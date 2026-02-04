Biệt thự giữa tầng mây, nơi mỗi ngày đều là trải nghiệm nghỉ dưỡng

Staycation giờ đây không còn chỉ được nhìn nhận như một kỳ nghỉ ngắn hạn, mà đã chuyển dịch thành nhu cầu sống dài hạn, trở thành phong cách sống đặc quyền 365 ngày nghỉ dưỡng tại gia của cư dân đô thị cao cấp giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp và áp lực. Không gian sống theo đó được đưa lên những tầng cao, nơi thiên nhiên, ánh sáng, tầm nhìn khoáng đạt và hệ tiện ích độc đáo cùng hiện diện, tái tạo cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày, thiết lập trải nghiệm an cư mang tinh thần resort giữa tầng không.

Rivea Residences - Nơi nghỉ dưỡng bắt đầu từ khoảnh khắc trở về

Dự án Rivea Residences - đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng chính là ứng viên xuất sắc cho lối sống nghỉ dưỡng thượng lưu mỗi ngày tại vị trí lõi nội đô, chỉ khoảng 9 phút di chuyển đến Hồ Gươm.

Rivea Residences sở hữu tọa độ đắt giá tại vùng lõi trung tâm Thủ đô

Hệ sinh thái - tiện ích cảnh quan bốn tầng do Belt Collins thiết kế cho Rivea Residences khơi gợi nhiều trạng thái sống khác nhau, tạo nên nền cảm xúc liền mạch cho trải nghiệm nghỉ dưỡng toàn diện.

Những khoảng xanh ngay tại chân đế: không gian cây xanh, khu mặt nước Ngọc giữa dòng, lối dạo bộ mở ra cảm hứng bình yên, giúp cư dân tách khỏi nhịp ồn ào đô thị để bắt đầu ngày mới trong thư thái, an yên.

Dọc theo chiều cao công trình, những không gian vận động và sinh hoạt chung với khu vui chơi trẻ em, chòi nghỉ thư giãn, vườn thiền, yoga, vườn dạo bộ… được tổ chức đan xen, giúp chuyển dịch nhịp nhàng từ tĩnh sang động – nơi cơ thể được vận động đều đặn, năng lượng được tái tạo, và các mối quan hệ gia đình, cộng đồng được nuôi dưỡng thật tự nhiên mỗi ngày.

Ở không gian cao nhất là cầu Khởi Nguyên kết nối 2 tòa tháp, đài ngắm sao, vườn BBQ, khu cắm trại trên mây… tạo điểm dừng cảm xúc, giúp cư dân cân bằng thân – tâm – trí trong kết nối trực tiếp với bầu trời và tự nhiên.

Cầu Khởi Nguyên - kết đôi 2 tòa tháp biểu tượng, nơi cư dân gác lại guồng quay công việc, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh quan mở rộng của bầu trời

Chính những “khoảng chuyển” ấy tạo nên chiều sâu trải nghiệm tại Rivea Residences: nghỉ dưỡng không diễn ra ở một điểm, mà lan tỏa xuyên suốt hành trình sống mỗi ngày.

Khi nghỉ dưỡng trở thành đặc quyền sống mỗi ngày

The Rey Edition, bộ sưu tập duplex phiên bản giới hạn thuộc Rivea Residences được kiến tạo như điểm trải nghiệm nghỉ dưỡng 365 ngày: trạng thái thư thái trở thành mặt bằng cảm xúc thường trực của đời sống. Nghỉ dưỡng không còn là thoát ly ngắn hạn tại resort xa lạ, mà trở thành chuẩn sống bền bỉ được duy trì mỗi ngày, ngay trong không gian ở.

Chất sống nghỉ dưỡng được hiện thực hóa bằng cấu trúc không gian, trực tiếp tác động lên thể chất và tinh thần. Ban công rộng mở tới 2 mét, mặt nước trong trẻo của bể bơi riêng, mảng vườn xanh cá nhân và khoảng không khoáng đạt trên cao tạo nên môi trường sống cho các giác quan được xoa dịu, và những căng thẳng đô thị không thể len vào.

The Rey Edition mang đến cảm giác tách biệt tinh tế: tách khỏi ồn ào nhưng không cô lập, riêng tư nhưng không khép kín. Từ không gian sống, tầm nhìn mở rộng ôm trọn bộ đôi sông Hồng và phố cổ – nơi chiều sâu lịch sử và nhịp sống đương đại song hành. Chính góc nhìn ấy mở ra một trạng thái tinh thần hiếm có: vừa thư thái, vừa gắn kết sâu sắc với văn hóa ngàn năm.

Sở hữu tầm view trọn sông Hồng – phố cổ ngay từ bể bơi tại gia

Bước vào căn hộ, ranh giới giữa trong và ngoài được xóa nhòa. Ánh sáng tự nhiên, không khí và cảnh quan trở thành một phần của đời sống thường nhật, nhờ hệ kính full-height tiêu chuẩn EDGE. Hệ kính tràn viền ôm trọn mọi không gian sống, mở ra tầm nhìn 360 độ khoáng đạt, toàn cảnh thành phố hiện lên như những bức tranh sống động qua từng ô cửa. Không chỉ tối đa hóa tầm nhìn và ánh sáng tự nhiên, lớp kính với công nghệ cách nhiệt – cách âm tiên tiến giúp không gian luôn ấm áp vào mùa đông, mát dịu vào mùa hè, tách biệt khỏi ồn ào đô thị. Nhờ đó, trải nghiệm nghỉ dưỡng được duy trì liền mạch suốt bốn mùa trong năm.

Duplex The Rey là một “khu nghỉ dưỡng thu nhỏ” được cá nhân hóa cho từng thành viên trong gia đình

Tại duplex thông tầng The Rey Edition, chuẩn mực phòng nghỉ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao được đưa về tổ ấm thường nhật. Với diện tích lên tới gần 300m², thiết kế trần cao lên tới 6,9m, không gian sinh hoạt chung ngập tràn ánh sáng cùng bố cục tách lớp tinh tế giúp mỗi tầng là một trải nghiệm sống riêng biệt. Đặc biệt, hai master suites được bố trí như những “phòng nghỉ resort” thực thụ, mang đến cảm giác thư giãn trọn vẹn – nơi gia chủ không chỉ ở, mà đang tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng kéo dài suốt 365 ngày.

Những đặc quyền như bể bơi, khu vườn riêng của mỗi căn hộ, chỗ đỗ xe định danh hay không gian golf riêng tư hoàn thiện đời sống nghỉ dưỡng cao cấp tại gia. Với hệ thống an ninh nhiều lớp, kiểm soát ra vào chặt chẽ cùng các dịch vụ – tiện ích được vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp, cuộc sống tại đây luôn được đảm bảo sự riêng tư, chủ động và liền mạch. Những giá trị vốn chỉ có tại các khu resort hạng sang – từ cảm giác được phục vụ chuyên nghiệp đến nhịp sống thư thái, tách biệt nay trở thành một phần của sinh hoạt thường nhật.

Tại The Rey Edition, nghỉ dưỡng không phải là đích đến, mà là mặt bằng sống. Một mặt bằng đủ cao để mỗi ngày tại gia đều chạm tới đỉnh trải nghiệm – nơi con người sống giữa không trung, nhưng tinh thần luôn ở trạng thái thảnh thơi, cân bằng và viên mãn suốt 365 ngày trong năm.