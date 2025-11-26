Xu hướng 'sống chậm như ốc sên'

TPO - Sau đại dịch COVID-19, những khao khát đạt được thành tựu to lớn nhanh chóng trong nghề nghiệp dường như đang nhường chỗ cho lối tư duy mới - sống chậm lại. Kể từ đó, khái niệm “cô gái ốc sên” ra đời.

Sự trỗi dậy của những “cô gái ốc sên”

Sophia Amoruso, nhà sáng lập thương hiệu thời trang nhanh Mỹ Nasty Gal, từng sáng tạo ra thuật ngữ “girl boss” (tạm dịch: nữ chủ) để diễn tả khao khát, tham vọng của thế hệ phụ nữ Gen Y (sinh từ năm 1981-1996) tại môi trường làm việc.

Sophia Amoruso là đại diện tiêu biểu cho hình mẫu "nữ chủ". Ảnh: Elle

Tuy nhiên, sau một thập kỷ, thời đại của girl boss dường như đang đi đến hồi kết. Nguyên nhân đến từ sự “trỗi dậy” của Gen Z.

Họ đem khái niệm như “Bare Minimum Mondays” (xu hướng văn hóa làm việc mới nổi, trong đó chúng ta sẽ chỉ làm mức độ công việc tối thiểu vào thứ Hai) và “quiet quitting” (xu hướng nhân viên chỉ thực hiện đúng và đủ các nhiệm vụ được giao trong phạm vi mô tả công việc, không làm thêm giờ hoặc tham gia các hoạt động ngoài giờ làm) vào đời sống công sở.

Nhờ đó, một thuật ngữ mới ra đời - “snail girl” (cô gái ốc sên), ý chỉ làm việc theo nhịp độ chậm như ốc sên. Hiện tại, phong cách sống mới này lan rộng tại các nơi làm việc ở Australia và bắt đầu nổi trên TikTok.

“Một snail girl dành thời gian cho mình và thích sáng tạo. Cô ấy chạy đua với chính mình, và có thể cuộc đua đó chẳng đi đến đâu ngoài việc về nhà và nằm ngủ”, nhà thiết kế thời trang Australia Sienna Ludbey, người sáng lập thương hiệu Hello Sisi, cũng là người nghĩ ra thuật ngữ này, chia sẻ.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Fashion Journal của Australia, Ludbey làm rõ cụm từ “snail girl” không có nghĩa là ngừng làm việc hoàn toàn, mà là đừng quá khắt khe với bản thân, thay vào đó ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Cô nhấn mạnh: “Hãy xem đó là thời điểm để đặt bản thân lên trước, thiết lập ranh giới cá nhân lẫn nghề nghiệp và bảo vệ sự bình yên của bạn”.

Sienna Ludbey chọn sống chậm, tự do theo đuổi sáng tạo.

Ludbey nảy ra ý tưởng này sau 5 năm bị ám ảnh bởi việc phải là “girl boss” và có dấu ấn cá nhân.

Sau khi bỏ việc vào năm 2018 để tập trung cho cửa hàng thời trang trực tuyến, cô nhanh chóng “nghiện” cảm giác liên tục theo đuổi thành công. Thế nhưng, những năm gần đây, Ludbey cho biết bắt đầu thấy “những vết nứt” trong điều mà cô “từng nghĩ là tất cả”. Cô nhận ra thành công không còn là điều quan trọng nhất nữa. Khi vẻ hào nhoáng của hình tượng “girl boss“ bắt đầu mờ đi, con người “snail girl” bên trong cô xuất hiện.

Cô muốn chương tiếp theo của cuộc đời là chậm lại và tử tế với bản thân hơn.

Điều cô không ngờ là ý tưởng sống chậm lại này nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều hãng truyền thông Australia đưa tin về sự phổ biến tăng nhanh và mạnh mẽ của xu hướng này. Cùng với đó, nhiều TikToker lên tiếng hưởng ứng.

“Girl boss đã qua rồi. Chào mừng đến với kỷ nguyên snail girl. Tôi mê ý tưởng này. Kỷ nguyên snail girl có thể trông khác nhau với mỗi người, nhưng cốt lõi là chậm lại và đối xử tốt với bản thân”, phóng viên tự do Maggie Zhou nói trên TikTok.

Đoạn video của Zhou thu hút hơn 35.000 lượt xem. Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng đồng tình: “Tôi áp dụng lối sống đó vài tháng rồi. Xin chào các đồng môn snail girl”, “Từ đầu năm tới giờ, tôi ngừng việc khắt khe với chính mình. Tôi nghỉ khi cần và làm việc tùy theo sức trong ngày”…

Jennifer Luke, nhà nghiên cứu chuyên về phát triển sự nghiệp tại Đại học Southern Queensland (Australia), đánh giá với ABC News rằng cô không ngạc nhiên khi khái niệm “snail girl” lan rộng, vì tham vọng nghề nghiệp thay đổi kể từ đại dịch. Theo nữ chuyên gia, mọi người nhận ra bản thân đang kiệt sức và tự hỏi bản thân về lý do tại sao phải ép buộc mình đến tình cảnh đó.

"Sống như ốc sên" có hại cho sự nghiệp?

Dù “snail girl” là liều thuốc giải cho nhiều năm cày cuốc kiệt sức dưới ảnh hưởng của thời đại “girl boss”, nó không hẳn là hồi chuông báo tử cho tham vọng.

“Bạn có thể vừa là girl boss, vừa tử tế với bản thân theo cách của snail girl. Hai cách tiếp cận này không loại trừ nhau. Thực tế, kết hợp cả hai có thể đem lại cho bạn một sự nghiệp bền vững và viên mãn hơn”, Victoria McLean - CEO và nhà sáng lập hãng tư vấn nghề nghiệp City CV, kiêm CEO Hanover Talent Solutions (Anh), nhận định.

Bà Victoria cho rằng cân bằng giữa công việc và cuộc sống là yếu tố thiết yếu của sự nghiệp thành công, vì điều đó giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn, phát huy tối đa khả năng của mình khi làm việc (và cả ở nhà), nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh hơn và nói chung cảm thấy hài lòng hơn.

“Tôi có chút cẩn trọng với việc chạy theo mọi xu hướng nghề nghiệp mới. Tôi không muốn xu hướng này bị hiểu lầm rằng bạn có thể dễ dãi hoặc lười biếng trong công việc. Nhưng tôi tin chậm lại một chút là cách tốt để tránh kiệt sức và căng thẳng. Điều đó tốt cho cả nhân viên lẫn người sử dụng lao động”, bà McLean chốt lại.

Sống chậm lại không đồng nghĩa với từ bỏ sự nghiệp.

Huấn luyện viên nghề nghiệp Natalie Trice (Anh) chia sẻ với Fortune trong quá trình quan sát, bà thấy sự thay đổi tương tự ở thái độ khách hàng nữ. Họ tìm kiếm lối sống cân bằng hơn và cuối cùng nhìn nhận lại hội chứng kẻ mạo danh (trạng thái tâm lý mà người bệnh luôn cảm thấy nghi ngờ về năng lực và thành tích của bản thân) của mình.

“Điều này không làm giảm tham vọng của phụ nữ. Nó là sự thừa nhận rằng công việc không cần phải là trận chiến liên tục để chứng minh giá trị, nhất là khi phải đánh đổi mọi thứ khác trong cuộc sống”, bà nói.

Trong thế giới mà mọi thứ như guồng quay, bà Trice cho rằng điều quan trọng phải nhớ là sự nghiệp như cuộc đua marathon, không phải đường chạy nước rút. Mỗi người có khoảng 50 năm để leo lên chiếc thang sự nghiệp.

“Chậm lại không có nghĩa là chấm hết sự nghiệp và ước mơ của bạn, mà là bạn cần thời gian cho những thứ khác nữa. Là người từng kiệt sức hơn một lần trong hành trình bền bỉ đuổi theo mục tiêu tiếp theo, tôi hiểu rõ tìm được sự cân bằng đúng đắn mới là chìa khóa thật sự của thành công”, nữ chuyên gia khẳng định.