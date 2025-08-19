Khởi động khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II

Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty CP Bình làm chủ đầu tư với quy mô 31,2 ha, gồm 20 khối nhà chung cư (với 5.552 căn nhà ở cho công nhân) và 72 căn nhà ở thương mại. Dự án sẽ tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và nguồn lao động chất lượng về đầu tư, làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Lời cam kết của chủ đầu tư

Ngày 19/8, Công ty CP Bình Tân tổ chức lễ khởi động khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Bình Tân triển khai đầu tư với quy mô 31,2 ha, gồm 20 khối nhà chung cư (với 5.552 căn nhà ở cho công nhân) và 72 căn nhà ở thương mại. Các công trình hạ tầng xã hội gồm 3 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 phòng khám đa khoa, 1 nhà văn hóa, sân tập thể dục thể thao và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, chủ đầu tư đã khởi công lô B2 (4.354,5m2) gồm 1 tầng hầm, 9 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 21.390m2, quy mô 280 căn hộ. Bên cạnh đó, đã thi công hạ tầng khu vực quanh chung cư B2 (đường, điện, cấp thoát nước…) với tổng vốn đầu tư thực hiện của dự án đạt khoảng 108 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tại xã Hàm Kiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Dương Thị Kiều Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai - công ty mẹ của Công ty CP Bình Tân cho biết: “Lễ khởi động các lô chung cư B1, B3 và B4 thuộc Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giải quyết các nhu cầu thiết yếu, nhất là nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II và các khu công nghiệp khác trên địa bàn phía Đông tỉnh Lâm Đồng. Với mức vốn tiếp tục đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, Công ty CP Bình Tân tin rằng đây sẽ là dự án chất lượng, tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu về chỗ ở cho công nhân, người lao động”.

Đặc biệt, bên cạnh việc phục vụ chỗ ở cho công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II và các khu công nghiệp lân cận, dự án còn hướng đến 10 nhóm đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Nhờ đó, không chỉ công nhân, mà cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hộ gia đình thu nhập thấp… cũng có cơ hội an cư trong một không gian sống chất lượng cao.

Tại dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, Công ty CP Đầu tư Phú Đông là đối tác đồng hành chiến lược cùng Công ty CP Bình Tân, mang đến kinh nghiệm và năng lực triển khai, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại đã cam kết các gói vay ưu đãi với lãi suất hỗ trợ đặc biệt cho người mua nhà, giúp ước mơ sở hữu mái ấm trở nên gần gũi và khả thi hơn bao giờ hết.

Dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II với quy mô 31,2 ha, gồm 20 khối nhà chung cư (với 5.552 căn nhà ở cho công nhân) và 72 căn nhà ở thương mại.

Bà Kiều Anh khẳng định, dự án này không chỉ là một công trình xây dựng, mà là một lời cam kết của chúng tôi với cộng đồng: cam kết mang đến một môi trường sống tiện nghi - xanh - an toàn, để người lao động và các đối tượng chính sách yên tâm lập nghiệp, gắn bó lâu dài với Lâm Đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm áp lực hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

“Chúng tôi cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định pháp luật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một khu đô thị công nhân và nhà ở xã hội kiểu mẫu, trở thành hình mẫu về quy hoạch và chất lượng sống của cả nước”, bà Kiều Anh nói.

Chủ đầu tư và các đơn vị đối tác thực hiện dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II trao hỗ trợ chương trình “Mái ấm Công đoàn” và “Tiếp sức đến trường”.

Thu hút lao động

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự quyết tâm của chủ đầu tư trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là điều kiện về nơi ở cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và nguồn lao động chất lượng về đầu tư, làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Để công trình triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng, sớm hoàn thành đưa vào phục vụ cho công nhân và người lao động tại khu công nghiệp, ông Hải đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở ngành của tỉnh hỗ trợ cho chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện các hồ sơ thủ tục có liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Đồng thời, thường xuyên phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư trong quá trình thi công, triển khai dự án.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án sớm đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo điều kiện phục vụ tốt khu công nghiệp. UBND xã Hàm Kiệm chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường… tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, triển khai dự án.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của công ty, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương, dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II sẽ sớm đi vào hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng”, ông Hải nói.