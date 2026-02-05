Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội làm khẩn cấp bể ngầm khủng ở khu vực chợ Hàng Da để chống ngập

TPO - Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm chống ngập tại khu vực trước chợ Hàng Da thuộc phường Hoàn Kiếm và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống thuộc xã Phù Đổng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đang thực hiện phân luồng giao thông để chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm chống ngập tại khu vực trước chợ Hàng Da thuộc phường Hoàn Kiếm và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống thuộc xã Phù Đổng.

Dung tích bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da khoảng 2.500m3, còn dung tích bể ngầm tại dốc Cầu Đuống khoảng 1.800m3.

Hai dự án này nằm trong các dự án khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Chợ Hàng Da, phường Hoàn Kiếm

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, dự án được thực hiện theo thiết kế bể ngầm của Nhật Bản. Công trình khởi công trước Tết Nguyên đán, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026.

Theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, một trong những lý do phải xây dựng lại quy hoạch là các tồn tại về hạ tầng kỹ thuật. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, nước thải, rác thải, ùn tắc giao thông, văn minh, trật tự đô thị chưa đảm bảo và úng ngập nhiều tuyến phố khi mưa lớn.

Nhằm giải quyết triệt để ngập úng, trong đồ án Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng đầu tư hệ thống công trình công cộng ngầm, bãi đỗ xe ngầm và đặc biệt là giao thông ngầm kết hợp bể ngầm chứa nước quy mô lớn. Tỷ lệ ngầm hóa khu vực nội đô được đề xuất là hơn 40% diện tích đất xây dựng đô thị.

"Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng hệ thống bể ngầm khổng lồ chứa nước mưa kết hợp giao thông để giải quyết triệt để ngập úng", đồ án nêu. Bể ngầm khổng lồ dự kiến dung tích khoảng 125 triệu m3, được xây dựng trong giai đoạn 2036-2045.

Trần Hoàng
