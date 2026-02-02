Vì sao ngựa mặt khóc nhồi bông gây sốt?

TPO - Cư dân mạng Trung Quốc đang phát cuồng vì chú ngựa nhồi bông mang gương mặt khóc. Tuy nhiên, đằng sau món đồ chơi dễ thương này là thực tế mà người trẻ phải đối mặt.

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gần kề, cửa hàng của chị Zhang Huoqing tại Chợ thương mại quốc tế Nghĩa Ô (Yiwu) ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc) chật kín khách mua sắm. Mặt hàng được ưa chuộng nhất là chú ngựa mặt khóc nhồi bông.

Theo People's Daily Online, mẫu ngựa nhồi bông này ban đầu được thiết kế với gương mặt tươi cười, nhưng lỗi trong quá trình sản xuất khiến phần miệng bị may ngược, tạo ra biểu cảm như mếu khóc. Điều bất ngờ là sai sót này lại chạm đúng tâm lý của giới trẻ yêu đồ chơi và biến "ngựa mặt khóc" trở thành sản phẩm được săn đón.

Con ngựa nhồi bông với gương mặt khóc là mặt hàng đắt khách nhất tại cửa hàng của chị Zhang. Ảnh: People's Daily

Chị Zhang chia sẻ nhóm của mình thiết kế và sản xuất món đồ chơi vào tháng 10/2025 để chuẩn bị cho năm Bính Ngọ sắp tới. Phiên bản gương mặt tươi cười ban đầu bán được hơn 400 sản phẩm mỗi ngày tại cửa hàng.

Đến ngày 8/1, một cư dân mạng đăng bài lên trang cá nhân cho biết con thú bông mà người này nhận được lại có gương mặt khóc. Nhận được thông tin khiếu nại từ cửa hàng, chị Zhang đã gửi lại cho khách hàng sản phẩm đúng mô tả ban đầu.

Điều nằm ngoài dự liệu là bài đăng kể trên lan truyền mạnh mẽ, biến chú ngựa nhồi bông lỗi thành hiện tượng trên mạng xã hội. Theo Straits Times, đến ngày 11/1, hashtag #YiwuCryCry-HorseGoneViral đã thu hút khoảng 100 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

Với kinh nghiệm 9 năm trong nghề kinh doanh cửa hàng đồ chơi, chị Zhang lập tức dự đoán được cơ hội từ sự thay đổi của lưu lượng truy cập trực tuyến và thái độ quan tâm của người tiêu dùng.

Ngay khi nhận thấy nhu cầu tăng vọt, chị Zhang lập tức liên hệ với các đối tác trong chuỗi cung ứng lâu năm và nhanh chóng chuyển hướng sang sản xuất mẫu “ngựa khóc”. Số lượng dây chuyền sản xuất tăng từ 2 lên hơn 10, với doanh số bán hàng tăng vọt lên hơn 15.000 sản phẩm/ngày. Toàn bộ quá trình trên, bắt đầu từ bài đăng gây sốt mạng xã hội, chỉ diễn ra trong vòng 48 giờ.

Chị Zhang cho biết lô hàng đầu tiên - hàng chục nghìn ngựa nhồi bông được bán hết sạch. Ngay cả khi tăng cường sản xuất với hơn 10 dây chuyền hoạt động hết công suất, nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung. Hiện tại, khách hàng muốn sở hữu ngựa khóc phải chờ khoảng 8-15 ngày.

Về công nhân vô tình may ngược miệng con ngựa, chị Zhang tuyên bố: “Vì không thể xác định chính xác đó là lỗi của ai, chúng tôi sẽ thưởng cho tất cả mọi người".

Ông Yi Kaigang - Viện trưởng Viện Đổi mới và Phát triển Văn hóa - Du lịch thuộc Đại học Công thương Chiết Giang (Trung Quốc), nhận định việc biến “ngựa khóc” từ sản phẩm lỗi thành cú bùng nổ doanh số không đơn thuần là may mắn, mà là một bài kiểm tra thực tế đối với khả năng phản ứng trước nhu cầu thị trường.

Theo ông Yi, đằng sau thành công này là sự nhạy bén của các thương nhân địa phương trước xu hướng thị trường, cũng như năng lực được tích lũy suốt nhiều năm trong các khâu thiết kế, sản xuất và bán hàng.

Từ sản phẩm lỗi, chú ngựa khóc nhồi bông trở thành hiện tượng mạng, được săn đón hơn hẳn bản gốc. Ảnh: Reuters

Truyền thông Trung Quốc cho rằng “ngựa khóc” gây sốt xuất phát từ đánh trúng tâm lý người lao động. Theo SCMP, nhiều người trẻ ở Trung Quốc tự gọi mình là “niu ma”, có nghĩa là “trâu bò, ngựa”. Thuật ngữ này phổ biến trên mạng xã hội xứ tỉ dân, dùng để chỉ những người lao động làm việc quá sức và bị đánh giá thấp.

Bên dưới những bài đăng về “ngựa khóc” có thể dễ dàng bắt gặp những bình luận như: “Chú ngựa nhỏ này trông thật buồn bã và đáng thương, giống hệt cảm giác của tôi tại nơi làm việc vậy”, “Chú ngựa này phần nào giúp xoa dịu tâm hồn tôi trong xã hội đầy áp lực”…

Theo văn hóa "996" của Trung Quốc, nhiều người sử dụng lao động mong muốn nhân viên phải làm việc 72 giờ mỗi tuần - từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần. Mặc dù có những nỗ lực để thay đổi văn hóa này, làm thêm giờ cường độ cao vẫn là thông lệ phổ biến ở Trung Quốc.

Ông Wang Bin - giáo sư chuyên ngành truyền thông mạng xã hội tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định với China Daily, xu hướng “ngựa khóc” được nhìn nhận như phản ứng tâm lý trước tình trạng mệt mỏi xã hội đang lan rộng.

Chị Zhang cũng nói với Reuters: “Mọi người thường đùa, ngựa khóc thể hiện vẻ ngoài của bạn khi làm việc, còn ngựa cười đại diện cho bạn khi tan sở”.

Ý nghĩa sâu xa cộng với mức giá không quá cao 25 nhân dân tệ (93.000 đồng) giúp người mua không cần phải lăn tăn khi chốt đơn.

Trước đó, vào tháng 11/2025, chú ngựa Mã Tiểu Dã của nghệ sĩ đồ họa Trung Quốc Hoàng Tam Thủy cũng tạo ra cơn sốt tương tự. Hình ảnh hoạt hình về chú ngựa đang chạy với đôi mắt đẫm lệ khiến cư dân mạng thích thú và so sánh với hoàn cảnh của bản thân là “vừa khóc vừa chạy KPI”.