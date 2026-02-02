Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhặt được tiền khi đi tập thể dục, nữ sinh có hành động đẹp

Xuân Tùng
TPO - Nữ sinh năm 2 là Phó Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 21 Bắc Linh Đàm nhặt được số tiền 28,5 triệu đồng đã trình báo công an để xác minh trao trả người làm rơi.

Phó Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 21 Bắc Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) Hoàng Khánh Chi hiện là sinh viên năm 2 khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

tienphong-hoangkhanhchi.jpg
Khánh Chi trình báo sự việc tại Công an phường Hoàng Liệt. Ảnh: FBĐP

Cụ thể, tối 1/2, trong lúc đi tập thể dục, Khánh Chi đã nhặt được số tiền 28,5 triệu đồng do người dân đánh rơi. Nữ sinh đã chủ động mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo, phối hợp xác minh, tìm người làm rơi để trao trả.

Ban Chấp hành Đoàn phường Hoàng Liệt đã biểu dương và thông tin trên Fanpage về hành động đẹp của bạn Hoàng Khánh Chi. Đồng thời, kêu gọi đoàn viên, thanh niên chung tay lan tỏa giá trị sống đẹp, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn – Hội ngày càng vững mạnh.

Xuân Tùng
