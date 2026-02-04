Novotel Nha Trang bổ nhiệm bà Trương Ngọc Thùy Anh làm Tổng Quản lý khách sạn

Khách sạn Novotel Nha Trang chính thức công bố quyết định bổ nhiệm bà Trương Ngọc Thùy Anh giữ chức vụ Tổng Quản lý khách sạn kể từ ngày 01.02.2026. Đây được xem là bước chuyển giao quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của một trong những khách sạn quốc tế tiêu biểu tại trung tâm thành phố biển Nha Trang.

Novotel Nha Trang chính thức bổ nhiệm bà Trương Ngọc Thùy Anh giữ vị trí Tổng Quản lý khách sạn.

Sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, bà Thùy Anh am hiểu sâu sắc thị trường du lịch địa phương cũng như nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Bà có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn, trong đó có gần 16 năm gắn bó với Novotel Nha Trang qua nhiều vị trí chủ chốt. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Quản lý, bà đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Quản lý, trực tiếp tham gia điều hành hoạt động khách sạn, xây dựng chiến lược kinh doanh và đảm bảo hiệu quả vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sự nghiệp của bà Thùy Anh bắt đầu tại Vinpearl Resort & Spa, sau đó tiếp tục phát triển tại Diamond Bay Resort & Spa và Amiana Resort & Spa. Những môi trường làm việc đa dạng đã giúp bà tích lũy kinh nghiệm toàn diện về kinh doanh khách sạn, quản trị vận hành và phát triển nguồn nhân lực. Từ năm 2008 đến nay, hành trình của bà tại Novotel Nha Trang không chỉ thể hiện sự bền bỉ mà còn cho thấy năng lực lãnh đạo vững vàng và tư duy chiến lược dài hạn.

Novotel Nha Trang tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đường Trần Phú

Trong quá trình công tác, bà Thùy Anh được đánh giá cao nhờ khả năng dẫn dắt chiến lược doanh thu và thương hiệu hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của khách sạn Nha Trang này trong hệ thống Accor tại khu vực. Bà cũng nổi bật với phong cách quản lý hợp tác, truyền cảm hứng cho đội ngũ đa phòng ban, đồng thời thúc đẩy văn hóa dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện. Kỹ năng đàm phán, quản lý đối tác quốc tế và phát triển thị trường giúp Novotel Nha Trang duy trì mối quan hệ bền vững với các hãng lữ hành, doanh nghiệp và tập đoàn toàn cầu.

Song song với sự nghiệp thực tiễn, bà Thùy Anh không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn khi hoàn thành chương trình MBA chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường SWISS UMEF (Thụy Sỹ). Nền tảng học thuật kết hợp kinh nghiệm thực tiễn là lợi thế giúp bà tiếp cận quản lý khách sạn theo hướng hiện đại, chú trọng tối ưu vận hành, phát triển bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ về cương vị mới, bà Trương Ngọc Thùy Anh cho biết: “Tôi rất vinh dự khi đảm nhiệm vị trí Tổng Quản lý tại Novotel Nha Trang – nơi tôi đã gắn bó và trưởng thành trong nghề. Tôi mong muốn tiếp tục cùng đội ngũ nơi đây tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, gìn giữ giá trị thương hiệu Novotel và góp phần quảng bá vẻ đẹp của thành phố biển Nha Trang.”

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đường Trần Phú, Novotel Nha Trang là một trong những khách sạn quốc tế được yêu thích tại điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Khách sạn nổi bật với phong cách thiết kế hiện đại, hệ thống phòng nghỉ hướng biển, dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Accor cùng chuỗi tiện ích như nhà hàng, quầy bar, hồ bơi, phòng gym và không gian hội nghị. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả khách nghỉ dưỡng lẫn khách công tác khi đến du lịch Nha Trang.

Việc bổ nhiệm bà Trương Ngọc Thùy Anh vào vị trí Tổng Quản lý được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy hình ảnh khách sạn Nha Trang nói riêng, du lịch Nha Trang nói chung trên bản đồ du lịch quốc tế.