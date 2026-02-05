Nam An Khánh: Mảnh ghép mới trong bản đồ phát triển dòng Imperia của MIK Group

MIK Group tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường phía Tây Hà Nội khi chính thức công bố phát triển dự án Imperia Sky Park tại khu đô thị Nam An Khánh. Dự án dự kiến được triển khai trong đầu năm 2026, góp phần hoàn thiện bản đồ hiện diện của MIK Group trên các trục đô thị chiến lược của Thủ đô.

Trong hơn một thập kỷ qua, Tập đoàn này từng bước xây dựng danh mục dự án gắn với các khu vực phát triển trọng điểm, đồng thời định hình những dòng sản phẩm có bản sắc rõ ràng. Trong đó, Imperia được xác định là thương hiệu chủ lực tại phân khúc căn hộ đô thị cao cấp.

Imperia: Từ một dòng sản phẩm đến chuẩn sống đô thị mang tính kế thừa

Trong hệ sinh thái dự án của MIK Group, Imperia được định vị là dòng sản phẩm chiến lược, gắn với nhóm khách hàng trẻ, gia đình trẻ và tầng lớp cư dân đô thị hiện đại. Chuỗi dự án Imperia tại Hà Nội được triển khai theo hành trình mở rộng có chọn lọc, gắn với các giai đoạn phát triển không gian đô thị.

Khởi đầu là Imperia Garden tại Thanh Xuân với mô hình căn hộ xanh trong nội đô, tiếp đến Imperia Sky Garden tại Minh Khai mở rộng chuẩn sống hiện đại tại khu vực trung tâm mở rộng. Khi Hà Nội dịch chuyển về phía Tây, Imperia Smart City xuất hiện trong lòng đại đô thị mới, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của dòng sản phẩm này. Gần đây, Imperia Signature Cổ Loa tại Đông Bắc Thủ đô đánh dấu bước phát triển ở phân khúc cao cấp hơn, hướng tới nhóm khách hàng có yêu cầu cao về không gian sống và tính riêng tư.

Phối cảnh dự án Imperia Sky Park

Điểm chung của các dự án Imperia không nằm ở thiết kế, mà ở triết lý lấy cư dân làm trung tâm. Các khu căn hộ đều được chú trọng công năng sử dụng, ánh sáng tự nhiên và cảnh quan xanh. Imperia hướng tới việc đưa các không gian sinh hoạt chung trở thành một phần của đời sống thường nhật, từ đó hình thành những cộng đồng cư dân ổn định và bền vững trong dài hạn.

Chính nền tảng đó tạo điều kiện để Imperia mở rộng theo chiều sâu, đồng thời giữ được bản sắc xuyên suốt giữa các dự án. Từ câu chuyện sản phẩm, Imperia cũng phản ánh rõ hơn chiến lược phát triển không gian đô thị mà MIK Group đang theo đuổi.

Hoàn thiện chiến lược phát triển cân bằng Đông - Tây

Trong cấu trúc phát triển đô thị Hà Nội hiện nay, khu Đông đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới với sự xuất hiện của nhiều đại đô thị quy mô lớn. Trong khi đó, khu Tây từng là động lực tăng trưởng của giai đoạn trước, bước vào chu kỳ hoàn thiện hạ tầng và tái định vị không gian đô thị. Thay vì chỉ chạy theo những khu vực đang sôi động nhất, MIK Group tiếp cận thị trường theo hướng cân bằng. Tập đoàn tổ chức bản đồ dự án theo trục Đông - Tây nhằm tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Dự án Imperia Sky Park nằm trên trục đường Đại Lộ Thăng Long

Ở phía Đông và Đông Bắc, Imperia Ocean City và Imperia Signature Cổ Loa đã đánh dấu những bước mở rộng quan trọng của Imperia. Các dự án này không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở, mà còn góp phần hình thành những cộng đồng cư dân mới trong cấu trúc đô thị đang mở rộng.

Trong khi đó, tại phía Tây, MIK Group lựa chọn chuẩn bị cho chu kỳ phát triển kế tiếp. Theo kế hoạch, đầu năm 2026, Tập đoàn sẽ giới thiệu ra thị trường dự án mới thuộc dòng Imperia có tên Imperia Sky Park tại khu đô thị Nam An Khánh nằm trên trục đường Đại Lộ Thăng Long thuộc phường An Khánh, Hà Nội.

Đây không đơn thuần là bước mở rộng danh mục dự án, mà là sự chuẩn bị có tính chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo khi nhu cầu về không gian sống chất lượng cao ngày càng rõ nét tại khu vực này.

Theo kế hoạch, Imperia Sky Park được phát triển trên quỹ đất khoảng 4 ha, gồm 6 tòa căn hộ cao cấp cao từ 31- 40 tầng, cùng khối công trình tiện ích và nhà để xe 7 tầng được quy hoạch đồng bộ. Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa các giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm Imperia, đồng thời đóng góp vào việc hình thành những cộng đồng cư dân ổn định, chất lượng cao tại khu vực phía Tây Hà Nội.