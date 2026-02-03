Đào đông đỏ đắt giá xuống phố Hà Nội đón Tết Bính Ngọ

TPO - Thị trường hoa Tết Bính Ngọ tại Hà Nội đang sôi động với những gốc đào đông đỏ giá hàng trăm triệu đồng. Mang sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho may mắn, loài hoa này đang là điểm nhấn xa xỉ, hút khách trong mùa mua sắm cuối năm nay.

Đào đông đỏ giá hàng trăm triệu đồng sẵn sàng phục vụ thị trường Tết 2026.

Những gốc đào đông đỏ rực rỡ, có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, đang được bày bán la liệt tại một chợ hoa Hà Nội dịp giáp Tết 2026.

Sự khác biệt của đào đông đỏ so với đào truyền thống khiến khách tham quan tò mò. Những chùm quả tròn, đỏ rực rỡ được đánh giá là mang lại vẻ sang trọng và mới lạ cho dịp Tết này

Được nhập khẩu chủ yếu từ Hà Lan và Trung Quốc, đào đông đỏ được ưa chuộng nhờ sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự sung túc, phát tài.

Phân khúc giá đào đông đỏ rất đa dạng: dòng mini, bonsai để bàn dao động từ 3 - 7 triệu đồng/chậu; loại lớn hơn có giá vài chục triệu. Đặc biệt, nhiều chậu thiết kế cầu kỳ, kiểu dáng độc bản được định giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ của đào đông không chỉ tô điểm sắc xuân mà còn giúp 'hút' tài lộc, mang lại sự sung túc cho gia chủ.

Anh Đức Dũng (tiểu thương đường Lê Quang Đạo) chia sẻ: "Thay vì chỉ có cành khô trang trí như trước, năm nay đã xuất hiện đào đông tươi nhập khẩu nguyên cây".

Rực rỡ là vậy nhưng đào đông đỏ không phải là lựa chọn dành cho số đông vì giá khá cao. Người chơi thường phải chi từ 3 - 20 triệu đồng cho một chậu tầm trung, thậm chí cả trăm triệu đồng cho những tác phẩm bonsai cỡ lớn.

Để tăng sức hút, người bán còn kết hợp đào đông với tiểu cảnh, cây mini. Sự sáng tạo này không chỉ nâng tầm giá trị sản phẩm mà còn đa dạng hóa lựa chọn cho người chơi.