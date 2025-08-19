Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ninh Bình cần xác định rõ các vùng phát triển theo hướng kinh tế xanh và tuần hoàn

Minh Đức
TPO - Ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình. Tại buổi làm việc, nhiều định hướng chiến lược được gợi mở, từ quy hoạch phát triển bền vững, hạ tầng giao thông, đến những dự án lớn như cảng nước sâu, sân bay quốc tế và tuyến đường sắt đô thị kết nối Hà Nội – Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Dũng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, sau khi sáp nhập, Ninh Bình cần khẩn trương rà soát, xây dựng lại quy hoạch tổng thể, với sự tham gia của các cơ quan tư vấn hàng đầu, nhằm xác định rõ các vùng phát triển theo hướng kinh tế xanh và tuần hoàn. Phó Thủ tướng khẳng định: “Quy hoạch tốt sẽ thay đổi tư duy phát triển, mở ra không gian mới cho sự phát triển bền vững lâu dài”.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng đã kiến nghị nhiều dự án trọng điểm như, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Liêm Tuyền, cảng nước sâu và mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ, mở rộng tuyến cao tốc CT01 (Cao Bồ – Mai Sơn), xây dựng đường vành đai 5 (CT39), cao tốc CT11, cùng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội – Ninh Bình.

Phó Thủ tướng đồng tình với nhiều đề xuất, đồng thời lưu ý cần tính toán kỹ yếu tố không lưu khi quy hoạch sân bay; đánh giá tác động môi trường khi lấn biển phát triển khu kinh tế; và lựa chọn vị trí phù hợp cho cảng nước sâu để tránh chi phí nạo vét lớn. Ông cũng giao VEC phối hợp với địa phương để đẩy nhanh mở rộng tuyến cao tốc CT01.

Thay mặt tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy khẳng định Ninh Bình sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai chỉ đạo của Chính phủ, tập trung vào công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, hiện đại và bền vững.

Minh Đức
