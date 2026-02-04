Cuối năm âm lịch, nhà đầu tư chọn 'ôm' tiền mặt hay 'giữ đất' vùng ven Hà Nội?

Trong bối cảnh lãi suất đi ngang và các kênh đầu tư lướt sóng dần khép lại, dòng tiền thông minh cuối năm đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Thay vì chọn phương án cực đoan là “ngủ đông” cùng tiền mặt hay mạo hiểm “lướt sóng”, giới đầu tư sành sỏi đang tìm đến một lời giải thực tế nhưng hiệu quả hơn: Những tài sản hữu hình có khả năng khai thác dòng tiền ngay lập tức.

Tâm lý phòng thủ và bài toán la bàn dòng tiền

Cuối năm âm lịch và Giáp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhạy cảm của thị trường tài chính. Khi các chu kỳ đầu tư ngắn hạn kết thúc, tâm lý chung của giới đầu tư thường chuyển sang thế “phòng thủ”. Mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận đột biến tạm thời nhường chỗ cho nhu cầu bảo toàn vốn và tích lũy tài sản bền vững.

Thực tế cho thấy, dù lãi suất huy động vẫn đi ngang, nhưng các kênh đầu tư rủi ro cao như chứng khoán, vàng và tiền số đang chịu áp lực rất lớn từ biến động thị trường toàn cầu. Thị trường vàng và bạc vừa trải qua đợt lao dốc sâu nhất nhiều tháng khi giá vàng thế giới giảm khoảng 7 - 8 % sau mức tăng kỷ lục trước đó, kéo theo đà bán tháo của các mặt hàng kim loại quý khác - điều hiếm gặp so với xu hướng “trú ẩn an toàn” truyền thống của vàng.

Cùng lúc đó, các chỉ số chứng khoán chính đều giảm điểm trong bối cảnh áp lực bán gia tăng và tâm lý lo ngại rủi ro lan rộng, với futures của S&P 500 và Nasdaq đều sụt 0,7-1,5 %. Crypto - vốn nổi tiếng biến động - đồng Bitcoin cũng chịu thiệt hại, giảm khoảng 7 - 9 % và dao động quanh mức thấp nhất nhiều tháng trước áp lực rút vốn và dòng tiền yếu.

Với diễn biến này, nhiều nhà đầu tư không chỉ cân nhắc lợi suất mà còn lo ngại rủi ro lớn hơn, đặt ra câu hỏi quen thuộc “giữ tiền hay giữ đất” thật sự nóng hơn bao giờ hết khi các tài sản tài chính truyền thống và kỹ thuật số đang mất tính ổn định trong ngắn hạn.

PGS. TS Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả - Bộ Tài chính - phân tích, mỗi kênh đầu tư đều có sứ mệnh riêng, nhưng giá trị cốt lõi của bất động sản nằm ở sự hữu hạn của quỹ đất so với nhu cầu sở hữu ngày càng tăng. Riêng với bất động sản, đây là kênh giữ tiền an toàn nhờ vào tính hữu hạn của đất đai trước nhu cầu ngày càng lớn của con người.

PGS. TS Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả - Bộ Tài chính

Để thành công, nhà đầu tư cần tìm kiếm những bất động sản được ví như "hoa hậu", tức là những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ về y tế, giáo dục và đảm bảo an ninh. Những tài sản này không chỉ có tính thanh khoản cao mà còn tạo ra dòng tiền bền vững, trái ngược hoàn toàn với những bất động sản rủi ro, pháp lý mập mờ thường có biên độ tăng trưởng rất thấp.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho rằng, xét về dài hạn, biểu đồ giá bất động sản gần như chỉ có xu hướng đi lên. Đặc biệt, giai đoạn 2025 - 2026 được dự báo là thời điểm mặt bằng giá thiết lập mức mới do tác động của chi phí đất đai và chính sách quản lý thắt chặt. Điều này càng củng cố niềm tin cho những ai nắm giữ tài sản thực trong tay.

Sự “lột xác” của bất động sản vùng ven

Theo ông Ngô Trí Long, nếu như trước đây, khẩu vị của nhà đầu tư vùng ven Hà Nội tập trung vào đất nền với kỳ vọng tăng giá theo hạ tầng, thì nay, tư duy này đang thay đổi triệt để.

Đất nền tuy vốn ít nhưng lại là tài sản “chết” trong ngắn hạn nếu không đưa vào khai thác. Nhà đầu tư phải chấp nhận chôn vốn và chờ đợi. Ngược lại, trong bối cảnh cuối năm cần sự an toàn và linh hoạt, dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng và shoptel tại các quần thể đã vận hành.

Dòng tiền cuối năm đang chảy mạnh vào các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng và shoptel tại các quần thể đã vận hành, ở vị trí ven đô.

Lý giải về sự dịch chuyển này, giới phân tích cho rằng các khu vực có bán kính di chuyển 60 - 90 phút từ trung tâm Hà Nội, sở hữu tài nguyên thiên nhiên đang là “vùng trũng” hút vốn. Sự khác biệt nằm ở quyền năng của tài sản: Biệt thự và shoptel trong các tổ hợp nghỉ dưỡng cho phép nhà đầu tư tham gia ngay vào quá trình khai thác kinh doanh, tạo ra dòng tiền thụ động thay vì nằm chờ chu kỳ tăng giá đất. Đây chính là điểm chạm đúng vào “nỗi đau” của nhà đầu tư hiện nay: Muốn giữ tài sản nhưng sợ chôn vốn.

Tokyu Retreat Thanh Thủy - lời giải cho dòng tiền

Nổi bật trong bức tranh bất động sản vùng ven hiện nay là sự xuất hiện của Tokyu Retreat - phân khu biệt thự và shoptel nằm trong quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy (Phú Thọ). Đây được xem là ví dụ điển hình cho xu hướng đầu tư “ăn chắc mặc bền” kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp.

Mua Tokyu Retreat không phải là mua một căn nhà trên giấy. Nhà đầu tư sở hữu một phần của hệ sinh thái sầm uất đã hiện hữu. Cư dân và khách thuê được thừa hưởng trọn vẹn tiện ích từ quần thể Lynntimes Thanh Thủy, Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa, cùng các dịch vụ y tế 24/7. Việc dự án đã đi vào vận hành giúp xóa bỏ hoàn toàn rủi ro về tiến độ - nỗi lo lớn nhất của người mua nhà hiện nay.

Để giải quyết bài toán dòng tiền cuối năm, Tập đoàn Onsen Fuji vừa chính thức công bố chính sách bán hàng mới nhất áp dụng từ ngày 20/01/2026 cho dự án Tokyu Retreat. Điểm sáng trong chính sách mới là sự linh hoạt tuyệt đối trong phương án vận hành, cho phép chủ sở hữu lựa chọn hình thức phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư và nghỉ dưỡng của mình.

Không gian sang trọng với bể bơi khoáng nóng tại biệt thự VIP của Tokyu Retreat tại Thanh Thủy.

Cụ thể, khách hàng có thể tham gia Chương trình ủy thác kinh doanh với hai lựa chọn: Thứ nhất là chia sẻ doanh thu với tỷ lệ 50% - 50% giữa chủ đầu tư và Khách hàng, đồng thời cho phép khách hàng lưu trú không giới hạn thời gian tại căn nhà của mình trong 1 năm.

Thứ hai là khách hàng nhận tới 80% lợi nhuận (chủ đầu tư 20%) trong thời hạn 10 năm, kèm theo quyền lợi 15 đêm nghỉ miễn phí/năm.

Đặc biệt, với Chương trình thuê lại, nhà đầu tư được cam kết thu nhập ổn định trong tối thiểu 10 năm với mức giá thuê cố định hấp dẫn, được thanh toán 2 đợt mỗi năm. Mức giá thuê được quy định chi tiết theo từng loại hình sản phẩm: Liền kề thương mại/Biệt thự tứ lập là 40 triệu đồng/tháng/căn; Biệt thự đơn lập 3 ngủ là 50 triệu đồng/tháng/căn; Biệt thự đơn lập 4 ngủ là 60 triệu đồng/tháng/căn; Biệt thự VIP là 70 triệu đồng/tháng/căn.

Biệt thự và shoptel tại Tokyu Retreat Thanh Thủy đang hội tụ đủ các yếu tố của một kênh đầu tư toàn diện: Pháp lý minh bạch, sản phẩm hữu hạn, giá trị sức khỏe độc bản và chính sách cam kết lợi nhuận vượt trội. Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng chất lượng cao ven Hà Nội ngày càng khan hiếm, đây chính là “hầm trú ẩn” an toàn và sinh lời nhất để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của năm 2026.