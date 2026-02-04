Meey Group bắt tay ABBank xây dựng “cầu nối số” giữa bất động sản và tài chính

Ngày 3/2, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey (Meey Group) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược song phương, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết hợp giải pháp công nghệ bất động sản với dịch vụ tài chính ngân hàng.

Tích hợp công cụ tài chính vào công nghệ

Trong khuôn khổ hợp tác, Meey Group và ABBank hướng tới khai thác thế mạnh của mỗi đơn vị nhằm xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa công nghệ và tài chính. Theo đó, Meey Group phát triển nền tảng công nghệ bất động sản (BĐS) với hệ sinh thái sản phẩm phục vụ hoạt động của đội ngũ môi giới trên toàn quốc, trong khi ABBank cung cấp các dịch vụ tài chính - ngân hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch tại nhiều tỉnh, thành, qua đó tạo nền tảng để triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Meey Group và ABBank ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược song phương

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đan Ngọc Anh - Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ABBank cho biết: “Việc hợp tác với Meey Group là một bước đi chiến lược trong định hướng số hóa và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ của ABBank. Chúng tôi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa mạng lưới tài chính của ABBank và nền tảng công nghệ hàng đầu của Meey Group sẽ tạo ra giá trị đột phá cho cộng đồng môi giới BĐS, đồng thời mang đến trải nghiệm tài chính liền mạch và tiện lợi cho khách hàng”.

Tại sự kiện, Meey Group chia sẻ các sản phẩm công nghệ sẽ đưa vào hợp tác với ABBank bao gồm Meey Land, Meey Map và Meey CRM. Điểm then chốt của hợp tác là việc tích hợp công cụ tính toán khoản vay và nhận diện thương hiệu ABBank trên toàn bộ ba nền tảng công nghệ này.

Công cụ tính toán khoản vay sẽ được tích hợp trực tiếp vào giao diện người dùng của Meeyland, Meey Map và Meey CRM, cho phép môi giới và khách hàng có thể ước tính nhu cầu vay vốn, tính toán lãi suất và khả năng trả nợ ngay trong quá trình tìm kiếm và giao dịch BĐS. Điều này tạo ra trải nghiệm liền mạch, tiện lợi, giảm thiểu thời gian và công sức cho người dùng.

Ông Đan Ngọc Anh - Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ABBank phát biểu tại sự kiện

Ngoài ra, Meey Group triển khai mô hình quản lý ID và theo dõi dữ liệu dựa trên cơ chế tiếp thị liên kết tiên tiến. Toàn bộ môi giới tham gia chương trình sẽ được quản lý ID tạo từ sàn Meey, thực hiện theo dõi dữ liệu và đối soát theo mô hình tiếp thị liên kết, gắn với tài khoản gốc phía ABBank để kiểm soát hiệu quả triển khai.

Hệ sinh thái liên kết chặt chẽ

Ở góc nhìn kinh doanh, ông Phạm Hoành Sơn - Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Meey Group nhấn mạnh: “Thỏa thuận hợp tác không chỉ mở ra thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính và nguồn vốn cho cộng đồng môi giới và khách hàng, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Meey Group là nền tảng proptech toàn diện, kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị BĐS.

Sự hợp tác với ABBank sẽ tạo nên một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ, nơi các giải pháp công nghệ số và dịch vụ tài chính hiện đại được tích hợp đồng bộ, qua đó mang lại trải nghiệm thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn cho người dùng”.

Ông Phạm Hoành Sơn - Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Meey Group đánh giá sự hợp tác với ABBank sẽ tạo nên một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ

Việc liên kết với ABBank giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhóm trung gian thị trường - yếu tố có thể cải thiện thanh khoản và tính chuyên nghiệp của thị trường BĐS. Từ góc độ chính sách, mô hình này phù hợp xu hướng quản trị thị trường dựa trên dữ liệu, giúp cơ quan quản lý có thể tiếp cận nguồn dữ liệu giao dịch có cấu trúc trong tương lai.

Theo kế hoạch, chương trình hợp tác sẽ chính thức khởi động từ tháng 3/2026 với các hoạt động đào tạo dành cho đội ngũ môi giới, sau đó triển khai kết nối và đánh giá hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Toàn bộ môi giới tham gia chương trình sẽ được quản lý định danh từ hệ thống Meey và thực hiện theo dõi, đối soát hiệu quả triển khai theo mô hình liên kết, gắn với hệ thống quản lý của ABBank.

Thông qua thỏa thuận hợp tác này, Meey Group và ABBank kỳ vọng sẽ từng bước hình thành mô hình liên kết giữa công nghệ BĐS và tài chính - ngân hàng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực BĐS và tài chính tại Việt Nam.