.op Food trên toàn thành phố – điểm mới của chương trình năm nay, giúp người dân mua sắm gần nhà, linh hoạt thời gian và mở rộng phạm vi hỗ trợ.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, siêu thị mini 0 đồng đã trở thành một hành trình sẻ chia bền bỉ, luôn kịp thời hiện diện trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19, thiên tai hay mỗi dịp Tết đến, nhằm giúp người dân ổn định và tái thiết cuộc sống.

Niềm vui ấm áp ngày cuối năm

Ông Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo với tinh thần xuyên suốt: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết” – ông Khang nói.

Theo ông Khang, nhiều chương trình mang đậm dấu ấn nhân văn được tổ chức rộng khắp như Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026 (trực tiếp và trực tuyến), Chuyến bay Công đoàn, Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026, cùng các hoạt động Tết Sum vầy, ngày hội công nhân, xe đưa đón đoàn viên về quê ăn Tết…

Dự kiến, dịp Tết năm nay sẽ có hơn 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn.

Không khí ấm áp từ những phiên chợ 0 đồng, những chuyến tàu, chuyến bay nghĩa tình đã góp phần làm cho những ngày giáp Tết ở TPHCM thêm trọn vẹn. Với hàng nghìn người lao động, người già neo đơn từng đối mặt nhiều khó khăn trong năm 2025, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin, là cảm giác được sẻ chia để bước vào năm mới với nhiều hy vọng hơn.