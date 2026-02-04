Cận Tết Bính Ngọ, nhà vườn Hà Nội 'nín thở' chờ hoa nở đúng dịp

TPO - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, các nhà vườn đang khẩn trương áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc nhằm đưa hoa nở đúng dịp Tết.
Thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ là lúc các làng hoa ngoại thành Hà Nội như Ô Diên, Tây Tựu, Mê Linh bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Người trồng hoa vừa tất bật chăm sóc, vừa theo dõi sát diễn biến thời tiết để canh hoa nở đúng dịp Tết.
rên thửa ruộng rộng hơn 2 ha trồng hoa ly, anh Nguyễn Văn Luyến (trú tại phường Tây Tựu) đang tất bật bọc nụ. Theo anh Luyến, gia đình anh thuê đất để trồng ly, hiện nhiều luống đã chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, trong khi một số khác dự kiến sau ngày 20 tháng Chạp mới cắt bán. “Mỗi sào hoa ly chúng tôi đầu tư khoảng 200 triệu đồng. Nếu trúng vụ, doanh thu có thể đạt khoảng 400 triệu đồng”, anh Luyến chia sẻ.
Tại xã Ô Diên, nhiều vườn đào nở sớm khiến người trồng không khỏi lo lắng. Với những cây còn nhiều nụ, nhà vườn có thể tỉa bớt hoa, điều chỉnh chăm sóc để số nụ còn lại nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên, với những cây đã bung hết nụ, người trồng đành ngậm ngùi chờ vụ sau vì đưa ra thị trường cũng khó tiêu thụ.
“Hiện nhiều diện tích đào đã nở sớm nên chúng tôi phải ngắt bỏ hoa, điều chỉnh lượng nước tưới. Hy vọng thời gian tới nhiệt độ giảm, kết hợp với việc hạn chế nước sẽ giúp đào nở đúng dịp Tết”, bà Nguyễn Thị Hoàn, một hộ trồng hoa cho biết.