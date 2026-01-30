Lãnh đạo TPHCM bất ngờ kiểm tra hàng Tết tại siêu thị

TPO - Chiều 30/1, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đoàn công tác bất ngờ đến nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố khảo sát hàng Tết, giá cả cũng như lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời

Tại siêu thị Tops Market Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM), bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam (đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị GO!, Tops Market) cho biết, để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết tăng cao, GO! đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, với sản lượng cung ứng tăng khoảng 25-30% so với Tết năm trước. Đồng thời, hệ thống cũng tăng cường nhân sự khoảng 50% so với ngày thường, đảm bảo chất lượng phục vụ trong suốt mùa cao điểm.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khảo sát hàng Tết tại siêu thị Tops Market Thảo Điền

Ông Dũng đánh giá cao việc chủ động dự trữ nguồn hàng, cách ổn định giá cả tại siêu thị

Một số sản phẩm chủ lực được khóa giá trong suốt thời gian diễn ra chương trình, giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm trong giai đoạn cao điểm cận Tết. Đặc biệt, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được GO! đặt lên hàng đầu. Tất cả hàng hóa đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ hợp lệ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm, mang đến sự yên tâm cho người tiêu dùng trong dịp Tết nguyên đán 2026.

“Điểm sáng đáng chú ý là hàng Việt Nam hiện đang chiếm ưu thế áp đảo với tỷ lệ hơn 90% trên toàn hệ thống. Hiện nay, ghi nhận sức mua trên thị trường đang bắt đầu tăng nhanh khi người dân chuẩn bị quà biếu và đồ dùng mang về quê. Hệ thống đã sẵn sàng nguồn cung đầy đủ cho các đợt cao điểm sắp tới” – bà Vân chia sẻ.

Đoàn lãnh đạo TPHCM tham quan các sản phẩm hàng Tết trong nước

Thực phẩm thiết yếu như trứng, thịt heo được lãnh đạo TPHCM quan tâm

Tại hệ thống Bách Hóa Xanh, ông Phạm Văn Trọng, Tổng giám đốc Bách Hóa Xanh thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 50% lượng hàng hóa thiết yếu như bia, nước giải khát, bánh kẹo đã có mặt tại các siêu thị, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. “Năm nay Bách Hóa Xanh sẽ mở cửa phục vụ đến tận tối ngày 29 tháng Chạp thay vì nghỉ sớm như các năm trước, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm sát giờ giao thừa của người dân” – ông Trọng chia sẻ.

Chia sẻ về nguồn hàng Tết, lãnh đạo Bách Hóa Xanh cho biết, đã làm việc với nhà cung cấp để duy trì mức giá ổn định, đặc biệt là đối với các mặt hàng tươi sống và trái cây vốn là nhóm hàng khó kiểm soát giá trong dịp Tết.

Đoàn công tác khảo sát thịt heo tại Bách Hóa Xanh

Cụ thể, đơn vị đã chuẩn bị 2.600 tấn lương thực, 2.000 tấn thịt gia súc (heo, bò), 1.500 tấn thịt gia cầm và 2.000 tấn thực phẩm chế biến, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Ngoài ra, hệ thống còn phối hợp với các nhà vườn để đóng gói sẵn trái cây tươi, phục vụ nhu cầu cúng kiếng và sử dụng của khách hàng

Bên cạnh đó, Bách Hóa Xanh cũng nêu những khó khăn về việc mở rộng điểm bán tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Do vướng mắc về thủ tục cấp số nhà tại địa phương (một số thửa đất chưa có địa chỉ rõ ràng), việc đăng ký kinh doanh và mở điểm bán mới bị chậm trễ.

Trước vấn đề này, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo đơn vị liên hệ trực tiếp với bộ phận chuyên trách để phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nhanh chóng, giúp doanh nghiệp kịp thời triển khai kế hoạch kinh doanh.

Hàng Tết tại các siêu thị phong phú, ổn định giá và cam kết an toàn thực phẩm với người tiêu dùng

Đồng thời, lãnh đạo TPHCM cũng gợi ý Bách Hóa Xanh nên tận dụng thế mạnh mạng lưới rộng và nguồn hàng uy tín, để tham gia vào các gói thầu cung cấp thực phẩm cho trường học và các khu công nghiệp, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh và đội ngũ công nhân.

Sau khi kiểm tra tại hai hệ thống phân phối hiện đại, ông Dũng yêu cầu, trước những diễn biến phức tạp về hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường, các doanh nghiệp phải đặt sức khỏe của người dân lên hàng đầu bằng việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và giữ mức giá bình ổn, hợp lý.

Đêm 30/1, rạng sáng 31/1, lãnh đạo TPHCM sẽ tiếp tục làm việc với các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền về các vấn đề liên quan đến nguồn hàng Tết 2026.