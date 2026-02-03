Bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ từ thiện

TPO - Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.
"Chúng tôi mong muốn từ những việc làm nhỏ bé này, các em học sinh sẽ có thêm động lực, thêm niềm tin để đón một cái Tết ấm áp và tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập”, một đoàn viên xã Nghĩa Khánh chia sẻ.
Ngoài rửa xe, các bạn trẻ còn bán cà phê mang đi để gây thêm quỹ, góp phần tăng nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện dịp Tết.
Hoạt động rửa xe gây quỹ đã thu hút hơn 70 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia và nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của người dân.
“Chương trình không chỉ nhằm gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa lối sống đẹp và nhân văn trong xã hội”, đại diện Đoàn trường THPT Anh Sơn 1 cho biết.
Thời tiết khá lạnh nhưng các bạn đoàn viên thanh niên vẫn miệt mài rửa xe với mong muốn kiếm được thật nhiều nguồn lực ủng hộ cho các chương trình từ thiện.
Nhiều bạn nữ đoàn viên cũng nhiệt tình tham gia rửa xe gây quỹ.
Từ nguồn quỹ gây dựng được, tuổi trẻ phường Tân Mai đã tổ chức chương trình thiện nguyện, trao tặng 26 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Nga My. Mỗi suất quà chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của đoàn viên thanh niên, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.