Địa ốc

Google News

Khu sinh thái 15ha giữa Hà Nội bị bỏ hoang, hóa thành bãi rác, sân pickleball

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) rộng 15ha hiện bỏ hoang, nhiều công trình xuống cấp, bị lấn chiếm thành sân bóng, sân pickleball... khiến dư luận bức xúc.

08230.jpg
Được quy hoạch rộng hơn 15ha làm "lá phổi xanh" phía Nam Hà Nội, Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) hiện hoang tàn, ô nhiễm và bị chiếm dụng làm sân bóng, sân pickleball, bãi đổ phế thải...
08227.jpg
Đường vào khu sinh thái là nơi đặt đồ cho một đơn vị buôn bán phế liệu
08229.jpg
Thời điểm 2018, UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hợp đồng BT có tổng chiều dài 13,303 km với tổng vốn đầu tư 5.727 tỷ đồng. Đổi lại, các nhà đầu tư sẽ được nhận lại tổng diện tích đất ở vị trí đắc địa là 162,71 ha.
tp-08206.jpg
tp-08207.jpg
Trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư 2020, UBND TP Hà Nội đã thực hiện dừng triển khai dự án BT mới; dừng thực hiện dự án BT chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu... khiến việc triển khai Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500 bị dừng thực hiện.
tp-08208.jpg
Không chỉ lãng phí quỹ đất, việc dự án chậm triển khai còn khiến khu vực bị biến dạng về công năng sử dụng. Một khu vực trong khu sinh thái bị lấn chiếm, xây dựng sân pickleball.
tp-08209.jpg
Một sân pickleball khác gần đó cũng đang hoạt động
tp-08223.jpg
Sân bóng bên trong khu sinh thái
tp-08198.jpg
Hàng loạt hạng mục xuống cấp, mất mỹ quan, gây mất an toàn cho người dân
tp-08189.jpg

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, dự án được TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng thực hiện dự án đường, đổi bằng 3 khu đất có diện tích 60ha trong đó có Khu sinh thái Vĩnh Hưng

tp-08185.jpg

UBND phường Vĩnh Hưng đã có đề xuất UBND TP Hà Nội giao phường cải tạo khu sinh thái này bằng nguồn vốn đầu tư công

tp-08183.jpg

Việc đưa khu sinh thái 15ha về phường đầu tư, quản lý sẽ giúp đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, thoát nước... tạo môi trường xanh để người dân được thụ hưởng

tp-08182.jpg

Sàn gỗ tại các chòi trên hồ mục nát, trơ đinh tán gỉ sét, nguy hiểm

tp-08187.jpg

Các công trình vui chơi giải trí bên trong khu sinh thái xuống cấp, hoang tàn

Trần Hoàng
#Khu sinh thái Vĩnh Hưng #khu sinh thái 15ha bỏ hoang #ô nhiễm môi trường #UBND phường Vĩnh Hưng

