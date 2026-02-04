Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận Tết Bính Ngọ, nhà vườn Hà Nội 'nín thở' chờ hoa nở đúng dịp

Thanh Hiếu

TPO - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, các nhà vườn đang khẩn trương áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc nhằm đưa hoa nở đúng dịp Tết.

tp-1-9706.jpg
7.jpg
tp-3-7234.jpg
Thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ là lúc các làng hoa ngoại thành Hà Nội như Ô Diên, Tây Tựu, Mê Linh bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Người trồng hoa vừa tất bật chăm sóc, vừa theo dõi sát diễn biến thời tiết để canh hoa nở đúng dịp Tết.
tp-13.jpg
tp-14.jpg
tp-11.jpg
rên thửa ruộng rộng hơn 2 ha trồng hoa ly, anh Nguyễn Văn Luyến (trú tại phường Tây Tựu) đang tất bật bọc nụ. Theo anh Luyến, gia đình anh thuê đất để trồng ly, hiện nhiều luống đã chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, trong khi một số khác dự kiến sau ngày 20 tháng Chạp mới cắt bán. “Mỗi sào hoa ly chúng tôi đầu tư khoảng 200 triệu đồng. Nếu trúng vụ, doanh thu có thể đạt khoảng 400 triệu đồng”, anh Luyến chia sẻ.
tp-6-5798.jpg
tp-4-8750.jpg
tp-10-3561.jpg
Tại xã Ô Diên, nhiều vườn đào nở sớm khiến người trồng không khỏi lo lắng. Với những cây còn nhiều nụ, nhà vườn có thể tỉa bớt hoa, điều chỉnh chăm sóc để số nụ còn lại nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên, với những cây đã bung hết nụ, người trồng đành ngậm ngùi chờ vụ sau vì đưa ra thị trường cũng khó tiêu thụ.
tp-8-562.jpg
tp-5-7267.jpg
tp-6.jpg
“Hiện nhiều diện tích đào đã nở sớm nên chúng tôi phải ngắt bỏ hoa, điều chỉnh lượng nước tưới. Hy vọng thời gian tới nhiệt độ giảm, kết hợp với việc hạn chế nước sẽ giúp đào nở đúng dịp Tết”, bà Nguyễn Thị Hoàn, một hộ trồng hoa cho biết.
tp-5.jpg
tp-8.jpg
tp-7.jpg
Người dân chăm sóc để hoa bật nở đúng dịp Tết
tp-1.jpg
Một số nhà vườn cho biết, thời gian qua giá bán vẫn giữ ở mức ổn định, song dự kiến từ khoảng ngày 20 tháng Chạp, giá nhiều loại cây cảnh có thể tăng 10–30% tùy kích thước và độ hiếm.
image.jpg
Nhiều nhà vườn cũng áp dụng phương pháp bọc báo để giúp cánh hoa cúc nở đều, bền đẹp và điều chỉnh thời điểm nở phù hợp với dịp Tết.
Thanh Hiếu
#Làng hoa #Tết Nguyên đán #Giá bán hoa #Thời Tiết

