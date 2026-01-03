Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Sốt đất sau thông tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An chỉ đạo ‘nóng’

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạn chế giao dịch trong thời gian điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản số: 14824/UBND-NN, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Vinh Lộc, xã Đông Lộc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hạn chế mua bán, chuyển nhượng đất đai trong thời gian Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường theo dõi, giám sát UBND phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc nhiệm vụ tỉnh này chỉ đạo.

z7384324105948-ef363d5f5441ec1b9a621b5b27970200.jpg
Giá đất ở Nghi Phong (phường Vinh Lộc) tăng chóng mặt những ngày qua.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản tại khu vực trên có dấu hiệu “sốt đất”. Nhiều cá nhân thường xuyên đến ở khu vực này để trao đổi, tìm hiểu và chuyển nhượng các thửa đất.

Theo ghi nhận, giá đất ở khu vực phường Vinh Lộc (Nghi Phong cũ) và xã Đồng Lộc tăng từ 9 đến 10 triệu đồng/m2 lên 20 đến 25 triệu đồng/m2, thậm chí có những khu đất giá còn cao hơn nhiều lần sau công bố quy hoạch dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô 30 – 45 ha, đặt tại xã Đông Lộc và phường Vinh Lộc, dự kiến khởi công trong quý I/2026.

Việc buôn bán, giao dịch môi giới bất động sản ở khu vực này diễn ra sôi động ở từng thửa đất và cả không gian mạng xã hội.

z7384345273805-f53e33d84c7c061a01132dc3e4617c23.jpg
Dòng xe nối dài xem đất ở Nghi Phong.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, văn bản nêu trên chỉ áp dụng trong phạm vi khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh, nhằm đôn đốc các ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đất đai trong thời gian lập và điều chỉnh quy hoạch.

Thu Hiền
#Nghệ An #quy hoạch #bất động sản #đất đai #giao dịch #trung tâm hành chính #sốt đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục