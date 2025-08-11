Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Ninh Bình lập quy hoạch đô thị gắn với ga đường sắt tốc độ cao

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 11/8, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản về việc lập quy hoạch phân khu vùng đô thị gắn với phát triển điểm trung chuyển giao thông (TOD) tại các ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất chủ trương lập quy hoạch phân khu vùng đô thị, đồng thời nghiên cứu phát triển các vùng TOD tại những ga đường sắt tốc độ cao trọng điểm thuộc ba tỉnh sau sáp nhập: Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam.

screen-shot-2025-08-11-at-125940.png
Ảnh minh họa.

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án Hà Nam lập quy hoạch phân khu vùng đô thị tại phường Phủ Lý, phường Liêm Tuyền và xã Liêm Hà, bao gồm nghiên cứu phát triển vùng TOD ga đường sắt tốc độ cao Phủ Lý với phạm vi và quy mô phù hợp. Ban Quản lý dự án Nam Định lập quy hoạch phân khu vùng đô thị tại phường Mỹ Lộc và phường Đông A, tích hợp quy hoạch phát triển vùng TOD ga tốc độ cao Nam Định. Ban Quản lý dự án Ninh Bình lập quy hoạch phân khu vùng đô thị tại phường Đông Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư và phường Yên Thắng, đồng thời nghiên cứu phát triển vùng TOD ga tốc độ cao Khánh Thượng.

Đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Ninh Bình mới có tổng chiều dài khoảng 86 km, đi qua 21 xã, phường (12 phường và 9 xã) với 3 nhà ga (Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình) và 3 trạm bảo dưỡng (xã Bình Sơn, xã Liên Minh và phường Yên Thắng).

Các phường có tuyến đường sắt đi qua gồm: Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Trung Sơn, Yên Thắng, Liêm Tuyền, Hà Nam, Tiên Sơn, Đồng Văn, Mỹ Lộc, Đông A, Thành Nam và Trường Thi.
Các xã gồm: Liên Minh, Yên Cường, Yên Đồng, Thanh Bình, Liêm Hà, Bình An, Bình Sơn, Bình Mỹ và Bình Giang.

Tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án khoảng 612,4 ha, trong đó: Đất ở: 36,47 ha; Đất nông nghiệp: 513,3 ha; Đất rừng: 11,15 ha; Đất khác: 51,49 ha.

Địa phương dự kiến bố trí 27 điểm tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định pháp luật và tiến độ. Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí; Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc và giám sát quá trình lập quy hoạch.

Theo đánh giá, việc lập quy hoạch phân khu gắn với TOD tại các ga đường sắt tốc độ cao sẽ hình thành các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng giữa Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình, khai thác tối đa hiệu quả hạ tầng đường sắt tốc độ cao. TOD, mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, sẽ giúp xây dựng các khu đô thị hiện đại, kết nối thuận lợi, giảm áp lực giao thông và gia tăng giá trị bất động sản khu vực xung quanh ga.

Khi hoàn thành, các khu vực TOD này dự kiến trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, dân cư sôi động, góp phần đưa Ninh Bình và khu vực sáp nhập trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư, kinh doanh và sinh sống.

Minh Đức
#quy hoạch đô thị Ninh Bình #phát triển TOD tại ga đường sắt cao tốc #đô thị gắn liền giao thông công cộng #khu vực TOD Ninh Bình Nam Định Hà Nam #đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam #quy hoạch phân khu vùng đô thị #tăng trưởng vùng kinh tế Ninh Bình #phát triển hạ tầng giao thông #giảm ùn tắc giao thông đô thị #đầu tư bất động sản khu vực ga

Xem thêm

Cùng chuyên mục