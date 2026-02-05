Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

TPHCM bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TPHCM chỉ đạo không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026 - 2030) và giao UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa chỉ đạo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/NQ-QH15 của Quốc hội đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026 - 2030) của TPHCM theo quy định Nghị quyết số 254/2025.

UBND TPHCM giao UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo (UBND cấp xã) không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Việc thực hiện các thủ tục đất đai được thực hiện theo quy định Chính phủ. Cùng với đó, UBND cấp xã có văn bản trả lời cho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2026 để các đơn vị, người dân được biết và thực hiện.

1.jpg
TPHCM yêu cầu không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

UBND cấp xã cần rà soát, xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường để sở tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch thành phố theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND TPHCM về việc triển khai các nội dung nêu trên; tham mưu UBND TPHCM kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, tổng kết việc thực hiện khi có chỉ đạo của Chính phủ.

Các sở, ban ngành, Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của đơn vị tại địa phương.

Duy Quang
#TPHCM bỏ quy hoạch #quy hoạch đất cấp xã #quy hoạch đất #UBND TPHCM #kế hoạch sử dụng đất 5 năm #đặc khu Côn Đảo #quy hoạch sử dụng đất cấp xã #kế hoạch sử dụng đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục