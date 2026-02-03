Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ từ thiện

Ngọc Tú

TPO - Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

tp-10.jpg
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuổi trẻ các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ từ thiện﻿ ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình “Đông ấm - Xuân tình nguyện”. Trong đó, mô hình rửa xe gây quỹ được triển khai rộng khắp, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Ảnh: Ng.Tú.
tp-9.jpg
Hình ảnh đoàn viên thanh niên xắn tay áo rửa xe﻿ gây quỹ từ thiện đã trở nên quen thuộc, ấm áp. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy tâm huyết, tuổi trẻ xứ Nghệ góp phần mang đến một mùa xuân sẻ chia cho những hoàn cảnh còn khó khăn.
tp-qvan2.jpg
Tại xã Quỳnh Văn, hàng chục đoàn viên thanh niên﻿ đã chủ động mở điểm rửa xe từ thiện ngay trên các tuyến đường trung tâm.
tp-qvan.jpg
Không quản thời tiết giá rét, các bạn trẻ thay nhau rửa xe, hướng dẫn người dân và tuyên truyền ý nghĩa của chương trình.
tp-28.jpg
Tại xã Nghĩa Khánh, đoàn viên thanh niên tổ chức rửa xe gây quỹ﻿ ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm hỗ trợ các em học sinh có thêm chút phần quà để có một cái tết đầm ấm và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
tp-26.jpg
tp-31.jpg
"Chúng tôi mong muốn từ những việc làm nhỏ bé này, các em học sinh sẽ có thêm động lực, thêm niềm tin để đón một cái Tết ấm áp và tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập”, một đoàn viên xã Nghĩa Khánh chia sẻ.
ttk.jpg
Ở xã Tân Phú, điểm rửa xe từ thiện được đặt ngay tại Trường THPT Lê Lợi, với sự tham gia của đoàn viên thanh niên địa phương và đoàn viên nhà trường.
tp-5.jpg
tp-3.jpg
Ngoài rửa xe, các bạn trẻ còn bán cà phê mang đi để gây thêm quỹ, góp phần tăng nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện dịp Tết.
tp-1.jpg
Tại xã Anh Sơn, Đoàn Trường THPT Anh Sơn 1 phối hợp cùng Chi đoàn Công an xã và Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia 2026﻿” với hoạt động rửa xe gây quỹ.
tp-2.jpg
tp-18.jpg
Hoạt động rửa xe gây quỹ đã thu hút hơn 70 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia và nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của người dân.
tp-19.jpg
tp-20.jpg
“Chương trình không chỉ nhằm gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa lối sống đẹp và nhân văn trong xã hội”, đại diện Đoàn trường THPT Anh Sơn 1 cho biết.
tp-11.jpg
Tại một số địa phương, biết các đoàn viên rửa xe gây quỹ từ thiện nên rất đông người dân đã chủ động đưa xe đến ủng hộ. Nhiều người không rửa xe nhưng vẫn gửi tiền, vật phẩm để chung tay cùng tuổi trẻ địa phương sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn.
tp-4.jpg
tp-23.jpg
Thời tiết khá lạnh nhưng các bạn đoàn viên thanh niên vẫn miệt mài rửa xe với mong muốn kiếm được thật nhiều nguồn lực ủng hộ cho các chương trình từ thiện.
tp-35.jpg
tp-33.jpg
tp-25.jpg
Nhiều bạn nữ đoàn viên cũng nhiệt tình tham gia rửa xe gây quỹ.
tp-13.jpg
tp-21.jpg
Từ nguồn quỹ gây dựng được, tuổi trẻ phường Tân Mai đã tổ chức chương trình thiện nguyện, trao tặng 26 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Nga My. Mỗi suất quà chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của đoàn viên thanh niên, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
tp-24.jpg
Những hoạt động rửa xe gây quỹ từ thiện đã và đang khắc họa rõ nét hình ảnh tuổi trẻ Nghệ An xung kích, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn hơn cho cộng đồng.
Ngọc Tú
#Nghệ An #đoàn viên thanh niên #quỹ từ thiện #gây quỹ từ thiện #rửa xe gây quỹ #Đông ấm - Xuân tình nguyện #trao quà tết #tặng quà

Xem thêm

Cùng chuyên mục