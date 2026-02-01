Tài xế đánh chết người sau va chạm; Nữ công nhân bị đồng nghiệp sàm sỡ

TPO - TPHCM dùng trực thăng phục vụ các điểm bầu cử sớm; Chế thuốc chứa thạch tín bán cho hàng loạt phòng khám nha khoa; Nữ công nhân bị đồng nghiệp sàm sỡ trong nhà vệ sinh; Cảnh sát đột kích 'đại bản doanh' sản xuất gas giả quy mô lớn,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM dùng trực thăng phục vụ các điểm bầu cử sớm

TPHCM sẽ dùng trực thăng, tàu chuyên dụng đưa hòm phiếu ra 4 khu vực giàn khoan, tàu trực trên biển để hơn 4.500 cử tri đang làm nhiệm vụ dài ngày ngoài khơi bầu cử sớm.

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa chấp thuận đề xuất của TPHCM về việc tổ chức bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 26/2/2026, sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3).

Theo phương án được Ủy ban bầu cử TPHCM xây dựng, việc bỏ phiếu sớm được tổ chức tại bốn khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, với tổng số khoảng 4.538 cử tri.

Chế thuốc chứa thạch tín bán cho hàng loạt phòng khám nha khoa

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được cung cấp cho nhiều cơ sở nha khoa trên cả nước.

Trước đó, giữa tháng 12/2025, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà tại chung cư Ngô Quyền (phường An Đông, quận 5 cũ). Tại đây, cảnh sát phát hiện 534 lọ "Pâte Nécronerve" (chất diệt tủy) và 5 hộp "Arsenic Blue 5g" không có hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng chức năng làm việc tại cơ sở y tế.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số hàng này chứa hơn 674 gam Arsenic trioxide (thạch tín trắng). Đây là chất độc thuộc danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Quá trình điều tra xác định Tăng Thị Mỹ Hòa (SN 1978) là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh đã mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán cho nhiều cơ sở nha khoa trên toàn quốc. Từ năm 2024 cho đến khi bị phát hiện, đối tượng đã tiêu thụ hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về trên 1,25 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện 371 kg thịt không nhãn hiệu tại cơ sở cung cấp suất ăn cho 12 trường học

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có báo cáo nhanh gửi UBND TPHCM về “Kết quả kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học không đảm bảo an toàn”.

Theo báo cáo, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food), địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước.

Hình ảnh phản ánh Sago Food dùng thịt nghi hết hạn chế biến bữa ăn cho học sinh. Ảnh: Báo Dân Việt

Việc này diễn ra sau khi báo chí phản ánh công ty này dùng thịt đã hết hạn sử dụng, thịt trâu đông lạnh thay thế thịt bò để chế biến suất ăn học đường cho hàng nghìn học sinh ở TPHCM.

Quá trình kiểm tra thực tế kho chứa nguyên liệu, đoàn kiểm tra phát hiện trong số hàng hóa đang lưu trữ có 371 kg thịt gia súc, gia cầm đông lạnh được đựng trong túi nylon, không có nhãn hiệu, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng theo quy định. Số nguyên liệu này gồm 51 kg sườn cốt lết đông lạnh, 200 kg da gà đông lạnh và 120 kg ức gà nạc không da đông lạnh. (XEM CHI TIẾT)

Nữ công nhân bị đồng nghiệp sàm sỡ trong nhà vệ sinh gây xôn xao

Mạng xã hội vừa chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồng phục công nhân có hành vi sàm sỡ một người nữ. Sự việc diễn ra tại khu vực nhà vệ sinh và được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút người dùng mạng xã hội với nhiều bình luận, lên án hành vi của người đàn ông.

Người đàn ông sàm sỡ nữ đồng nghiệp trong công ty

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 26/1 tại khu vực nhà vệ sinh của Công ty T.D. trên địa bàn xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ đồng nghiệp được xác định là V.T.Đ. (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh), công nhân Công ty T.D.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an xã Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu “Dâm ô”. (XEM CHI TIẾT)

Cảnh sát đột kích 'đại bản doanh' sản xuất gas giả quy mô lớn

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, từ công tác nắm tình hình, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Lê Lợi (khu phố 6, phường Vũng Tàu, TPHCM).

Sau khi thu gom, các đối tượng vận chuyển gas về “đại bản doanh” để tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng nhái, hàng giả.

Cảnh sát đột kích nơi sản xuất, kinh doanh gas giả. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn nằm cố định sang các vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Sau đó, các đối tượng dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường, đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Bắt tài xế đánh chết người sau va chạm xe ở Tây Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, vừa bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30/1, Nhật lái xe bán tải chở con gái đi học từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng đến xã Hòa Khánh. Khi đến điểm giao đường ĐT825 và đường Ba Sa - Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn tín hiệu giao thông.

Cùng thời điểm, ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều, vượt lên bên trái và va chạm vào cửa xe bán tải của Nhật.

Sau va chạm, cả hai tài xế xuống xe kiểm tra phương tiện. Lúc này, Nhật lao đến đánh liên tiếp vào vùng đầu ông H. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Nhật tiếp tục dùng chân đá vào người ông H., làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Nhật cùng người dân địa phương sau đó đã hỗ trợ đưa ông H. đi cấp cứu. Nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị, nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)