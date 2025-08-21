Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Ninh Bình khởi công Dự án Khu công nghiệp Trung Thành quy mô 200 ha

Minh Đức
TPO - Ngày 21/8, tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình.

KCN Trung Thành có quy mô khoảng 200 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.657 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình KCN hiện đại, xanh, bền vững; tập trung thu hút các ngành sản xuất công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn. Với vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Bắc – Nam cùng hệ thống giao thông huyết mạch của khu vực, KCN Trung Thành hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

screen-shot-2025-08-21-at-182401.png
ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của dự án đối với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN, cùng chính quyền xã Tân Minh trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được khởi công đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu Chủ đầu tư tập trung huy động nguồn lực, lựa chọn đối tác uy tín, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình; xây dựng hạ tầng đồng bộ, gắn kết với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, phù hợp với quy hoạch và thiết kế đã được phê duyệt. Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN cần phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

screen-shot-2025-08-21-at-182428.png
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Cùng với đó, chính quyền xã Tân Minh được yêu cầu tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế, KCN tỉnh, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ diện tích còn lại để chủ đầu tư triển khai thi công đúng kế hoạch.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án, đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra triển vọng mới cho KCN Trung Thành. Dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển của Ninh Bình đến năm 2030 trở thành tỉnh có nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; đồng thời là một trung tâm công nghiệp công nghệ cao quan trọng trong phạm vi liên vùng và cả nước.

Minh Đức
