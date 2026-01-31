Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Triều cường rằm tháng Chạp ở TPHCM có thể chạm báo động 3, nguy cơ ngập vùng trũng

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đợt triều cường rằm tháng Chạp tại TPHCM được dự báo đạt mức cao, xấp xỉ báo động 3. Ngành khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, nhất là khi triều cường trùng thời điểm gió Đông Bắc hoạt động mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước triều trên hệ thống sông Sài Gòn trong những ngày qua biến đổi chậm và vẫn ở mức thấp. Trong 24 giờ gần nhất, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm quan trắc đều giảm chậm. Đến 7 giờ ngày 31/1, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại các trạm đều dưới mức báo động 1, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức xấp xỉ báo động 1.

Tuy nhiên, trong những ngày tới, mực nước sẽ lên nhanh. Đỉnh triều cao nhất của đợt Rằm tháng Chạp này được dự báo xuất hiện trong khoảng từ ngày 3 đến 5/2 (tức 16 đến 18 tháng Chạp Âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, mực nước đỉnh triều được dự báo đạt mức cao xấp xỉ báo động 3. Thời gian xuất hiện đỉnh triều rơi vào hai khung giờ chính trong ngày, từ 4 đến 6 giờ sáng và từ 17 đến 19 giờ chiều.

tp-ngap-4.jpg
Triều cường rằm tháng Chạp ở TPHCM có thể chạm mức báo động 3. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước triều dự kiến vượt báo động 3 từ 0,08 đến 0,12 m. Đỉnh triều tại khu vực này có khả năng xuất hiện vào khoảng 5-7 giờ sáng và 18-20 giờ tối.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ lưu ý, trong trường hợp gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh, kết hợp với thời điểm triều cường đạt đỉnh, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông ở TP HCM sẽ gia tăng. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến giao thông cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực.

Hữu Huy
#triều cường #TP.HCM #ngập úng #báo động 3 #thủy văn #giao thông #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục