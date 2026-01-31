Triều cường rằm tháng Chạp ở TPHCM có thể chạm báo động 3, nguy cơ ngập vùng trũng

TPO - Đợt triều cường rằm tháng Chạp tại TPHCM được dự báo đạt mức cao, xấp xỉ báo động 3. Ngành khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, nhất là khi triều cường trùng thời điểm gió Đông Bắc hoạt động mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước triều trên hệ thống sông Sài Gòn trong những ngày qua biến đổi chậm và vẫn ở mức thấp. Trong 24 giờ gần nhất, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm quan trắc đều giảm chậm. Đến 7 giờ ngày 31/1, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại các trạm đều dưới mức báo động 1, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức xấp xỉ báo động 1.

Tuy nhiên, trong những ngày tới, mực nước sẽ lên nhanh. Đỉnh triều cao nhất của đợt Rằm tháng Chạp này được dự báo xuất hiện trong khoảng từ ngày 3 đến 5/2 (tức 16 đến 18 tháng Chạp Âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, mực nước đỉnh triều được dự báo đạt mức cao xấp xỉ báo động 3. Thời gian xuất hiện đỉnh triều rơi vào hai khung giờ chính trong ngày, từ 4 đến 6 giờ sáng và từ 17 đến 19 giờ chiều.

Triều cường rằm tháng Chạp ở TPHCM có thể chạm mức báo động 3. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước triều dự kiến vượt báo động 3 từ 0,08 đến 0,12 m. Đỉnh triều tại khu vực này có khả năng xuất hiện vào khoảng 5-7 giờ sáng và 18-20 giờ tối.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ lưu ý, trong trường hợp gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh, kết hợp với thời điểm triều cường đạt đỉnh, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông ở TP HCM sẽ gia tăng. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến giao thông cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực.