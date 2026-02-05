Đà Nẵng: Người lao động chật vật vì giá thuê căn hộ ‘neo’ cao

TPO - Dòng người đổ về trung tâm TP. Đà Nẵng làm việc sau sáp nhập cùng sự ấm lên của thị trường bất động sản thời gian qua khiến giá thuê căn hộ "neo" cao. Trong khi chủ nhà điều chỉnh giá theo thị trường, người lao động phải “thắt lưng buộc bụng” hoặc chuyển ra khu vực xa hơn để giảm áp lực chi tiêu.

Giá thuê tăng 10% - 15%

Làn sóng công nhân, viên chức, người lao động đổ về trung tâm TP. Đà Nẵng sau sáp nhập khiến thị trường cho thuê căn hộ ở khu vực này sôi động hơn trong thời gian qua, mức giá thuê tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ.

Giá thuê căn hộ ở Đà Nẵng tăng cao trong thời gian qua. Ảnh: Giang Thanh

Theo ghi nhận, tại các phường khu vực trung tâm, điều kiện giao thông thuận lợi, hạ tầng tốt như: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Cường, An Hải, Ngũ Hành Sơn…, mức giá thuê căn hộ ở phân khúc bình dân dao động ở mức 4 triệu đồng - 7 triệu đồng/tháng đối với căn hộ một phòng ngủ, 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 2 phòng ngủ.

Ở các phường xa khu vực trung tâm hơn như: Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Liên Chiểu…, mức giá dao động ở mức 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng tùy thuộc vào số phòng ngủ, nội thất, vị trí. Đây cũng khu vực tập trung đông các trường ĐH, CĐ, khu công nghiệp nên mức giá “mềm” hơn, cạnh tranh với phân khúc phòng trọ truyền thống.

Theo chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (một chủ chung cư mini ở phường An Hải), trong những năm qua, mức giá cho thuê căn hộ ở chung cư mini của chị tăng trưởng từ 10 – 15%/năm. Thời điểm sau sáp nhập, mức giá có nhích lên do nhu cầu thuê của công nhân viên chức, người lao động tăng đột biến.

“Hiện, tôi đang cho thuê căn hộ một phòng ngủ rộng khoảng 45m2 với giá khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, căn hộ 2 phòng ngủ rộng khoảng 55m2 là 8,4 triệu đồng/tháng. Dù mức giá khá cao so với trước đây, nhưng nhu cầu thuê cũng rất lớn, ít khi trống phòng”, chị Ngọc nói.

Theo lý giải của chị Ngọc, chung cư ở khu vực trung tâm, gần cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, ra biển thuận lợi nên dễ cho thuê. Khách thuê cũng đa phần là các hộ gia đình trẻ khoảng 3 – 4 thành viên, người lao động trẻ từ 25 – 40 tuổi, hoặc khách du lịch lưu trú dài hạn.

Các căn hộ có nội thất đầy đủ, hiện đại có mức giá thuê nhỉnh hơn.

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2025 của Avison Young nhận định, thị trường cho thuê căn hộ ở Đà Nẵng đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét hơn, được hỗ trợ bởi sự phục hồi du lịch và nhu cầu ở thực gia tăng.

Người lao động “thắt lưng buộc bụng”

Từng thuê căn hộ 2 phòng ngủ ở khu vực An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng/tháng, chị Nguyễn Thị Hải Yến (33 tuổi, quê ở Quảng Trị) quyết định chuyển đi khi chủ nhà thông báo tăng tiền thuê.

Cân đối lại mức thu nhập của gia đình, chị lựa chọn chuyển về khu vực Sơn Trà để tiết kiệm chi phí với mức giá chỉ bằng một nửa. Tuy nhiên, khi chủ nhà thông báo tăng giá lần thứ 2, vợ chồng chị Yến lại tiếp tục phân vân nên đi hay ở.

“Mỗi lần chuyển chỗ ở rất vất vả, tốn kém và không dễ để tìm được căn hộ phù hợp với nhu cầu và có sân chơi cho con cái. Nhưng nếu tiếp tục ở, chúng tôi phải tính toán lại chi phí sinh hoạt mỗi tháng, "thắt lưng buộc bụng" hơn. Chưa kể, với đà tăng giá như thế này, không biết lần tăng giá tiếp theo sẽ ra sao ”, chị Yến nói.

Các căn hộ được trang bị nội thất, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự được người lao động trẻ, các gia đình trẻ yêu thích, chấp nhận bỏ ra mức chi phí cao hơn so với phòng trọ thông thường để thuê.

Sau sáp nhập, cơ quan của chị Phan Thị Giang (31 tuổi) chuyển trụ sở từ TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) ra phường Hải Châu. Chị cùng các đồng nghiệp tất tả gần một tháng trời tìm thuê căn hộ để đi làm.

Ban đầu, chị dự định thuê căn hộ 2 phòng ngủ ở phường Hòa Cường hoặc phường Hải Châu, 4 đồng nghiệp nữ cùng nhau thuê chung để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, đi xem rất nhiều nơi, chị quyết định chuyển hướng, thuê căn hộ chung cư ở khu vực phường Cẩm Lệ.

“Ở đây tuy phải đi làm xa hơn nhưng bù lại chi phí thuê vừa túi tiền với người làm công ăn lương như chúng tôi. Làm việc xa nhà, rất nhiều khoản tốn hơn nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó”, chị Giang chia sẻ.

Không chỉ người lao động trẻ, sinh viên thuê căn hộ nhỏ hoặc ở ghép trong các căn hộ chung cư cũng chịu nhiều tác động khi chủ nhà điều chỉnh giá theo xu hướng chung của thị trường.

Theo ông Trần Minh Hoàng, môi giới lâu năm trong lĩnh vực cho thuê bất động sản ở Đà Nẵng, thời gian qua, nhu cầu thuê căn hộ tại trung tâm Đà Nẵng tăng lên, kéo theo việc giá tăng. Điều này phản ánh đúng xu hướng thị trường.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, các khoản chi phí đầu vào tăng cũng khiến nhiều chủ căn hộ phải điều chỉnh giá thuê nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Diễn biến này góp phần khiến mặt bằng giá thuê căn hộ tại Đà Nẵng tiếp tục neo ở mức cao.

Avison Young dự báo trong 6–12 tháng tới, căn hộ phân khúc trung cấp nhiều khả năng tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của khách thuê dài hạn. Dù hoạt động giao dịch mua bán căn hộ dự kiến vẫn trầm lắng trong ngắn hạn nhưng thị trường cho thuê sẽ đạt tỉ lệ lấp đầy trên 85% vào năm 2026, qua đó tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của thị trường.