Khu sinh thái 15ha giữa Hà Nội bị bỏ hoang, hóa thành bãi rác, sân pickleball

TPO - Khu sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) rộng 15ha hiện bỏ hoang, nhiều công trình xuống cấp, bị lấn chiếm thành sân bóng, sân pickleball... khiến dư luận bức xúc.
Trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư 2020, UBND TP Hà Nội đã thực hiện dừng triển khai dự án BT mới; dừng thực hiện dự án BT chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu... khiến việc triển khai Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500 bị dừng thực hiện.
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, dự án được TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng thực hiện dự án đường, đổi bằng 3 khu đất có diện tích 60ha trong đó có Khu sinh thái Vĩnh Hưng
UBND phường Vĩnh Hưng đã có đề xuất UBND TP Hà Nội giao phường cải tạo khu sinh thái này bằng nguồn vốn đầu tư công
Việc đưa khu sinh thái 15ha về phường đầu tư, quản lý sẽ giúp đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, thoát nước... tạo môi trường xanh để người dân được thụ hưởng
Sàn gỗ tại các chòi trên hồ mục nát, trơ đinh tán gỉ sét, nguy hiểm
Các công trình vui chơi giải trí bên trong khu sinh thái xuống cấp, hoang tàn