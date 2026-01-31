Xuyên đêm kiểm tra chợ đầu mối trái cây, rau thịt trước Tết

TPO - Lượng hàng về các chợ đầu mối của TPHCM phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang tăng từng ngày, giá cả nhích nhẹ nhưng không có chuyện khan hàng sốt giá. Tuy nhiên vấn đề chợ tự phát, an toàn thực phẩm vẫn là bài toán nan giải trong nhiều năm qua.

Đêm 30 đến rạng sáng 31/1, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn, cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa Tết tại ba chợ đầu mối Thủ Đức, mối Hóc Môn và Bình Điền.

Hàng Tết về nhiều, nhiều loại tăng giá

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, lượng hàng nhập chợ đang tăng dần, cao điểm sẽ từ ngày 24 đến 27 tháng Chạp. Cụ thể lượng rau dao động từ 1.800 – 2.700 tấn/ngày, trái cây từ 1.500 – 2.000 tấn/ngày, hoa tươi từ 100 – 330 tấn/ngày…

Đoàn công tác UBND TPHCM kiểm tra hàng Tết tại chợ đầu mối Thủ Đức

Một số mặt hàng Tết dự báo tăng giá, như xoài cát Hòa Lộc 120.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng), mãng cầu tròn 100.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng), nhãn xuồng 80.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng)… Các loại rau, hoa cũng dự báo tăng giá mạnh như bông huệ đỏ 90.000 đồng/bó (tăng 50%).

Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn thông tin, hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026 đã được chợ chuẩn bị từ nhiều ngày trước, nhằm không để đứt nguồn cung.

Trong những ngày cao điểm từ 25 đến 29 tháng Chạp, dự báo lượng hàng hóa nông sản đạt 2.700 tấn đến 3.300 tấn/ngày đêm, tăng từ 30 - 50% so với ngày bình thường ; lượng heo nhập chợ từ ngày 28 đến 29 tháng Chạp dự kiến đạt 700 tấn (khoảng 9.300 - 10.000 con/đêm), tăng 100% so với ngày bình thường năm 2025.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trò chuyện cùng tiểu thương chợ đầu mối, tìm hiểu giá cả từng mặt hàng rau củ, trái cây, thịt cá... phục vụ thị trường Tết 2026

Để chuẩn bị nguồn hàng dự trữ thịt heo, heo sống được các thương lái ký hợp đồng thu mua từ các trang trại, các hộ chăn nuôi gia đình với số lượng ổn định và có dư, đủ để đưa về các cơ sở giết mổ, đảm bảo cung cấp cho thị trường phục vụ Tết.

Đối với nguồn rau củ quả, trái cây, ngoài lượng hàng nhập chợ bán hàng ngày, thương nhân đảm bảo dự trữ hàng hóa tại các kho lạnh, xe container lạnh lưu đậu tại bãi xe trong và ngoài chợ (dự kiến khoảng 3.000 tấn, trong đó chủ yếu là mặt hàng cà rốt, khoai tây, hành tỏi…) kịp thời cung ứng cho nhu cầu tăng đột biến vào các ngày cận Tết và sau Tết – ông Tiển nói thêm.

Không chỉ có giá cả, mà vấn đề an toàn thực phẩm được lãnh đạo TPHCM đặc biệt quan tâm

Tương tự, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cũng thông tin, khoảng một tuần cận Tết, sản lượng hàng hóa sẽ tăng từ 40 – 80% (tương đương 2.800 – 3.500 tấn/ngày) và có sự thay đổi về cơ cấu hàng hóa, không tính thủy hải sản tươi sống thông thường do nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng.

Về giá cả, ông Phú nói rằng, hiện nông sản thực phẩm tại chợ đều rất ổn định. Do nhu cầu tiết kiệm của người dân và sự kiểm soát tốt thị trường của ngành chức năng nên giá cả hàng hóa không có biến động lớn.

Vẫn lo ngay ngáy với chợ tự phát, an toàn thực phẩm

Một trong những nỗi lo lắng của các chợ đầu mối hiện nay chính là chợ tự phát và vấn đề an toàn thực phẩm. Theo chợ đầu mối Thủ Đức, tình hình kinh doanh của thương nhân trong chợ bị giảm sút đáng kể, nguyên nhân phần lớn do việc kinh doanh tự phát tại các khu vực dân cư xung quanh chợ và các tuyến đường trên Quốc lộ 1A. Các tuyến đường xung quanh chợ của khu vực phường Tam Bình hoạt động mạnh, các xe container và xe tải lớn đậu và xuống hàng ở khu dân cư Bình Chiểu.

Lãnh đạo TPHCM xuyên đêm "vi hành" khảo sát hàng Tết tại chợ đầu mối ở TPHCM

Với tình hình kinh doanh tự phát hoạt động mạnh xung quanh chợ đầu mối Thủ Đức khiến lượng hàng kinh doanh không còn tập trung vào chợ, mà đưa vào các điểm, các khu kinh doanh tự phát, gây ảnh hưởng cạnh tranh mạnh về giá cả hàng hóa.

Hơn nữa, hàng hóa kinh doanh tại các khu vực bến bãi tự phát này không được kiểm soát về an toàn thực phẩm, hàng gian hàng giả, hàng nhập lậu… vì không thuộc quyền quản lý của công ty chợ.

Ông Tiển nói rằng, Công ty Chợ đầu mối Hóc Môn đã nhiều lần kiến nghị trực tiếp với lãnh đạo UBND và các sở ngành TPHCM về các điểm kinh doanh bên ngoài chợ càng ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của thương nhân trong chợ.

Mặc dù các tổ liên ngành của huyện Hóc Môn cũ và xã Xuân Thới Sơn hiện nay có tổ chức trực chốt, tổ chức kiểm tra và xử lý nhưng các điểm kinh doanh bên ngoài vẫn tồn tại song song với chợ đầu mối Hóc Môn. Người tiêu dùng mua hàng hóa bên ngoài không đảm bảo an toàn thực phẩm đã gây ngộ nhận là mua hàng tại chợ đầu mối.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đặc biệt lưu ý đến chất lượng và trách nhiệm đạo đức trong toàn chuỗi cung ứng

“Gần đây, lực lượng chức năng đã mạnh tay kiểm tra, xử lý các hành vi mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; xử lý các trường hợp dừng đỗ xe trên các trục đường xung quanh chợ… từng bước tái lập lại trật tự kinh doanh. Tuy nhiên việc này cần triển khai lâu dài, bền vững” - ông Tiển cho biết.

Đại diện chợ Bình Điền cũng nói rằng, tuy các điểm buôn bán nông sản thực phẩm trái phép, lấn chiếm trên tuyến đường đã được cải thiện tích cực, nhưng hoạt động buôn bán tự phát vẫn còn hoạt động với nhiều hình thức khác nhau.

Các mặt hàng ở chợ tự phát không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, không có sự kiểm soát của các ngành chức năng về nguồn gốc xuất xứ, không thuế, phí.... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và đang cạnh tranh không công bằng với thương nhân trong chợ Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trò chuyện cùng tiểu thương chợ đầu mối Hóc Môn

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2026, các hoạt động mua bán trái phép này sẽ càng tăng mạnh hơn do nhu cầu xã hội tăng.

Trước những vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, việc đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm để người dân thành phố vui xuân đón Tết 2026 trong sự an toàn, tiết kiệm và hạnh phúc.

Qua kiểm tra thực tế tại ba chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức, lãnh đạo TPHCM đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong công tác chuẩn bị nguồn hàng. Lượng hàng hóa năm nay tăng nhẹ so với năm 2025, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thịt heo với nhu cầu tiêu thụ toàn vùng có thể lên đến khoảng 15.000 con/ngày; cùng rau củ quả, củ kiệu, củ hành và trái cây phục vụ Tết.

Thương nhân trong chợ đầu mối than vắng khách do bị chợ tự phát bao vây

Dù chịu tác động nhất định từ thời tiết mưa bão và năm nhuận gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, song nhờ điều tiết tốt và sự đa dạng của các mặt hàng thay thế như xoài, hoa tươi… thị trường cơ bản giữ được sự ổn định, giá cả chỉ biến động nhẹ khoảng 10–15% ở một số mặt hàng cá biệt, không xảy ra tình trạng sốc giá – ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đặc biệt lưu ý đến chất lượng và trách nhiệm đạo đức trong toàn chuỗi cung ứng. Đồng thời yêu cầu ngành an toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc chặt chẽ; phát huy hiệu quả chương trình “tích xanh trách nhiệm” từ khâu sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt đến phân phối nhằm bảo đảm thực phẩm đưa ra thị trường có nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Dũng cũng đề nghị các chợ đầu mối tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời xử lý các biến động về giá, cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân yên tâm mua sắm, góp phần kích thích tiêu dùng nội địa.