"Hầm trú ẩn" của dòng tiền lớn: Vì sao giới thượng lưu săn lùng biệt thự chăm sóc sức khỏe vùng ven?

Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi có chọn lọc, khẩu vị của giới đầu tư sành sỏi đã thay đổi. Thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ ngắn hạn, dòng vốn lớn đang dịch chuyển mạnh mẽ về các tài sản hữu hạn, có giá trị sử dụng cao. Trong bối cảnh đó, biệt thự chăm sóc sức khỏe vùng ven nổi lên như một "hầm trú ẩn" an toàn, vừa bảo toàn vốn, vừa khai thác dòng tiền bền vững.

Cuộc dịch chuyển của dòng vốn "cá mập"

Báo cáo Quý IV/2025 của Cushman & Wakefield chỉ ra rằng, thị trường nhà ở đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với nguồn cung và dòng tiền ngày càng nghiêng về các khu vực ngoại thành và đô thị vệ tinh. Điều này không chỉ phản ánh áp lực quỹ đất nội đô cạn kiệt mà còn cho thấy tư duy dài hạn của giới đầu tư: tìm kiếm những vùng đất mới hưởng lợi từ quy hoạch và hạ tầng.

Khi thị trường phân hóa, dòng vốn không còn dễ dãi. Các sản phẩm đầu cơ lướt sóng nhường chỗ cho những tài sản có khả năng giữ giá bền vững. Theo các chuyên gia, phân khúc cao cấp vẫn duy trì sức hút, nhưng thị trường đang diễn ra sự "thanh lọc" mạnh mẽ, ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng và hệ tiện ích đẳng cấp. Chính sự phân hóa này đã tạo đà cho biệt thự chăm sóc sức khỏe vùng ven lên ngôi, trở thành điểm đến của dòng vốn trung - dài hạn.

Biệt thự là công cụ giữ tài sản hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát hoặc khi các kênh đầu tư rủi ro như chứng khoán, tiền số biến động.

Khác với condotel phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý và biến động theo mùa du lịch, hay căn hộ chung cư có thể được xây dựng với số lượng lớn, biệt thự là tài sản khó nhân bản. Một khu biệt thự chất lượng đòi hỏi quỹ đất lớn, cảnh quan thiên nhiên nguyên bản và không gian riêng tư - những yếu tố ngày càng khan hiếm.

Quan trọng hơn, trong tổng giá trị của một căn biệt thự, giá trị đất chiếm tỷ trọng rất lớn. Điều này biến biệt thự thành công cụ giữ tài sản hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát hoặc khi các kênh đầu tư rủi ro như chứng khoán, tiền số biến động. Giới nhà giàu hiểu rằng: Đất đai không sinh thêm, nhưng người giàu thì ngày càng nhiều. Do đó, sở hữu một biệt thự vùng ven không chỉ là sở hữu không gian sống mà còn là nắm giữ một tài sản có khả năng tăng trưởng kép: Vừa tăng giá vốn theo thời gian, vừa tạo dòng tiền cho thuê ổn định.

Khi sức khỏe định đoạt giá trị

Bên cạnh yếu tố khan hiếm về đất, giá trị của biệt thự vùng ven hiện nay còn được định đoạt bởi "hàm lượng sức khỏe" mà nó mang lại.

Theo Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute), thị trường bất động sản wellness đã tăng trưởng thần tốc từ 225 tỷ USD năm 2019 lên 584 tỷ USD năm 2024, dự báo đạt 1.100 tỷ USD vào năm 2029. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bất động sản gắn liền với sức khỏe thường có giá trị bán lại cao hơn từ 10 - 25% so với sản phẩm thông thường.

Chia sẻ tại hội thảo do Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam - nhận định, dòng tiền đang tập trung vào những không gian giúp con người "sống xanh hơn, sống khỏe hơn", tạo tiền đề cho bất động sản trị liệu lên ngôi.

Dưới góc nhìn y khoa, GS.TS Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - nhấn mạnh rằng, với giới thượng lưu hiện nay, "có tiền là mua được sức khỏe". Ông cho rằng một không gian sống lý tưởng bắt buộc phải có hệ thống y tế tại chỗ để theo dõi sức khỏe và xử lý nhanh chóng các tình huống khẩn cấp, đặc biệt cho người cao tuổi. Ông Nga đặc biệt đánh giá cao mô hình đưa khoáng nóng vào từng căn hộ, giúp gia chủ có thể trị liệu, thư giãn bất cứ lúc nào mà không cần đi xa.

GS.TS Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng

Tokyu Retreat - lời giải cho bài toán đầu tư và an cư

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm các dự án đáp ứng đủ tiêu chí "kép": Vừa là tài sản giữ giá, vừa có tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, dự án Tokyu Retreat tại Thanh Thủy (Phú Thọ) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư sành sỏi ngay đầu năm 2026.

Đây là ví dụ điển hình cho dòng sản phẩm biệt thự chăm sóc sức khỏe vùng ven được "may đo" cho giới thượng lưu. Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa thuận tiện kết nối, Tokyu Retreat còn đánh trúng tâm lý "phòng bệnh hơn chữa bệnh" khi tích hợp hệ thống khoáng nóng và tiện ích chuẩn Nhật Bản vào không gian sống.

Để thu hút nhóm cư dân tinh hoa và khẳng định vị thế "hầm trú ẩn" an toàn, chủ đầu tư Tập đoàn Onsen Fuji đã tung ra nhiều chính sách đi kèm quyền lợi hấp dẫn : Cam kết dòng tiền vững chắc - nhà đầu tư được cam kết thuê lại với mức thu nhập cố định lên tới 70 triệu VNĐ/tháng trong tối thiểu 10 năm. Đây là mức lợi suất hấp dẫn và an toàn hơn nhiều so với gửi tiết kiệm hay tự vận hành cho thuê trong bối cảnh kinh tế biến động.

Biệt thự tại Tokyo Retreat là ví dụ điển hình cho dòng sản phẩm biệt thự chăm sóc sức khỏe vùng ven được "may đo" cho giới thượng lưu.

Chia sẻ lợi nhuận linh hoạt - khách hàng có thể chọn phương án chia sẻ doanh thu 50% hoặc nhận 80% lợi nhuận khai thác cùng quyền lợi lưu trú, sử dụng dịch vụ tại Ohayo Onsen & Spa miễn phí tương ứng với từng chương trình. Theo các chuyên gia, khi thị trường phục hồi, những tài sản hữu hạn, pháp lý minh bạch và có khả năng tạo ra dòng tiền ngay như Tokyu Retreat sẽ là đích đến của dòng tiền thông minh, đảm bảo sự thịnh vượng bền vững cho chủ sở hữu.