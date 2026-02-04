Các dự án đã và đang triển khai của Sunshine Group - liên danh CĐT Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City

Sáng 02/02, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City chính thức được khởi công. Dự án có quy mô gần 700ha, trải rộng trên nhiều địa bàn xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Mê Linh và nằm trong nhóm đại đô thị lớn nhất khu vực Bắc Hà Nội hiện nay.

Sunshine Group - một trong các chủ đầu tư liên danh đang được thị trường đặc biệt quan tâm không chỉ bởi quy mô tài chính mà còn bởi “dấu chân” triển khai thực tế tại nhiều dự án lớn

Tính đến cuối 2025, Tập đoàn này đang có tổng tài sản xấp xỉ 120.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 20.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế 2025 vượt 11.200 tỷ đồng, dẫn đầu toàn ngành, cùng danh mục hơn 30 dự án trên cả nước.

Đặc biệt tại khu vực Ciputra - Tây Hồ Tây (trung tâm mới của Hà Nội), Sunshine Group đang sở hữu quỹ đất vàng giá trị với các dự án đã vận hành như Sunshine City, Sunshine Golden River, Sunshine Riverside; đến các dự án hàng hiệu đang trong quá trình thi công xây dựng như Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Sunshine Empire….

Các dự án của Sunshine Group có điểm chung là cách tiếp cận chú trọng vào giá trị thật cho người ở thật, với các tiêu chuẩn vượt trội về thiết kế, vật liệu và thi công, nhằm đảm bảo dự án không chỉ đạt chất lượng tại thời điểm bàn giao mà còn duy trì giá trị sử dụng bền vững trong hàng thập kỷ.

Tại KĐT Ciputra, Noble Palace Tay Ho đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng với quy mô khoảng 500 dinh thự và shop villa theo tiêu chuẩn 5 sao. Điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hệ thống giao thông ngầm độc đáo kết nối trực tiếp cùng hầm đa năng riêng tư tại các dinh thự.

Đến thời điểm hiện tại, các tuyến phố mang phong cách châu Âu đang dần thành hình, dự kiến sẽ trở thành một trong những khu đô thị thấp tầng có giá trị cao nhất khu vực Tây Hồ Tây trong thời gian tới. Dự án dự kiến bắt đầu bàn giao từ Q1/2026.

Trên trục Tây Thăng Long, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences với gần 2.500 căn nhà phố châu Âu đang được triển khai đồng loạt cùng hệ tiện ích 5 sao như bệnh viện nghỉ dưỡng, trường học quốc tế, clubhouse, công viên….

Dù không thuộc phân khúc dinh thự giới hạn, dự án nhà phố này vẫn cho thấy mức độ đầu tư đáng kể vào vật liệu và công năng, từ đá lát vỉa hè chuẩn châu Âu chống trượt, chống mòn, đến các chi tiết phào chỉ, lan can, nội thất bàn giao…được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ trong dài hạn. Dự án dự kiến bàn giao từ Q2/2026.

Tại Long Biên, Noble Palace Long Bien là bộ sưu tập 172 dinh thự giới hạn siêu sang, với tiêu chuẩn chế tác tương đương như dự án Noble Palace Tay Ho, dự kiến bàn giao từ Q1/2026.

Sunshine Group cũng đang bắt tay với Xuân Cầu Holdings triển khai dự án Alluvia Sunshine Marina quy mô hơn 50 ha với gần 8.000 sản phẩm cao tầng và thấp tầng đa dạng tại khu đô thị sinh thái khoáng nóng tự nhiên duy nhất bên sông Hồng - Alluvia City

Trước đó, Sunshine Group đã hoàn thiện và đưa vào vận hành nhiều dự án thấp tầng và cao tầng nổi bật trong phân khúc cao cấp như Sunshine City, Sunshine Golden River, Sunshine Riverside, Sunshine Green Iconic….(Ảnh: Sunshine City)

Những tiêu chuẩn vượt trội về chất lượng nói trên đang tiếp tục được Sunshine Group triển khai tại các đại đô thị mới như Sunshine Legend City và Alluvia Sunshine Marina (Hưng Yên), với tổng quy mô gần 100 ha, cung ứng khoảng gần 16.000 sản phẩm cao tầng và thấp tầng. Dự kiến cách thức tổ chức không gian tiện ích và tiêu chuẩn chất lượng tại đây sẽ phần nào phản ánh hướng phát triển mà Sunshine Group sẽ áp dụng cho KĐT Bắc Thăng Long Urban City.

Nếu mô hình này được hiện thực hóa một cách nhất quán, đại đô thị phía Bắc Hà Nội sẽ không chỉ được nhắc tới bởi quy mô lớn, mà còn có thể tạo ra tác động lan tỏa về chuẩn chất lượng sống, cách thức vận hành đô thị và giá trị tích lũy dài hạn. Đây cũng là yếu tố được kỳ vọng sẽ góp phần định hình mặt bằng phát triển đô thị mới cho toàn khu vực Bắc Thủ đô trong những năm tới.