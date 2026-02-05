Bắc Ninh khởi công khu công nghiệp gần 355 ha

TPO - Khởi công khu công nghiệp gần 355 ha, cách sân bay quốc tế Gia Bình khoảng 20 km, Bắc Ninh tiếp tục phát tín hiệu mạnh mẽ về đón làn sóng đầu tư mới, đáp ứng nhu cầu thuê đất công nghiệp đang tăng nhanh tại miền Bắc.

Ngày 5/2, tỉnh Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp (KCN) Đồng Phúc. KCN Đồng Phúc tọa lạc tại xã Đồng Việt và phường Cảnh Thụy, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đặc biệt, KCN Đồng Phúc cách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 20 km. Đây sẽ là động lực phát triển mới, gia tăng năng lực kết nối quốc tế và lợi thế cạnh tranh vượt trội cho các doanh nghiệp đầu tư tại KCN Đồng Phúc.

Theo quy hoạch, KCN Đồng Phúc có quy mô gần 355 ha, thời gian hoạt động 50 năm, định hướng phát triển thành khu công nghiệp tổng hợp, ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN dự kiến gồm nhiều hạng mục, đáp ứng mọi nhu cầu của các nhà đầu tư. Cụ thể, nguồn điện cung cấp ổn định từ 2 trạm biến áp 110/22kV. KCN sở hữu nhà máy nước sạch riêng với công suất 16.300 m³/ngày đêm, phục vụ liên tục cho hoạt động sản xuất. Cùng với đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí đồng bộ với các họng nước cứu hỏa dọc theo các tuyến đường nội khu.

Khởi công dự án KCN Đồng Phúc. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, nằm trong “vành đai sản xuất - công nghệ”, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại, Bắc Ninh đang trở thành điểm đến chiến lược của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Toàn tỉnh Bắc Ninh có 43/52 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch với diện tích trên 13.000 ha, trong đó đã có 36 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 10.500 ha. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh hiện có 64/96 cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động với diện tích hơn 2.100 ha.

Dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc được quy hoạch khoa học, hiện đại là điểm nhấn quan trọng, góp phần mở rộng không gian công nghiệp công nghệ cao tại Bắc Ninh. Với quy mô gần 355 ha, tổng vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng, vị trí kết nối giao thông thuận lợi, dự án sau khi hoàn thành góp phần hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, tạo động lực kinh tế mới cho khu vực, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội, dịch vụ, đô thị phụ trợ, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Khu vực triển khai dự án KCN.

Ông Thái đề nghị chủ đầu tư tập trung cao nhân lực, phương tiện để triển khai thi công xây dựng khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, xanh, sạch, nhanh chóng hoàn thành và đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Phúc (chủ đầu tư) cho biết, với bề dày 25 năm phát triển hạ tầng KCN, Tập đoàn Hòa Phát sẽ thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.